RKI registriert Höchstwert bei Corona-Toten. Die Gesundheitsämter melden dem Robert-Koch-Institut am Mittwochmorgen 952 Covid-19-Todesfälle binnen 24 Stunden, so viele wie nie seit Beginn der Pandemie. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 27 728, einer der höchsten Werte bisher. Die aktuellen Meldungen aus Deutschland. Von heute an wird zum zweiten Mal während der Pandemie das öffentliche Leben in Deutschland weitgehend heruntergefahren. Schulen, der Einzelhandel und Dienstleistungsbetriebe schließen. Die Einschränkungen gelten vorerst bis 10. Januar. Die Maßnahmen im Überblick.

Corona-Impfstoff: Probandin Nummer 13. Miriam Sachs wollte etwas gegen Covid-19 tun, also meldete sie sich im Frühjahr freiwillig für einen Impfstofftest. Nach der Impfung kommt es in ihrem Fall zu Nebenwirkungen. Die Geschichte einer Ernüchterung. Lesen Sie die Seite-Drei-Reportage mit SZ Plus

SPD blockiert Bewaffnung neuer Drohnen. Einem Medienbericht zufolge will die Partei die Frage zumindest für den Rest der Legislaturperiode auf Eis legen. Die Bundestagsfraktion wünsche sich eine breite öffentliche Diskussion. Der verteidigungspolitische Sprecher der SPD, Fritz Felgentreu, der für eine Bewaffnung plädiert hatte, zieht wegen der Entscheidung persönliche Konsequenzen und legt sein Amt als Sprecher nieder. Die Details

Pete Buttigieg soll US-Verkehrsminister werden. Der 38-Jährige, der als Ex-Bürgermeister der Stadt South Bend in Indiana bisher keine große Politik-Erfahrung in Washington gesammelt hat, hatte bei den Vorwahlen der Demokraten überraschend stark abgeschnitten. Jetzt will ihn der gewählte Präsident Biden in sein Kabinett holen. Mehr dazu

EXKLUSIV Pro Sieben Sat 1 hatte bislang "guten Dezember". Das börsennotierte Fernsehunternehmen rechnet mit einer baldigen Erholung des Geschäftes. "Wir haben die Krise sehr früh zu spüren bekommen, aber wir haben dafür auch früh wieder vom Aufschwung profitiert", sagte Vorstandssprecher Rainer Beaujean. Zudem unterstützten alle Großaktionäre die Strategie des Unternehmens. Interview von Caspar Busse (SZ Plus)

Somalia kappt Beziehungen zu Kenia. Die Nachbarländer streiten um den Status der autonomen Provinz Somaliland, die 1991 ihre Unabhängigkeit von Somalia erklärt hat. Bis heute ist Somaliland völkerrechtlich nicht anerkannt - hat jedoch eine eigene Regierung, eine eigene Währung und einen Sicherheitsapparat. Die Einzelheiten

Teuerstes Pferd der Welt gestorben. Der einstige Wunderhengst Totilas ist tot. Das Dressurpferd wurde 20 Jahre alt. Seinem Reiter Matthias Rath zufolge erlag Totilas den Folgen einer Kolik. Seinen letzten Auftritt hatte der Hengst 2015 bei der EM in Aachen. Mehr dazu. Einen Nachruf auf Totilas lesen Sie hier mit SZ Plus

BVB gewinnt erstes Spiel nach Favre-Entlassung. Borussia Dortmund siegt bei Werder Bremen mit 2:1. Union Berlin verspielt eine Zwei-Tore-Führung beim VfB Stuttgart. Borussia Mönchengladbach erkämpft sich durch zwei späte Tore ein Remis bei Eintracht Frankfurt. Die Ergebnisse vom Dienstagabend

Bundestag startet in letzte Sitzungswoche des Jahres. Zum Auftakt wird Bundeskanzlerin Merkel in der Regierungsbefragung den Abgeordneten eine Stunde lang Rede und Antwort über den Umgang mit der Corona-Pandemie stehen. Diskutieren wird der Bundestag auch über die Umsetzung der Nationalen Impfstrategie. Mit den Folgen der Pandemie befasst sich auch das Jahressteuergesetz 2020 der Bundesregierung, das der Bundestag verabschieden will.

Kabinett befasst sich mit Polizistentattoos und Mietspiegeln. Das Bundeskabinett will gesetzliche Regelungen für den Umgang mit Tätowierungen bei Polizisten und Soldaten beschließen. Zudem stehen das neue IT-Sicherheitsgesetz, eine Reform des Mietspiegelrechts, ein Gesetz auf der Tagesordnung, mit dem Laufzeiten etwa von Handy- und Fitnessstudioverträgen begrenzt und Kündigungsfristen verkürzt werden sollen. Außerdem sollen strengere Grenzwerte für den Ausstoß bestimmter Schadstoffe aus Industrieanlagen besprochen werden.

Urteil im "Charlie Hebdo"-Prozess in Paris erwartet. Seit Anfang September stehen elf mutmaßliche Helfer der Täter, die im Januar 2015 Anschläge auf die Redaktion des Satiremagazins sowie einen koscheren Supermarkt verübt haben, vor Gericht. Drei weitere Angeklagte sind flüchtig. Die Staatsanwaltschaft forderte lange Haftstrafen - von fünf Jahren bis lebenslänglich.

Ifo-Institut veröffentlicht Konjunkturprognose. Das Forschungsinstitut stellt seine Berechnungen vor, wie die deutsche Wirtschaft sich 2021 und 2022 entwickeln könnte. Ifo-Chef Fuest erklärt, warum der Lockdown nötig ist - und wie der Bund den Unternehmen hätte besser helfen können. Interview von Cerstin Gammelin

Urteil in Prozess gegen Ex-Vatikan-Botschafter in Paris. Luigi Ventura werden sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Die Anklage hatte zehn Monate Haft auf Bewährung gefordert. Mehrere Männer werfen dem ehemaligen Erzbischof vor, sie in den Jahren 2018 und 2019 sexuell übergriffig berührt zu haben.

Heiliger Bruder Manuel! Ein indischer Franziskaner-Mönch jodelt und tanzt sich in professionell geschnittenen Fun-Videos durch ganz Österreich. Was sagt das über die Kirche? Die Kolumne "Bester Dinge" von Martin Zips