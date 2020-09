Donald Trump vor dem Einstieg in die Präsidenten-Maschine Air Force One.

Von Julia Hippert

Was wichtig ist

Trump soll gefallene US-Soldaten als "Verlierer" bezeichnet haben. Die Kriegstoten des Ersten Weltkriegs auf dem Amerikanischen Friedhof Aisne-Marne in Frankreich soll Trump laut Medienberichten als "Verlierer" ("losers") und "Trottel" ("suckers") bezeichnet haben. Michael Forest Reinoehl, ein mutmaßlicher Tatverdächtiger im Fall der Erschießung eines rechten Aktivisten in Portland, Oregon, ist tot. Mehreren US-Medienberichten zufolge wurde er am Donnerstag (Ortszeit) beim Versuch der Polizei, ihn festzunehmen, getötet. Weitere Meldungen zur US-Wahl

Biden besucht Kenosha. Der demokratische Präsidentschaftskandidat trifft sich mit der Familie von Jacob Blake und hört verstörten Bürgern bei einer Bürgerversammlung zu. Blake war vor eineinhalb Wochen in Kenosha von einem weißen Polizisten in den Rücken geschossen worden und wird wohl gelähmt bleiben. Biden braucht die Stimmen vor allem der schwarzen Wähler in Wisconsin, um im Herbst die Wahl gegen US-Präsident Trump zu gewinnen. Die Einzelheiten von Hubert Wetzel

EXKLUSIV Nur geringer Steuervorteil für umweltfreundliche Autos. Die geplante Änderung der Kfz-Steuer soll den Verkauf von Autos mit geringerer Emission ankurbeln. So sieht es der Gesetzentwurf vor, der zum Jahreswechsel in Kraft treten soll. Nun allerdings macht eine Berechnung der Regierung klar: Die Reform, die für fünf Jahre gelten soll, liefert nur geringe finanzielle Anreize für Autokäufer zum Umstieg auf emissionsärmere Autos. Die Details von Markus Balser

SZ Plus Notizen aus der feinen Gesellschaft. Der Patriarch der Privatbank M.M. Warburg hat genau aufgeschrieben, wie oft er den damaligen Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz um Hilfe bat. Die Bank, so sieht es aus, ist in Deutschlands größten Steuerskandal verwickelt: die sogenannte Cum-Ex-Affäre. Von Peter Burghardt, Klaus Ott und Jörg Schmitt

Autor David Graeber gestorben. Er wollte das gute Leben bloß nicht den Reichen alleine überlassen, sondern auf möglichst viele verteilen. Nun ist David Graeber, Autor von "Schulden" und "Bullshit Jobs", im Alter von 59 Jahren gestorben. Ein Nachruf von Alexander Hagelüken

Deutschland kassiert gegen Spanien den Ausgleich in letzter Minute. Nachdem Timo Werner die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der 51. Minute der Nations-League-Partie in Führung gebracht hatte, gleicht der Spanier Gayá in der 96. Minute aus. Zum Spielbericht von Javier Cáceres. Nationalmannschafts-Debütant Robin Gosens macht dabei eine besonders unglückliche Figur. Das DFB-Team in der Einzelkritik von Philipp Selldorf

Die News zum Coronavirus

Söder macht Hoffnung auf Weihnachtsmärkte trotz Pandemie. Die Zeit bis Dezember könne für eine Planung und gute Organisation genutzt werden, so der bayerische Ministerpräsident. Bund und Länder hatten sich kürzlich darauf verständigt, das Verbot von Großveranstaltungen, bei denen eine Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregeln nicht möglich ist, bis mindestens Ende Dezember zu verlängern. Mehr dazu

Außerdem wichtig:

Was wichtig wird

Außerplanmäßiges Nato-Treffen zum Fall Nawalny. Nach der Sitzung des Nordatlantikrats auf Botschafterbene soll Generalsekretär Stoltenberg am Mittag eine Erklärung abgeben. Wahrscheinlich ist nach Angaben von Diplomaten, dass die Alliierten die russischen Behörden zur lückenlosen Aufklärung auffordern. Weitergehende Maßnahmen im Nato-Rahmen gelten vorerst als eher unwahrscheinlich. In Deutschland wird heftig diskutiert, ob als Sanktionsmöglichkeit auch ein Baustopp für die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 infrage kommen könnte.

Konferenz der EU-Gesundheitsminister zur Corona-Krise. In einer Videoschalte soll über Test- und Quarantäneregeln für die Europäische Union und die Beschaffung von Impfstoffen gegen das Coronavirus beraten werden. Am frühen Nachmittag gibt Bundesgesundheitsminister Spahn (CDU) eine Pressekonferenz.

Regionalkonferenzen des katholischen Reformprozesses Synodaler Weg. Ursprünglich war für den 3. bis 5. September eine Synodalversammlung in Frankfurt geplant gewesen. Aufgrund der Corona-Bestimmungen ist dies aber nicht möglich. Deshalb gibt es jetzt stattdessen fünf eintägige Regionalkonferenzen in Frankfurt am Main, Berlin, München, Dortmund und Ludwigshafen. Viele Reformer befürchten, dass die Corona-Epidemie von Konservativen als Vorwand genutzt werden könnte, um die angestrebte Erneuerung der Kirche zu bremsen. Daniela Ordowski ist 27 Jahre alt, Feministin und nimmt an der Reformdebatte teil. Zum Interview von Annette Zoch

Weitere Ermittlungen zum Tod von fünf Kindern in Solingen. Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal informieren auf einer gemeinsamen Pressekonferenz über die Hintergründe des tragischen Falls von Solingen. Am Donnerstag waren dort fünf Kinder tot in einer Wohnung entdeckt worden. Ihre 27 Jahre alte Mutter steht im Verdacht, sie getötet zu haben. Mehr dazu

Frühstücksflocke

Wie man politisch korrekt beleidigt und flucht. Es ist gar nicht so leicht. Die Autorin dieses Textes gibt Workshops dazu - und erklärt, wie es geht. Eine wichtige Erkenntnis dabei: Fluchen ist gesund. Und irgendwie auch schön. Gastbeitrag von Şeyda Kurt