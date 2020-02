Was wichtig ist

Eskalation in Idlib: 33 türkische Soldaten bei syrischem Luftangriff getötet. Die Türkei greift im Gegenzug Stellungen der syrischen Armee in Nordsyrien an. Das Land fordert nach dem verheerenden Angriff durch die syrische Luftwaffe Beistand von den Nato-Partnern. Ein Sprecher der Erdoğan-Partei AKP kündigt an, die Grenzübergänge für Geflüchtete aus Syrien zu öffnen. Die Türkei könne sie nicht mehr halten. Zum Text

Coronavirus breitet sich in Deutschland weiter aus. 48 Infizierte sind mittlerweile registriert. Bei vielen weiteren stehen die Testresultate noch aus. In NRW sind etwa 1000 Menschen in Quarantäne zu Hause. Neue Fälle gibt es in Hamburg, Hessen und Bayern. Alle Entwicklungen. Bei Maybritt Illner streiten sich zwei Ärzte - die sich aber in einem einig sind: Das Virus wird Deutschland noch einiges abverlangen. Zur Nachtkritik

Thyssenkrupp verkauft seine Aufzugssparte für 17,2 Milliarden Euro. Wegen hoher Schulden veräußert der Stahl- und Industriekonzern das Geschäft an ein Konsortium aus Finanzinvestoren. Es könnten Verkäufe in weiteren Geschäftsbereichen folgen, berichtet Benedikt Müller.

NRW-CDU stellt sich hinter Laschet. Damit stärkt der größte Landesverband seinem Ministerpräsidenten im Kampf um den CDU-Vorsitz den Rücken. Auch aus Niedersachsen bekommt Laschet Unterstützung. Der niedersächsische CDU-Chef Althusmann sprach sich klar für ihn als künftigen Bundesvorsitzenden aus. Zur Meldung

Strumtief "Bianca" beeinträchtigt den Zugverkehr in Bayern. Umgeknickte Bäume, glatte Straßen und Schnee haben Reisenden und Rettungskräften in Bayern zu schaffen gemacht. Zahlreiche Bahnverbindungen wurden bereits am Donnerstagabend unterbrochen. Auch am Morgen kann es noch zu Problemen kommen. Die Münchner S-Bahn fährt jedoch seit den frühen Morgenstunden wieder. Zum Bericht

Was wichtig wird

Fortsetzung der Anhörungen zum Auslieferungsantrag der US-Justiz für Assange. Die US-Justiz wirft dem Wikileaks-Gründer vor, der Whistleblowerin Manning geholfen zu haben, geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan zu veröffentlichen. Assange wirkt zum Prozessauftakt unkonzentriert - und muss sich vom Anwalt der USA Vorwürfe gefallen lassen, berichten Elena Kuch und Alexander Mühlauer.

Steinmeier schließt Besuch im Sudan ab. Das Land steht nach dem Umsturz im vergangenen Jahr stark im Fokus der deutschen Politik. Gerade hat Kanzlerin Merkel dem neuen Premier Hilfe zugesagt. Jetzt ist der Bundespräsident in der Hauptstadt Khartum - ein demonstratives Zeichen der Unterstützung der demokratischen Kräfte.

Frühstücksflocke

Welche Bärte mit Mundschutzmasken kompatibel sind. Das Coronavirus ist in Deutschland angekommen. Und nun? Wie kann man sich schützen? Neben den bekannten Präventionsmaßnahmen wie regelmäßiges Händewaschen kursiert auf Twitter ein weiterer Tipp, der sich vor allem an bärtige Männer richtet. Zum Text