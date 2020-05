Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Das Wichtigste zum Coronavirus

Wohl zehnmal so viele Infizierte in Spanien wie bekannt. Einer Studie zufolge haben etwa fünf Prozent der Spanier Antikörper gegen das Coronavirus gebildet. US-Präsident Trump dringt auf schnelle Schulöffnungen und widerspricht damit seinem Chefimmunologen. In den Vereinigten Staaten könnten bis zu 27 Millionen Menschen ihre Krankenversicherung verlieren. Weltweite Meldungen im Überblick

EXKLUSIV Luxuskonzerne LVMH und Kering messen in der Krise mit zweierlei Maß. Beide Unternehmen planten in ihrer französischen Heimat zunächst den Rückgriff auf Kurzarbeit - bis sie plötzlich doch verzichteten. Außerhalb Frankreichs dagegen nutzen sie staatliche Jobsubventionen ausgiebig, besonders in Italien. Teils auch in Deutschland. Von Leo Klimm

Pelztiere erkranken massenhaft an Covid-19. Der neue Erreger grassiert in niederländischen Nerzfarmen. Wissenschaftler schätzen die Gefahr, dass er von den Tieren wieder auf den Menschen zurückspringt, als gering ein. Von Hanno Charisius

Was außer dem Coronavirus noch wichtig ist

Italien will Arbeit tausender Migranten legalisieren. Dem Land fehlen Saisonarbeiter in der Agrarwirtschaft und in der Pflege. Ungefähr 600 000 Menschen könnten zeitlich beschränkte Aufenthaltsbewilligungen erhalten. Durch die Maßnahme sollen sich auch die Arbeitsbedingungen auf den Feldern verbessern, berichtet Oliver Meiler.

Elitesoldat hortet zu Hause Waffen und Sprengstoff. Der 45-jährige Oberstabsfeldwebel der Elitetruppe KSK stand seit 2017 wegen seiner mutmaßlich rechten Gesinnung im Visier des Militärgeheimdienstes MAD. Nun wurde er verhaftet und von den Behörden vernommen. Noch ein weiterer Vorfall beschäftigt die Bundeswehr. In der Sondereinheit gab es in den vergangenen Jahren eine Häufung rechtsextremistischer Vorkommnisse, schreibt Mike Szymanski.

Was wichtig wird

Finanzminister Scholz stellt Steuerschätzung vor. Die Bundesregierung rechnet infolge der Corona-Krise mit einem dramatischen Einbruch der Wirtschaftsleistung und der schwersten Rezession der Nachkriegsgeschichte. Das dürfte auch auf die Steuereinnahmen durchschlagen.

Bundestag verabschiedet weitere Corona-Maßnahmen. Beschlossen werden sollen unter anderem Gesetze zur Erhöhung des Kurzarbeitergelds, ESM-Kreditlinien für Corona-Hilfen im Euroraum und Corona-Unterstützung im Kulturbereich.

EU-Parlament debattiert über Corona-Nachverfolgungs-App. Die Abgeordneten diskutieren am Vormittag über den Einsatz von Handyprogrammen, um Infektionsketten in der Coronavirus-Pandemie schneller nachvollziehen zu können. Am Nachmittag steht eine Aussprache über Impfstoffe und Medikamente im Zusammenhang mit Covid-19 auf der Agenda.

EuGH urteilt über ungarische Transitlager für Asylbewerber. Der Europäische Gerichtshof urteilt an diesem Donnerstag darüber, ob Asylbewerber dauerhaft in dem ungarischen Container-Lager Röszke untergebracht werden dürfen. Dabei geht es um die Frage, ob die Bedingungen in dem Lager einer Inhaftierung gleichen und somit gegen EU-Recht verstoßen.

Pressekonferenz der bayerischen Staatsregierung. Ministerpräsident Söder äußert sich zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise in den Bereichen Kunst und Kultur. An dem Termin nimmt auch Wissenschafts- und Kunstminister Sibler teil, der im Anschluss den Eröffnungstermin der Bayerischen Landesausstellung bekanntgibt.

Frühstücksflocke

Verschollenes Gebiss. In der Pandemie den Bruder zu beerdigen und die demente Mutter zu pflegen, ist anstrengend. Schließlich ist es der Zahnersatz, der die Freude ins Familienleben zurückbringt. Weil der immer mal wieder abhanden kommt. SZ-Kolumne "Alles Gute" von Lars Langenau.