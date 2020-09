Von Philipp Saul

Die News zum Coronavirus

Unser Land. Viele Menschen, die in Berlin auf die Straße gingen, wollen nicht mit Extremisten gleichgesetzt werden. Warum gingen sie trotzdem mit? Hier äußern sie sich. Von Jan Heidtmann (SZ Plus)

Bundespräsident Steinmeier regt Trauer-Akt für Corona-Tote an. Er werde einen entsprechenden Vorschlag mit Vertretern des Bundestags, des Bundesrates, der Bundesregierung und des Bundesverfassungsgerichtes besprechen. In Deutschland werden 1378 registrierte Corona-Neuinfektionen in 24 Stunden gemeldet. Informationen aus Deutschland im Überblick

EU-Gesundheitsminister: Mindestens zehn Tage Quarantäne für Reisende. In die Impfstoffbeschaffung will die EU noch mehr Geld stecken. Auf konkretere Regelungen konnten sich die Minister bei einer Videokonferenz nicht einigen. Zur Nachricht

Was wichtig ist

Scharfe Kritik an Trumps mutmaßlichen Aussagen zu gefallenen Soldaten. Trotz massiver Dementis kann Trump den Vorwurf nicht abschütteln, gefallene US-Soldaten als "Verlierer" und "Trottel" bezeichnet zu haben. Seinem Herausforderer Biden kommt die Debatte im Wahlkampf gelegen, schreibt Thorsten Denkler.

Trump: USA haben noch keine Beweise für Vergiftung von Nawalny. Seine Regierung zweifle die Ergebnisse der deutschen Bundesregierung zwar nicht an, werde die Angelegenheit aber prüfen, sagt der US-Präsident. Mit Kritik an Russland hält sich Trump zurück - und betont die gute Beziehung zu Putin. Mehr dazu

Erneut Ausschreitungen in Connewitz. In der zweiten Nacht in Folge gibt es in dem linksalternativ geprägten Leipziger Stadtteil bei einer nicht angemeldeten Demonstration Angriffe auf die Polizei. Ersten Erkenntnissen nach werden acht Beamte leicht verletzt. Sechs Polizeifahrzeuge werden beschädigt. Die Polizei setzt Tränengas ein. Festnahmen gibt es zunächst keine. Auch am Wochenende wird mit Versammlungen gerechnet. Mehr Informationen

Kerber und Zverev im Achtelfinale der US Open. Die 32 Jahre alte Kielerin gewinnt gegen die US-Amerikanerin Li mit 6:3, 6:4. Zverev hat gegen den Franzosen Mannarino anfangs Probleme, siegt aber mit 6:7, (4:7), 6:4, 6:2, 6:2. Zur Meldung. Die Partie wurde wegen eines Streits um Corona-Maßnahmen zwischen der Stadt New York und dem Bundesstaat um mehrere Stunden verschoben und sollte zwischenzeitlich gar nicht stattfinden. Die US Open werden zum Spielball der Politik, schreibt Jürgen Schmieder.

Wechsel von Havertz zum FC Chelsea ist perfekt. Der Transfer des 21-Jährigen soll Bayer Leverkusen Medienberichten zufolge 100 Millionen Euro einbringen. Damit wird der Mittelfeldspieler zum teuersten deutschen Fußballer der Geschichte. Havertz unterschreibt bei den Blues einen Fünfjahresvertrag. Zum Transferblog

Messi bleibt beim FC Barcelona. Der Argentinier will seinen 2021 auslaufenden Vertrag nun doch erfüllen. Weil "die ganze Familie geweint hat" - und um einen Prozess zu vermeiden. Es ist der wohl spektakulärste Rückzieher der Fußballgeschichte, schreibt Javier Cáceres.

Was wichtig wird

Machtkampf in Belarus: Oppositionelle Tichanowskaja beantwortet am Samstag bei Youtube live Fragen. Tichanowskaja hat am Freitag bereits vor dem UN-Sicherheitsrat für eine Unterstützung ihrer Demokratiebewegung geworben. Bei einer Online-Sitzung forderte sie die Vereinten Nationen auf, eine internationale Überwachungsmission nach Belarus zu entsenden, um die Polizeigewalt gegen überwiegend friedliche Demonstranten zu dokumentieren.

Fußball: Deutschland gegen Schweiz in der Uefa Nations League. Das Spiel startet am Sonntag um 20:45 Uhr, die deutsche Elf ist der klare Favorit, auch nach dem 1:1 gegen Spanien. Doch der Bundestrainer beschwert sich über den vollen Terminplan.

Frühstücksflocke

Die ältesten Hipster der Welt. Instagram ist nur für junge Leute mit durchtrainierten Körpern? Von wegen! Digitalaffine Senioren haben das soziale Netzwerk entdeckt. Eine Auswahl der unterhaltsamsten "Granfluencer". Von Malin Hunziker, Max Sprick und Veronika Wulf