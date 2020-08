Von Jana Anzlinger

Was wichtig ist

Trump nimmt Nominierung der Republikaner an. Der US-Präsident ist nun offiziell der Kandidat der Partei bei der Wahl am 3. November. Seine Rede zum Abschluss des Parteitags ist ein mäanderndes Durcheinander, aber eine klar Frontlinie zieht er, analysiert Hubert Wetzel. In seiner Rede verspricht der 74-Jährige seinen Landsleuten unter anderem einen baldigen Sieg über das Coronavirus. In den USA sind bislang mehr als 180 000 Infizierte gestorben, so viele wie nirgendwo sonst. Die Abstimmung über den nächsten Präsidenten droht in Chaos und Gewalt zu münden, kommentiert Hubert Wetzel. Daran sind Republikaner wie Demokraten schuld, die behaupten, ein möglicher Sieg der Gegenseite sei illegal und fatal.

Japans Ministerpräsident Abe will zurücktreten. Das teilen japanische Medien übereinstimmend mit. Hintergrund sei sein schlechter werdender Gesundheitszustand. Der 65-Jährige war in den letzten zwei Wochen zweimal für Tests im Universitätsklinikum Keio gewesen. Es ist bekannt, dass Abe unter einer Darmerkrankung leidet. Zur Nachricht

Polizei in Belarus nimmt mehr als 200 Protestierende fest. Vor einer Sondersitzung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa zur Lage in Belarus sind in Minsk massenhaft Gegner des autoritären Staatschefs Lukaschenko festgenommen worden. Die belarussische sogenannte Sonderpolizei ging in der Nacht zum Freitag in der Hauptstadt gegen friedliche Demonstranten vor. Die Menschenrechtsorganisation Wesna sprach von mehr als 200 Festnahmen - deutlich mehr als in den vergangenen Tagen. Mehr dazu

EXKLUSIV Macron entwirft Reformplan für Libanon. Der französische Präsident will dem Land nach der Explosionskatastrophe vom 4. August Hilfen für den Wiederaufbau und den Umbau des politischen Systems ermöglichen. Der Plan der früheren Kolonialmacht Frankreich setzt libanesischen Diplomaten zufolge auf eine Übergangsregierung. Diese soll begrenzte, aber klar umrissene ökonomische Reformen anschieben. Mehr dazu

Historischer Strategiewechsel der US-Notenbank. Die amerikanische Federal Reserve akzeptiert künftig höhere Inflationsraten. Mit ihrer Entscheidung schaffen sich die Währungshüter den nötigen Spielraum, um die Leitzinsen bis auf weiteres auf dem aktuell niedrigen Niveau nahe null Prozent zu halten, schreibt Markus Zydra.

Mindestens vier Tote durch Hurrikan "Laura" in Louisiana. Alle seien gestorben, weil Bäume auf Häuser krachten, sagt Gouverneur John Bel Edwards bei einer Pressekonferenz. Es sei zu befürchten, dass bei den Such- und Rettungseinsätzen noch mehr Opfer gefunden werden könnten. Bilder der Verwüstung

Florida: Unschuldig Verurteilter nach 37 Jahren aus Haft entlassen. Eine Bissspur sorgte 1985 dafür, dass Robert DuBoise wegen Vergewaltigung und Mordes an einer 19-Jährigen ins Gefängnis ging. Doch jetzt belegen DNA-Untersuchungen, dass es sich um ein Fehlurteil handelte. Am Donnerstag ordnete ein Richter die sofortige Freilassung des Mannes an. Die Details

Die News zum Coronavirus

Chinesischer Außenminister stellt China als Ursprungsland des Virus infrage. Es gebe Berichte, wonach das Virus womöglich schon früher auch anderswo auf der Welt aufgetreten sein könnte. Indien meldet so viele Neuinfektionen wie noch nie. Weltweite Meldungen im Überblick

Biontech hofft, im Oktober Corona-Impfstoff zulassen zu können. Der Impfstoff des Unternehmens zählt zu den Favoriten im Kampf gegen das Virus. Ein Gespräch mit Firmengründer Uğur Şahin über den Stand der Forschung, wie der Stoff im Immunsystem funktionieren soll - und wann er verfügbar sein könnte, haben Elisabeth Dostert und Kathrin Zinkant geführt (SZ Plus).

Außerdem wichtig:

Was wichtig wird

Sommer-Pressekonferenz der Bundeskanzlerin. Merkel stellt sich am Vormittag den Fragen der Hauptstadtpresse. Themen dürften die Regeln und Hilfsmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie sowie weltweite Konflikte sein.

Nach Verbot von Berliner Corona-Demonstration entscheiden Gerichte. Die Veranstalter-Initiative Querdenken 711 aus Stuttgart hat beim Verwaltungsgericht einen Eilantrag gegen das Verbot gestellt. Angekündigt wurde, notfalls auch das Oberverwaltungsgericht und das Bundesverfassungsgericht anzurufen. Der Berliner Innensenator Geisel verteidigt das Verbot im SZ-Interview.

Prozess um die tödliche Gleisattacke am Frankfurter Hauptbahnhof. Es wird erwartet, dass ein Urteil gesprochen wird. Im Raum steht die dauerhafte Unterbringung des Angeklagten in einer Psychiatrie, da er wegen einer psychischen Erkrankung als schuldunfähig gilt. Der Mann soll Ende Juli 2019 eine auf dem Bahnsteig stehende Frau und ihren acht Jahre alten Sohn vor einen einfahrenden Zug gestoßen haben. Das Kind starb.

Entscheidung über Rechtmäßigkeit von Bayerns Grenzpolizei. Sie war zum 1. August 2018 im Zuge der Diskussion um Einreise von Geflüchteten als Teil der Landespolizei wieder eingeführt worden. Die Grünen im Landtag wollen nun klären lassen, ob die Wiedereinrichtung und die Befugnisse der Grenzpolizei mit der bayerischen Verfassung vereinbar sind. Sie sehen unter anderem Verstöße gegen das Rechtsstaatsprinzip.

US-Bürgerrechtler planen "Marsch auf Washington". Am 57. Jahrestag der historischen "I have a dream"-Rede des Bürgerrechtlers Martin Luther King haben Aktivisten zu einem neuen "Marsch auf Washington" aufgerufen, um gegen Diskriminierung zu protestieren. An der Demonstration in der US-Hauptstadt könnten Tausende Menschen teilnehmen.

Frühstücksflocke

Entspann dich, Dicker! Elefanten im Warschauer Zoo sollen den Hanf-Inhaltsstoff Cannabidiol bekommen. High sollen sie davon freilich nicht werden - Cannabidiol ist frei von dem psychoaktiven Stoff THC. Dafür soll es die Dickhäuter entspannen. Die Hintergründe