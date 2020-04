Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Für Pilger war der Petersdom auch am Osterwochenende wegen der Coronavirus-Pandemie gesperrt.

Franziskus ruft zu Hoffnung in "dunkelster Stunde" auf. Der Papst feiert die Messe zur Osternacht allein im Petersdom und lobt "kleine Gesten der Sorge, der Zuneigung, des Gebets". In vielen Teilen der Welt sinken die Kriminalitätsraten. Zu den weltweiten Meldungen

Merz unterstützt Kanzlerin Merkel in Debatte um Lockerung. Der Ex-Unionsfraktionschef und Kandidat für den CDU-Vorsitz spricht sich ebenfalls für einen vorsichtigen Ausstieg aus den Anti-Corona-Maßnahmen aus. Dabei fordert er ein bundeseinheitliches Vorgehen. In Frankfurt am Main attackieren mehrere Personen Corona-Streifen der Polizei. Zu den Meldungen aus Deutschland

USA starten Auszahlung von Corona-Geld. Bürger mit einem Einkommen von bis zu 75 000 Dollar werden vom Staat mit 1200 Dollar unterstützt. Die Hilfe soll die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abmildern. Zu den Wirtschafts-Meldungen

Israel: Gantz will nun doch mit Netanjahu koalieren. Nach einem mehrmonatigen Machtkampf soll es nun eine Einigung zwischen dem bisherigen Ministerpräsidenten Netanjahu und Herausforderer Benny Gantz geben. Bisher galt eine solche Koalition als unmöglich - die Korruptionsvorwürfe gegen den langjährigen Ministerpräsidenten waren zu schwerwiegend. Die Corona-Krise hat das offenbar geändert. Zur Nachricht

Experten warnen vor Rückschritten beim Klimaschutz nach Corona. Industrie und Politik lassen erste Zweifel an strengen Umweltschutz-Auflagen laut werden und pochen auf eine rasche Erholung der Wirtschaft. Klimaexperten betonen, dass das nicht auf Kosten des Kimaschutzes gehen dürfe. Sie fordern Investitionen in nachhaltige Technologien. Zum Text von Michael Bauchmüller und Marlene Weiß

Papst feiert Ostern ohne Pilger. Wegen der Corona-Krise wird die Messe nicht wie sonst am Vormittag auf dem Petersplatz gefeiert, sondern im Petersdom. Dort wird Papst Franziskus auch seine diesjährige Osterbotschaft verkünden und den Segen "Urbi et Orbi" spenden. Die Zeremonie wird live aus dem Vatikan übertragen.

Abenteuer Autokino. Eigentlich wollte die Freundin eine Geburtstagsparty feiern, dann kam Corona - und die Idee: kontaktfreies Kino in Essen. Mal kurz die Wohnungen verlassen, raus aus der Jogginghose, rein ins Auto. SZ-Kolumne "Alles Gute", Folge 18 von Jana Stegemann