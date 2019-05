28. Mai 2019, 17:50 Uhr SZ Espresso Der Tag kompakt - die Übersicht für Eilige

Von Fabian Swidrak

Europaparlament beharrt auf Prinzip der Spitzenkandidaten. Die Fraktionschefs bestehen nach der Europawahl darauf, einen der Spitzenkandidaten zum Chef der EU-Kommission zu wählen. Sie richten sich damit gegen einige Staats- und Regierungschefs, die ihr Vorschlagsrecht gerne nutzen würden, um Kandidaten frei auszuwählen. Das Parlament muss dem Vorschlag mehrheitlich zustimmen. Von Karoline Meta Beisel, Matthias Kolb und Alexander Mühlauer

Merkel äußert sich zum Ergebnis der Europawahl. In einem Interview mit dem US-Sender CNN begrüßt die Kanzlerin die hohe Wahlbeteiligung. Den Erfolg der Grünen versteht sie als Aufforderung an die Union, sich stärker mit Klimapolitik auseinanderzusetzen. Besorgt zeigt Merkel sich dem Sender zufolge im Hinblick auf Rechtspopulismus und Antisemitismus. Zur Nachricht

Schulz kritisiert Nahles. Die SPD-Parteivorsitzende will sich schon in wenigen Tagen zur Wiederwahl um den Fraktionsvorsitz stellen. Der ehemalige Kanzlerkandidat hält das für falsch. Seine Partei bezeichnet Schulz als mutlos, es fehle die Bereitschaft, sich "die Kapitalisten einmal richtig vorzuknöpfen". Die Details

EXKLUSIV Landwirte setzen immer noch zu viele Antibiotika ein. Das zeigt ein interner Bericht des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Eigentlich wollte die Bundesregierung mit neuen Regeln bewirken, dass der Einsatz sinkt. Doch offenbar hat sich vor allem in der Hühner- und Putenhaltung sowie in der Kälbermast in den vergangenen Jahren kaum etwas geändert, schreiben Oda Lambrecht und Silvia Liebrich.

Razzia bei Porsche wegen des Verdachts auf Untreue. Zehn Staatsanwälte sowie 176 Ermittler der Polizei und der Steuerfahndung haben Räume der Porsche AG durchsucht. Sechs Mitarbeiter sollen einem ehemaligen Betriebsratsmitglied unrechtmäßige Vergütungen gezahlt haben. Dazu wird ein Finanzbeamter beschuldigt, geheime Informationen verraten zu haben. Zur Meldung

Der mittelalte Mann und die Mädchen. Leonardo DiCaprio wird immer älter, seine Freundinnen bleiben immer Anfang 20. Das wirft kein gutes Licht auf ihn und all die Männer, die es ihm gleichtun. Von Alena Schröder

Schwanger? Verrückt! Amerikanische Leichtathletinnen schildern, wie Nike ihnen Sponsorengelder strich, als sie Kinder bekamen. Nun will der Ausrüster beim Mutterschutz nachbessern. Von Lisa Sonnabend

"Niemand kann darauf hoffen, ungestraft davonzukommen." Noch immer schauen viele illegal Filme und Serien. Oberstaatsanwalt Thomas Goger erzählt, wie das Geschäft der Piraterie-Seiten läuft, und was Nutzer zu befürchten haben, die illegal "Game of Thrones" herunterladen. Von Max Hoppenstedt

SZ-Leser diskutieren​

Wie bewerten Sie die Äußerungen von Kramp-Karrenbauer? Viele Leser zeigen sich enttäuscht und entsetzt über die Aussagen der CDU-Chefin zu Regeln für Youtuber. Goldi53 etwa zweifelt Kramp-Karrenbauers Medienkompetenz an: "Social Media ist für die etablierten Volksparteien in Deutschland offensichtlich immer noch ein Buch mit sieben Siegeln." Neptun wünscht sich endlich Respekt vor der Meinung der jungen Generation: "Statt sich mit den berechtigten Sorgen der Jüngeren auseinanderzusetzen und zu argumentieren, ist es halt einfacher mit Einschränkungen und Verboten zu reagieren." Diskutieren Sie mit uns.