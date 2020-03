Was wichtig ist

Erdoğan fordert in Telefonat mit Merkel "faire Lastenverteilung" in der Flüchtlingspolitik. Zuvor hatte der türkische Präsident der EU erneut vorgeworfen, die Vorgaben aus dem Flüchtlingspakt von 2016 nicht vollständig erfüllt zu haben. Die Türkei lässt die Menschen die eigene Grenze nach Griechenland passieren, dort feuern Sicherheitskräfte Tränengas ab. Mindestens ein Kind kam bislang ums Leben.

Netanjahu gewinnt dritte Israel-Wahl binnen eines Jahres. Prognosen zufolge gewinnt Netanjahus Likud-Partei zwar die meisten Stimmen, doch der Block aus rechten und religiösen Parteien dürfte erneut eine Mehrheit verfehlen. Für Netanjahu beginnt nach dem Wahlkampf der eigentliche Kampf vor Gericht: Er ist in drei Fällen wegen Bestechlichkeit, Betrug und Untreue angeklagt. Zur Analyse von Alexandra Föderl-Schmidt

Klobuchar und Buttigieg unterstützen Biden-Kampagne in den Vorwahlen der Demokraten. Wenige Stunden vor dem "Super Tuesday" erklären die beiden, ab sofort dem ehemaligen Vizepräsidenten bei seiner Kampagne helfen zu wollen. An diesem Dienstag wird bei Vorwahlen in über einem Dutzend Bundesstaaten gut ein Drittel der Delegiertenstimmen vergeben. Zum Bericht

Coronavirus: Internationale Handwerksmesse in München abgesagt. Nach einer Empfehlung des bayerischen Gesundheitsministeriums sagt der Veranstalter die wichtigste Handwerksmesse in Deutschland ab. Die Zahl der Infektionen in Deutschland steigt auf etwa 170. Mittlerweile gibt es in allen Bundesländern bis auf das Saarland mindestens einen Fall. In Italien steigt die Zahl der Infizierten auf mehr als 2000. Zum Überblick

Was wichtig wird

"Super Tuesday" im US-Präsidentschaftsrennen. In mehr als einem Dutzend US-Bundesstaaten stehen Vorwahlen für den Präsidentschaftswahlkampf an. Bei der Abstimmung werden Hunderte Delegiertenstimmen für die Nominierungsparteitage der Demokraten und Republikaner vergeben, auf denen beide Parteien im Sommer offiziell ihre Präsidentschaftskandidaten küren.

Wahl des neuen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz. Eigentlich sollte die Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Mainz ein Routinetreffen werden. Doch seit Kardinal Marx zuletzt angekündigt hatte, bei der turnusmäßigen Wahl des Vorsitzenden nicht mehr antreten zu wollen, steht viel auf dem Spiel für die katholische Kirche in Deutschland. Wer den Bischöfen künftig vorsitzen könnte, lesen Sie hier.

Von der Leyen reist an griechisch-türkische Grenze. Wegen der angespannten Lage an der EU-Außengrenze besuchen die Spitzen der EU-Institutionen den griechischen Grenzort Orestiada. Im Nordosten Griechenlands wollen sich EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, EU-Ratschef Michel und der Präsident des Europaparlaments, Sassoli, ein Bild von der Situation machen. Das Flüchtlingsabkommen zwischen Türkei und EU scheint gescheitert. Antworten auf die wichtigsten Fragen. Von SZ-Autoren

Frühstücksflocke

Archäologie: 5000 Jahre altes Schwert entdeckt. In einem armenischen Kloster in Venedig ist durch Zufall die Entdeckung ans Licht gekommen. Die Waffe soll zu den ältesten Schwertern der Menschheitsgeschichte zählen, sie stammt vermutlich aus der Region um die bronzezeitliche Siedlung Arslantepe in der heutigen Türkei. Zum Text