Was wichtig ist

Wie die CSU den Klimaschutz angehen will. Auf 16 Seiten bündelt die Spitze der bayerischen Partei ihre Vorschläge für eine Klimastrategie in Bund und Land, am Wochenende soll der Vorstand sie beschließen. Ein wichtiger Streitpunkt mit der SPD bleibt offen. Von Wolfgang Wittl

Hurrikan Dorian: Mehr Tote befürchtet. Auch der abgeschwächte Hurrikan ist noch stark genug, um für Chaos und Überschwemmungen zu sorgen. Zwischenzeitlich sind eine Viertelmillion US-Haushalte ohne Strom. Thorsten Denkler berichtet aus Charleston in South Carolina, das sich gut vorbereitet hat. Auf den Bahamas dagegen steigt die Zahl der Opfer. Offizielle sprechen von 30 Toten und befürchten, dass es tatsächlich noch deutlich mehr gibt.

Robert Mugabe gestorben. Simbabwes autokratischer Ex-Präsident starb im Alter von 95 Jahren. Er regierte das südostafrikanische Land von 1987 bis 2017. Nach einem Machtkampf zwischen Kabinett und Militär setzte ihn die Regierungspartei ZANU-PF ab. Zur Meldung

Christoph Metzelder verlässt eigene PR-Agentur. Gegen den Ex-Fußballer wird wegen des Verdachts der Verbreitung kinderpornografischer Inhalte ermittelt. Die Polizei bestätigt nun, dass die "Bild"-Zeitung die Behörde zuerst über den Fall informiert habe. Mehr dazu

Was wichtig wird

Merkel beginnt Gespräche in China. Die Reise der Kanzlerin steht unter dem Eindruck des Handelsstreites zwischen China und den USA sowie den Unruhen in Hongkong. Die CDU-Politikerin wird von einer großen Wirtschaftsdelegation begleitet und soll unter anderem auf Ministerpräsident Li und Staatspräsident Xi treffen.

Britisches Oberhaus stimmt über Brexit-Gesetz ab. Die Regelung, die einen ungeordneten EU-Austritt am 31. Oktober verhindern soll, hat bereits das Unterhaus passiert - gegen den Widerstand von Premierminister Johnson. Es wird erwartet, dass auch die Lords dem Gesetz zustimmen.

Zweite SPD-Regionalkonferenz in Hannover zur Vorstellung der Kandidaten für den Parteivorsitz. Der Auftakt der insgesamt 23 Regionalkonferenzen war am 4. September in Saarbrücken. Die neue SPD-Spitze wird bei einer Mitgliederbefragung bestimmt. Das Ergebnis soll am 26. Oktober feststehen.

Indien plant Mondlandung. Sollte das Manöver in der Nacht auf Samstag gelingen, wäre Indien das vierte Land, dem eine Landung auf dem Mond gelingt. Ziel der rund 126 Millionen Euro teuren Mission ist es, die Oberfläche der Südpol-Region zu kartieren, den Boden zu analysieren und Wasser zu suchen. Eine israelische Sonde war im Frühjahr nach einem technischen Fehler bei der Landung auf dem Erdtrabanten zerschellt.

Frühstücksflocke

Der Passagier, der für den fehlenden Piloten einspringt. Michael Bradley wollte eigentlich nur in den Urlaub fliegen. Doch der Pilot tauchte einfach nicht auf. Gut, dass Bradley seine Fluglizenz dabeihatte.