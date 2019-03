7. März 2019, 06:57 Uhr SZ Espresso Nachrichten am Morgen - Die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Von Christian Simon

Was wichtig ist

Huawei verklagt US-Regierung. Anlass der Klage ist ein US-Gesetz, das dem chinesischen Technologiekonzern den Zugang zum amerikanischen Markt erschwert. US-Präsident Trump hatte bei der Unterzeichnung des Gesetzes im vergangenen Jahr Sicherheitsbedenken geltend gemacht - die USA verdächtigen Huawei, Spionagetätigkeiten Pekings zu unterstützen. Zum Text

EXKLUSIV Drogeriemärkte wollen Recycling-Logo einführen. Rossmann und dm starten gemeinsam mit Herstellern wie Henkel und Beiersdorf eine Offensive gegen Plastikmüll. In den Regalen aller dm-Märkte soll von Juni an gekennzeichnet werden, wie die Produktverpackung zusammengesetzt und zu entsorgen ist.

Applaus für Kramp-Karrenbauer am politischen Aschermittwoch. Im mecklenburg-vorpommerschen Demmin überrascht die CDU-Vorsitzende mit Verve, Leidenschaft und Zorn. Für ihren Lapsus bei der Fassnacht in Stockach entschuldigt sie sich nicht, berichtet Stefan Braun.

Was wichtig wird

Ratsitzung der EZB mit Zinsentscheidung. Der Rat der EZB trifft sich, um mittels einer Zinsentscheidung die Weichen für die kommenden Monate zu stellen. Doch der Leitzins wird aller Voraussicht nach auf seinem Rekordtief bleiben - denn zuletzt lief die Wirtschaft in der Euro-Zone nicht so gut. Alle Informationen zur EZB finden Sie hier.

Urteile im Prozess um Kinderporno-Plattform "Elysium". Den vier Angeklagten wird zur Last gelegt, die Plattform im sogenannten Darknet betrieben bzw. sich am Betrieb beteiligt zu haben. Bis zur Abschaltung wurden über 111 000 Mitgliederkonten registriert. Die Beweislage gegen die vier Männer ist erdrückend und offenbart Abgründe, schreibt Jan Willmroth.

Strafmaß gegen Trumps früheren Wahlkampfmanager erwartet. Paul Manafort wurde von den Geschworenen in dem Prozess in Virginia unter anderem wegen Steuerhinterziehung und Bankbetrug schuldig gesprochen. Ihm droht eine lange Haftstrafe. Im Zusammenhang mit der Wahl 2016 und den Russland-Untersuchungen von Sonderermittler Mueller ist Manafort bisher nicht angeklagt worden, schreibt Thorsten Denkler.

Frühstücksflocke

Das Geheimnis der Monogamie. So unterschiedlich die Präriewühlmaus, der Bergpieper und der Buntbarsch Xenotilapia spiloptera daherkommen, so ähneln sie sich in einem Verhalten: Sie leben monogam. Nun haben amerikanische Forscher den Männchen quasi ins Gehirn geschaut und Erstaunliches zur Treue der Tiere entdeckt. Von Anke Fossgreen