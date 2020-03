Die Nachfrage nach zwei Malariaarzneien ist gestiegen, obwohl es bisher keine Beweise zur Wirksamkeit gegen Covid-19 gibt. Die WHO will die Medikamente nun testen.

Coronavirus

WHO testet sechs Wirkstoffe gegen Covid-19. Mit der globalen Studie "Solidarity" will die Weltgesundheitsorganisation schnell ein wirksames Medikament gegen das Virus finden. Hoffnungen liegen auf der Substanz Remdesivir, die in die Vervielfältigung von Viren eingreift, schreibt Kathrin Zinkant.

Einigung auf Zwei-Billionen-Hilfspaket für US-Wirtschaft. Die US-Regierung hat sich mit den Senatoren darauf geeinigt, wie US-Medien und mehrere Nachrichtenagenturen berichten. Derweil verschärfte Italien die Strafen für Menschen, die sich nicht an Quarantäneregeln halten. Zum weltweiten Überblick. In spanischen Altenheimen herrschen katastrophale Zustände. Die Leichen von am Coronavirus verstorbenen Menschen bleiben dort länger in den Betten liegen als üblich, berichtet Thomas Urban.

Eine Kette von Fehlern in Ischgl. Nach und nach wird klar, wie fahrlässig Hoteliers, Liftbetreiber und Behörden in dem österreichischen Skiort nach dem Corona-Ausbruch gehandelt haben. Zum Artikel. In Ischgl wurde der Profit zu lange über die Gesundheit der Menschen gestellt - ein fatales Zögern, kommentiert Leila Al-Serori.

Außerdem wichtig:

Was wichtig ist

Trump will bald Normalbetrieb. Der US-Präsident will die USA wegen der Coronavirus-Krise nicht über lange Zeit stilllegen. Zuletzt zeigte sich Trump stärker besorgt über ökonomische Schäden, welche die Maßnahmen mit sich bringen. Alan Cassidy berichtet aus Washington.

Thyssenkrupp vereinbart Tarifvertrag für Stahlsparte. Darin ist auch ein "Corona-Krisenpaket" für Deutschlands größten Stahlkonzern vorgesehen. Statt 2000 sollen jedoch nun 3000 Jobs wegfallen.

Was wichtig wird

Bundestag verabschiedet Hilfspaket für Wirtschaft und Bürger. Die milliardenschweren Hilfen hatte das Bundeskabinett erst am Montag beschlossen. Doch das Verfahren zur Abstimmung stößt bei Verfassungsrechtlern auf Kritik, schreibt Robert Roßmann. Hier gibt es einen Überblick aus der SZ-Wirtschaftsredaktion, welche Firmen jetzt welche Hilfe beantragen können.

Beratungen der G-7-Außenminister per Video. Die USA haben dieses Jahr die G-7-Präsidentschaft inne. Das dem Gipfel im Juni vorgeschaltete Außenministertreffen sollte eigentlich in Pittsburgh stattfinden. Vor dem Hintergrund der Corona-Krise wurde es aber in eine Video-Konferenz umgewandelt. Die aktuelle Krise wird voraussichtlich auch thematischer Schwerpunkt der Beratungen sein.

Live-Autorengespräch zum Coronavirus. SZ-Redakteur Kassian Stroh aus dem Ressort München-Region-Bayern wird heute von 14 Uhr an Leserfragen zu den Ausgangsbeschränkungen in Bayern beantworten - und mit Ihnen darüber diskutieren, was diese bringen. Stellen Sie Ihre Frage hier.

Frühstücksflocke

Stille Helden. Die Aufforderung "Nicht hamstern!" ist so viel eindringlicher, wenn eine Gebärdensprachdolmetscherin sie übersetzt. Über Barrierefreiheit in Zeiten der Einschränkung. Folge 3 der SZ-Kolumne "Alles Gute" von Edeltraud Rattenhuber.

