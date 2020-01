Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Nachrichten kompakt

EXKLUSIV Deutlich mehr Ladestationen für E-Autos. Die Zahl der öffentlichen Ladepunkte in Deutschland steigt um 50 Prozent auf nun 24 000. Um die Ziele der Bundesregierung zu erreichen, genügt das aber noch nicht. Bis 2030 sollen laut Plänen 100 000 weitere Ladepunkte errichtet werden. Von Markus Balser

Japan weist Vorwürfe von Carlos Ghosn zurück. Der ehemalige Auto-Manager hatte dem Justizsystem des Landes eine "Verschwörung" gegen ihn vorgeworfen. Die Justizministerin bestreitet dies und spricht von einer "einseitigen" Darstellung des spektakulär Geflüchteten. Zur Meldung. Lesen Sie mit SZ Plus die Reportage von Moritz Baumstieger, Thomas Fromm und Thomas Hahn über die Flucht und einen Mann, der sehr genau weiß, wie er seine Gegner schwächen kann.

Vorwerk musste nicht über neuen Thermomix informieren. So lautet das Urteil des Landgerichts Wuppertal. Eine Frau aus Kaiserslautern hatte geklagt, weil sie wenige Wochen vor der Präsentation des neuen Modells eines der teuren Küchengeräte gekauft hatte und dieses nun umtauschen wollte. Doch der Hersteller war nicht verpflichtet, seine Kunden lange im Voraus zu informieren. Mehr dazu

Nürnberger Messe will hunderte Millionen investieren. In den kommenden sieben Jahren soll eine halbe Milliarde Euro in den Ausbau gesteckt werden, die Hälfte davon in ein neues Kongresszentrum. Der Standort wächst deutlich schneller als die Konkurrenz. Von Uwe Ritzer

Denise Herrmann wird beim Biathlon-Weltcup in Oberhof Zweite. Die Deutsche läuft beim Sprint im ersten Rennen des Jahres auf den Podestplatz. Marte Olsbu aus Norwegen gewinnt das Rennen, auf Platz drei steht am Ende Julia Simon (Frankreich). Von Saskia Aleythe

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

Der neue Held der Australier. Feuerwehrchef Shane Fitzsimmons bekämpft nicht nur die Brände in Australien und informiert die Öffentlichkeit - er kritisiert auch Premier Scott Morrison scharf. Von Katja Trippel, Adelaide

Die neue Einigkeit. Präsident Recep Tayyip Erdoğan und sein russischer Kollege Wladimir Putin weihen in Istanbul eine neue Erdgas-Pipeline ein - und fordern gemeinsam einen Waffenstillstand in Libyen. Von Christiane Schlötzer, Istanbul

München will von anderen Städten lernen. Grundsätzlich ist sich der Stadtrat einig, dass weniger Autos in der Innenstadt fahren sollen. Der Planungsausschuss hat nun Referenten aus anderen Städten zum Thema eingeladen. Von Andreas Schubert

SZ-Leser diskutieren​

Harry und Meghan: Was bedeutet der Rückzug für die britische Monarchie? "Der Anfang vom Ende", glaubt Lebenszeichen. Der Leser Walter Stein hingegen schreibt: "Ist doch ok, ist deren Sache. Der Monarchie wird das wohl nicht schaden, die ist weiterhin beliebt bei den Briten. Spannender ist in dieser Hinsicht eher, wie es nach der Queen weitergeht. Aber die Briten-Monarchie hat schon manchen Sturm überstanden." Diskutieren Sie mit uns.