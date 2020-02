Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Kindergärtnerin aus Erkelenz unter den Coronavirus-Infizierten in NRW. Alle Kinder der betroffenen Einrichtung werden nun auf das Virus getestet. Auch der Ehemann der Frau wurde positiv getestet. Sein Zustand ist kritisch. Medienberichten zufolge hat er eine Vorerkrankung. Auch in Baden-Württemberg haben sich weitere Menschen infiziert. Damit liegt die Gesamtanzahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Deutschland bei 21. Zur Nachricht. Zwar ist die Sterblichkeit bei einer Ansteckung im Vergleich zu anderen Erregern niedrig, doch eine hohe Zahl von Infektionen könnte auch zu vielen Toten führen, schreibt Kathrin Zinkant.

Verfassungsgericht kippt Verbot geschäftsmäßiger Sterbehilfe. Nach Ansicht der Richter garantiert das Recht auf selbstbestimmtes Sterben auch die Möglichkeit, dafür Hilfe von Dritten in Anspruch zu nehmen. Dies gelte nicht nur dann, wenn ein Mensch unheilbar krank sei. Zur Meldung. Das Gericht mutet dem Gesetzgeber mit seinem radikalen Urteil einen Rollenwandel vom Verhinderer zum Ermöglicher des Suizids zu, kommentiert Wolfgang Janisch.

CSU und Grüne ziehen beim politischen Aschermittwoch übereinander her. Von Tupper-Tofu-Partys und Bäume-Umarmern - SZ-Autoren sammeln die besten Sprüche. In Passau betont CSU-Chef Markus Söder, sein Platz sei in Bayern, nicht in Berlin. Er sagt, ohne die CSU werde es keinen Kanzlerkandidaten der Union geben, schreibt Roman Deininger. Im Rennen um die CDU-Spitze stellt sich der Landesverband Baden-Württemberg hinter Merz, schreibt Claudia Henzler.

Tausende Whatsapp-Gruppen für Unbefugte zugänglich. Über die Suchmaschine Bing sind Links öffentlich abrufbar, die Mitglieder einer Gruppe verschicken können, wenn sie gezielt neue Menschen einladen wollen. Whatsapps Mutterkonzern Facebook schreibt, es handle sich nicht um einen Fehler, sondern um eine "bewusste Produktentscheidung", schreibt Jannis Brühl.

Ostafrika kämpft mit einer Heuschreckenplage. Die Folgen für die Bevölkerung sind verheerend: Es drohen Ernteausfälle und enorme Umweltschäden. Die Regierungen sind von der Krise überfordert. Aus Kenia berichtet Anna Reuß (SZPlus).

Scharapowa erklärt Rücktritt. In einer Kolumne verkündet die 32-Jährige das Ende ihrer aktiven Tenniskarriere. Scharapowa gewann in ihrer Laufbahn alle vier Grand-Slam-Turniere. Zur Nachricht. Die Karriere der Unnahbaren aus Sibirien in Bildern.

Sterbehilfe: Wie bewerten Sie das Urteil? "Eine richtige und wichtige Entscheidung", findet Freier Wähler. "Über die Art meines Lebensendes haben nicht Politik oder religiöse Gruppen zu entscheiden, sondern nur ich - solange ich dazu natürlich auch in der Lage bin." Ruhrpottpole8787 zufolge soll es verboten sein, dass "ein Arzt/Pfleger jemandem etwas einflößt, damit er stirbt". Wenn sich ein Patient selber etwas zuführe, könne das seiner Meinung nach auch nur "unter wirklich heftigen Umständen akzeptabel sein". Diskutieren Sie mit.