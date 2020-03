Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Coronavirus: Neue Verhaltensregeln in Israel lösen Unsicherheit aus. Ab Freitag dürfen Staatsbürger aus fünf europäischen Staaten, darunter Deutschland, nicht mehr einreisen. 70 000 Israelis müssen sich laut Gesundheitsministerium in häusliche Quarantäne begeben. Weil einige Anordnungen widersprüchlich sind, herrscht unter Einwohnern und Touristen Verwirrung, berichtet Alexandra Föderl-Schmid. Die Fluggesellschaften Lufthansa, Austrian Airlines und Swiss stellen bis 28. März ihre Flüge nach Israel ein. Forscher diskutieren über die Frage, ob der europäische Coronavirus-Ausbruch von Bayern ausgegangen sein könnte. Die Angst vor dem Virus führt in Deutschland zu Hamsterkäufen. Zu Engpässen führt das allerdings nicht, wie Sie mit SZ Plus lesen können.

Putin erklärt Angriffe auf türkische Soldaten in Syrien zu einem Versehen. Der russische Präsident versichert seinem türkischen Amtskollegen Erdoğan, dass es zu keinen weiteren Attacken auf türkische Truppen kommen werde. Laut Erdoğan befänden sich die russisch-türkischen Beziehungen trotz gegensätzlicher Interessen in Syrien auf einem "Höhepunkt". Zur Meldung

US-Demokratin Warren zieht sich aus Vorwahlen zurück. Wie mehrere amerikanische Medien berichten, beendet die Senatorin aus Massachusetts ihre Bewerbung für die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten. Die 70-Jährige hatte nach schwachen Ergebnissen kaum mehr eine Chance gegen ihre Konkurrenten Biden und Sanders. Zur Nachricht

AfD-Politiker kritisiert Höckes Strategie in Thüringen. Die von der AfD betriebene Wahl des FDP-Politikers Kemmerich vor einem Monat sei ein "Fehler" gewesen, urteilt der Berliner Fraktionsvorsitzende Pazderski. Höckes Plan, CDU und FDP zu düpieren, habe die Aussicht auf eine zukünftige Zusammenarbeit getrübt. Lesen Sie die Geschichte mit SZ Plus. Dass Thüringens Ministerpräsident Ramelow Höcke nach der Wahl am Mittwoch den Handschlag verweigerte, war richtig, kommentiert Boris Herrmann.

Münchner und Berliner Universitäten zählen zur Weltspitze. Im internationalen Ranking des Centrums für Hochschulentwicklung schneiden unter anderem die Ludwig-Maximilians-Universität in München sowie die Humboldt-Universität und die Freie Universität in Berlin gut ab. An der Spitze liegen zwei US-Einrichtungen. Das Ranking ist jedoch umstritten, erklärt Bernd Kramer.

Forscher messen wärmsten Winter in Europa. Nach Angaben des europäischen Klimawandeldienstes Copernicus lag die Durchschnittstemperatur zwischen Dezember 2019 und Februar 2020 1,4 Grad über der des bislang wärmsten Winters 2015/16. Die Erderwärmung verstärke den Anstieg, erklärt Direktor Carlo Buontempo. Weitere Details

Papageien verstehen Mathematik. Keas können die Grundlagen der Stochastik. Und das, obwohl sie diese Fähigkeit in der Natur gar nicht brauchen. Von Katrin Blawat

Erfurter Befreiungsschlag. Mit Mühe gelingt es den Parteien im Thüringer Landtag, in Bodo Ramelow einen arbeitsfähigen Regierungschef zu installieren. Von stabilen politischen Verhältnissen aber dürfte das Land noch weit entfernt sein. Von Ulrike Nimz

"Wir stehen zusammen". Bundespräsident Steinmeier und Kanzlerin Merkel trauern gemeinsam mit den Angehörigen der Opfer. "Der Anschlag galt den angeblich Fremden, getroffen hat er Menschen", sagt Steinmeier. Von Matthias Drobinski

Verweigerter Handschlag: Hat Ramelow richtig gehandelt? Natürlich, schreibt Andre S. "Er hat auch die Nerven bewiesen und diese Verweigerung unmittelbar anschließend begründet. Dem ist nichts hinzuzufügen." Polemika schreibt: "Handschlag oder nicht. Die Rhetorik der gegenseitigen Verteufelung und Ausgrenzung, des Freund-Feind-Denkens nimmt immer mehr zu - und genau das spielt Höcke und der AfD in die Hände. [...] Ein verweigerter Handschlag ist das falsche Signal. Gefragt sind innere Größe und die Fähigkeit, denen eine Brücke zu bauen, die sich im Graben auf der anderen Seite auch unwohl fühlen." Diskutieren Sie mit.