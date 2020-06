Was wichtig ist

Friedensforscher: Weltweit immer noch mehr als 13 000 Atomwaffen. Zwar sei die Gesamtzahl der Atomwaffen im vergangenen Jahr um etwa 3,5 Prozent zurückgegangen. Das geht aus dem Jahresbericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri hervor. Dennoch seien die Atommächte dabei, ihre nuklearen Waffen weiter zu modernisieren. Mehr dazu

Gerichtsmedizin: Schwarzer starb nach zwei Schüssen in den Rücken. Das ist das Ergebnis der Obduktion von Rayshard Brooks, dem Afroamerikaner, der bei einem Polizeieinsatz am Freitagabend in Atlanta ums Leben gekommen war. Der 27-Jährige war kontrolliert worden, weil er in seinem Wagen in einer Autoschlange vor einem Schnellrestaurant eingeschlafen war. Die Details

EXKLUSIV Grüne wollen polnischen Reparationsforderungen entgegenkommen. Durch den "ziemlich ignoranten Umgang" mit den Forderungen aus Polen sei erheblicher Schaden entstanden, heißt es in einem Papier des Grünen-Abgeordneten Sarrazin. Die "brüske Ablehnung" der Reparationsforderungen in der Vergangenheit sei zwar "juristisch formal korrekt, aber moralisch und politisch kaum vertretbar". Von Daniel Brössler

Schalkes beste Leistung seit dem Neustart. Das ersatzgeschwächte Team überrascht gegen Bayer Leverkusen mit starkem Kampf. Am Ende hat Leverkusen Glück, dass es beim 1:1 bleibt. Zum Spielbericht von Philipp Selldorf

Das wichtigste zum Coronavirus

Corona-Infektionen nach Ausbruch auf Großmarkt in Peking steigen. Wie die nationale Gesundheitsbehörde Chinas mitteilt, registrierte sie 49 neue Infektionen, zehn "importierte" Fälle von Sars-CoV-2 bei Reisenden und 39 lokale Ansteckungen. Bulgarien lockert trotz rasant gestiegener Corona-Infektionen die Schutzmaßnahmen. Von diesem Montag an entfällt die Maskenpflicht, Diskotheken dürfen wieder öffnen. Weitere Meldungen im Überblick

Karliczek: Studierende können ab Dienstag Corona-Nothilfen beantragen. Einen nicht zurückzuzahlender Zuschuss von bis zu 500 Euro im Monat sollen Studierende von Dienstag an beantragen können. Die Hilfen stehen Studentinnen und Studenten aus dem In- und Ausland zu, unabhängig von Alter und Semesterzahl. Weitere Meldungen aus Deutschland

Gefahr durch die Blutgruppe? Seit Beginn der Pandemie suchen Forscher im Erbgut von Kranken und Gesunden nach Hinweisen, die Aufschluss darüber geben, warum Menschen unterschiedlich stark unter dem Coronavirus leiden. Eine Studie des Imperial College in London legte bereits im April nahe, dass es für den Verlauf von Covid-19 erbliche Faktoren geben muss. Inzwischen fahnden Genetiker gezielt nach den entscheidenden Erbanlagen. Die Details von Kathrin Zinkant (SZ Plus)

Was wichtig wird

Reisewarnung wird für den größten Teil Europas aufgehoben. Seit Mitternacht warnt das Auswärtige Amt auf seiner Internetseite nicht mehr vor Reisen in viele Haupturlaubsländer der Deutschen wie Italien, Österreich, Griechenland, Frankreich und Kroatien. Gleichzeitig fallen die letzten noch verbliebenen Kontrollen wegen der Corona-Pandemie an den deutschen Grenzen weg. Was Reisende jetzt wissen müssen.

EU-Spitzen beraten mit Johnson über Handelsabkommen nach dem Brexit. An der Videokonferenz mit dem britischen Premierminister nehmen EU-Kommissionschefin von der Leyen, EU-Ratspräsident Michel und EU-Parlamentspräsident Sassoli teil. Unterhändler beider Seiten hatten in vier Verhandlungsrunden über ein Handels- und Partnerschaftsabkommen praktisch keinen Fortschritt erreicht. Großbritannien hatte zuvor die Möglichkeit verstreichen lassen, die Übergangsphase zu verlängern.

EU-Außenminister tauschen sich mit Pompeo aus. Themen der Unterredung mit dem US-Außenminister sollen unter anderem die Bemühungen um eine Wiederbelebung des Nahost-Friedensprozesses sowie der Umgang mit der aufstrebenden Weltmacht China sein. In beiden Bereichen gibt es zwischen der EU und den USA grundlegende Meinungsverschiedenheiten.

Frühstücksflocke

Ein Gefühl wie in der Toskana. Hygienekonzepte und Abstandsregeln beim Restaurantbesuch haben den Vorteil, dass man nicht mehr so leicht von den Tischnachbarn belauscht werden kann. Aber sie haben auch einen Nachteil: die wenigen Tische sind schnell besetzt. Wer keinen Platz beim Lieblingsitaliener bekommt, kann einfach die Picknickdecke ausbreiten. Das hat mehrere Vorteile. Warum das Picknicken im Grünen die entspannteste Form des Essengehens in Zeiten von Corona ist, erklärt Violetta Simon.