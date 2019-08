6. August 2019, 08:05 Uhr SZ Espresso Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Von Anna Ernst

Was wichtig ist

Ein Deutscher unter den Toten in El Paso. Das erklärt der Polizeichef der Stadt. Zudem seien acht Mexikaner unter den 29 Opfern. US-Präsident Trump kommt offenbar am Mittwoch nach El Paso. Trumps Vorgänger Barack Obama kritisiert ihn ungewöhnlich scharf. Er warnt vor einem Klima der Angst und des Hasses in den Vereinigten Staaten und fordert eine Verschärfung der Waffengesetze. Zur Nachricht

USA werfen China Währungsmanipulation vor. Nachdem der Yuan gegenüber dem Dollar deutlich nachgibt, will die US-Regierung China mit Hilfe des IWF zum Einlenken zwingen. Die Börsen reagieren empfindlich. Der Leitindex Dow Jones sackt zwischenzeitlich um 2,90 Prozent ab. Mehr dazu

EXKLUSIV: Umweltnutzen von Hybridautos ist fragwürdig. Auf eine Anfrage der Grünen hin legt das Verkehrsministerium Zahlen vor, die an der Umweltfreundlichkeit dieser Fahrzeuge zweifeln lassen. Niemand kontrolliert, ob das Hybridauto in der Praxis auch ökologisch bewegt wird - oder am Ende eine Mogelpackung ist. Von Ekaterina Kel

Versender von Paketbomben an Trump-Kritiker muss ins Gefängnis. Das Strafmaß für Cesar Sayoc beträgt 20 Jahre. Das Gericht glaubte ihm jedoch, dass die Bomben an CNN und mehrere Prominente niemals explodieren sollten. Der Angeklagte weinte im Gerichtssaal. Zur Meldung

EXKLUSIV: FDP will Elite-Stipendien auch für Lehrlinge. Die 13 Förderwerke für Begabte sollen künftig nicht nur Studierenden offenstehen. Bei manchen Stiftungen stößt der Vorstoß der Liberalen allerdings auf Skepsis. Von Bernd Kramer

Was wichtig wird

Ehrenrat tagt nach Tönnies-Aussagen auf Schalke. Dem Aufsichtsratsvorsitzendern des Fußballklubs drohen nach seinen rassistischen Äußerungen aus der Vorwoche Konsequenzen. Der Ehrenrat könnte Tönnies eine "Verwarnung" aussprechen, einen "Verweis" oder sogar eine "Enthebung aus Vereinsämtern auf Zeit und Dauer", schreibt Jonas Beckenkamp.

BGH-Verhandlung zu Flugausfällen und Verspätungen. Gibt es ein Anrecht auf Ausgleich plus Schadenersatz? Bei Ausfällen und Verspätungen haben die Airlines Passagiere mit 600 Euro nach der EU-Fluggastrechteverordnung entschädigt. Die Kläger wollen zusätzlich ihre Extra-Ausgaben und Unkosten voll erstattet bekommen. Das Frankfurter Landgericht war zuvor der Ansicht, dass die 600 Euro anzurechnen sind.

Frühstücksflocke

Heute schon trainiert? Wer einen gestählten Bizeps vorweist, wirkt optisch meist anziehender auf Sexualpartner. Olfaktorisch allerdings ist nach einer Einheit auf der Hantelbank nicht mehr viel zu retten. Ein Forscherteam aus Portugal hat jetzt herausgefunden, wie sich Schweißgeruch durch Modifizierung von Baumwollfasern aus dem Trainingsleibchen verbannen lässt. Warum Ludwig IX. das sicherlich gefallen hätte, Napoleon hingegen überhaupt nicht, erklärt Violetta Simon.