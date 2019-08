Nachrichten am Morgen - Die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Was wichtig ist

Datenschutzaufsicht will Blutspendedienst des BRK überprüfen. Der bayerische Blutspendedienst leitete sensible Gesundheitsdaten an Facebook weiter. Nun hat das Landesamt für Datenschutzaufsicht ein Prüfverfahren eingeleitet. Mehr dazu

Deutsche Außenhandelskammer warnt vor Sozialkredit für Unternehmen. Das chinesische Sozialkredit-System soll in Zukunft auch auf Unternehmen angewandt werden. Korrupten Unternehmen drohen Nachteile, Firmen, die sich an alle Regeln halten, winken Erleichterungen. Die neuen Regelungen könnten aber auch dazu führen, dass unliebsame Unternehmen leichter aus dem Markt gedrängt werden können. Von Christoph Giesen

SpaceX testet neuen Raketenprototyp. Das Raumfahrtunternehmen lässt erfolgreich eine kleinere Version seiner neuen Superschwerlastrakete fliegen. Dabei werden Technologien ausprobiert, die in Zukunft Menschen zum Mars bringen sollen. Von Xaver Bitz

Brasiliens Gouverneure stellen sich gegen Bolsonaro. Der Präsident hatte angekündigt, finanzielle Hilfe der G-7-Staaten für die Waldbrände im Amazonas nur unter Bedingungen anzunehmen. Mehrere Gouverneure fürchten "einen schweren Imageschaden" für das Land sowie "ernste Handelssanktionen". Zur Meldung

Görges, Petković und Zverev bei US Open in zweiter Runde. Während sich Görges und Zverev schwer tun, siegt Petković locker. Mehr dazu. Auch auf den übrigen Plätzen gibt es spannende und emotionale Momente. Mehr dazu im Telegramm von Jürgen Schmieder.

SZ Plus: Wohltaten für den Nazi-OB. Lange unbeachtete Akten im Stadtarchiv Fürth offenbaren Ungeheuerliches: Jahrelang erhielt der ehemalige NSDAP-Kreisleiter Franz Jakob Geld aus dem Rathaus - nach dem Krieg. Im Sommer, zu Weihnachten, zur Kirchweih. Eine vernünftige Erklärung gibt es dafür nicht. Von Olaf Przybilla

Was wichtig wird

Suche nach Regierung in Italien - Beratungen beim Präsidenten gehen zu Ende. Staatspräsident Mattarella dringt nach dem Aus der Populisten-Allianz aus Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega auf eine schnelle Lösung der Krise. Innenminister und Lega-Chef Salvini fordert eine rasche Neuwahl. Möglicherweise schaffen es Fünf Sterne und Sozialdemokraten, eine alternative Regierung auf die Beine zu stellen. Dann wäre eine Neuwahl abgewendet.

Klöckner und Schulze stellen Pläne im Streit um Düngen und Nitrat vor. Beim Schutz des Grundwassers vor zu viel Dünger und Nitrat verstößt Deutschland aus Sicht der EU-Kommission noch immer gegen EU-Recht. Es droht ein zweites Verfahren vor dem EuGH mit hohen Strafen. Landwirtschaftsministerin Klöckner und Umweltministerin Schulze treffen EU-Umweltkommissar Vella, um für ihre zusätzlichen Vorschläge zur Verschärfung der Düngeverordnung zu werben.

Vorstellung des ifo-Bildungsbarometers 2019. Es widmet sich der Frage, was die Bürger über Bildungsungleichheit zwischen Kindern aus reicheren und ärmeren Familien und Verbesserungsmöglichkeiten denken.

Start der 76. Filmfestspiele in Venedig. 21 Filme sind im Rennen um den Goldenen Löwen. Kein deutscher Film hat es an den Lido geschafft, aber wenigstens eine saudiarabisch-deutsche Koproduktion: "The Perfect Candidate" von Haifaa Al Mansour.

Frühstücksflocke

Berlins Hoffnung ist schwarz-weiß. Schon 13 Jahre ist es her, dass Millionen Besucher für einen knuddeligen Eisbär namens Knut in den Zoo strömten. Jetzt gibt es wieder gute Nachrichten: Panda-Weibchen Meng Meng erwartet Nachwuchs. Wer um die allgemein bekannte Kopulationsfaulheit der vom Aussterben bedrohten Tierart weiß, versteht, warum eine trächtige Pandabärin eine kleine Sensation ist. Von Anna Ernst