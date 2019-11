30 Jahre nach dem Mauerfall sehen in Deutschland 52 Prozent der Menschen die Demokratie in Gefahr.

Was wichtig ist

Sorge um bedrohte Demokratien. Die Menschen in Mittel- und Osteuropa sorgen sich einer Umfrage zufolge um die Errungenschaften der friedlichen Revolutionen von vor 30 Jahren. Das ist das Ergebnis einer Umfrage, die an diesem Montag veröffentlicht wird. Beunruhigend seien laut Analysten auch die Ergebnisse in Deutschland, wo 52 Prozent der Befragten die Demokratie in Gefahr sehen. Zum Bericht von Daniel Brössler

Trump will Zusammenschluss zwischen Johnson und Farage. Der US-Präsident mischt sich wieder in den britischen Wahlkampf ein - und schlägt ein Bündnis zwischen den zwei Brexit-Hardlinern vor. Das würde die Aussichten auf einen erweiterten Handel zwischen den USA und Großbritannien nach dem Brexit sichern, so Trump. Zur Meldung

FC Bayern trennt sich von Niko Kovac. Der Trainer bekommt nach dem 1:5 bei Eintracht Frankfurt keine weitere Chance. Bei den Spielen gegen Olympiakos Piräus und Borussia Dortmund sitzt nun der bisherige Co-Trainer Hansi Flick auf der Bank. Auf dem Trainermarkt sieht es nicht sonderlich gut aus, berichtet Benedikt Warmbrunn.

Hamilton zum sechsten Mal Formel-1-Weltmeister. Beim Großen Preis der USA in Austin genügt dem Briten ein zweiter Platz hinter seinem Teamkollegen Bottas. Ferrari-Pilot Vettel scheidet früh aus. Hamilton fehlt nun noch ein Titel, um mit Michael Schumacher gleichzuziehen. Philipp Schneider berichtet. Die Karriere des Weltmeisters in Bildern sehen Sie hier.

McDonald's entlässt CEO wegen Beziehung. Steve Easterbrook war mit einer ihm dienstlich unterstellten Person liiert - und verstieß damit gegen Firmenregeln, die McDonald's erst im Mai erlassen hatte. Zur Nachricht

Was wichtig wird

Feiern zum 30-jährigen Mauerfall-Jubiläum beginnen. In Berlin startet am Montag eine Festwoche, bei der auf 200 Veranstaltungen, darunter sieben Open-Air-Ausstellungen, an den 9. November 1989 erinnert wird. Etwas in Vergessenheit geraten ist dagegen der Tag fünf Tage vor dem historischen Datum. Lesen Sie mit SZ Plus die große Reportage von Patrick Bauer über den 4. November 1989 - den Tag, an dem Hunderttausende auf dem Alexanderplatz demonstrierten.

Spitzentreffen zum Thema Elektromobilität. Im Kanzleramt wollen Politik und Autobranche über die Zukunft der Schlüsselindustrie beraten. Dabei geht es vor allem darum, wie der Produktions- und Innovationsstandort Deutschland gestärkt werden könnte. Eine wesentliche Rolle spielt der Ausbau der Elektromobilität. Kanzlerin Merkel kündigte bereits am Sonntag an, bis 2030 eine Million Ladepunkte schaffen zu wollen.

Merkel gedenkt in Zwickau der NSU-Opfer. Einen Tag nach seiner Einweihung will die Kanzlerin den Gedenkort im Schwanenteichpark besuchen. Er besteht aus zehn neu gepflanzten Bäumen. Außerdem ist geplant, dass die Kanzlerin an dem Anfang Oktober abgesägten Gedenkbaum für den vom NSU ermordeten Enver Simsek Blumen niederlegt.

Unterhaus wählt Bercow-Nachfolger. Wer tritt in die Fußstapfen des gleichermaßen beliebten wie gefürchteten Parlamentssprechers? Obwohl die Neuwahl für den 12. Dezember bereits beschlossen wurde, wird die Entscheidung noch vom aktuellen Unterhaus gefällt.

Frühstücksflocke

Die blonde Versuchung. Boris Johnson wurde bekannt durch seine tollpatschigen öffentlichen Auftritte. Aber wie gibt sich Johnson auf Instagram? Staatsmännisch? Populistisch? Ein Blick auf sein Profil, pünktlich zum Start des Wahlkampfs - und auf das, was die Queen über seine Beiträge denken könnte. Von Marc Baumann im SZ Magazin