Das Wichtigste zum Coronavirus

Euro-Finanzminister einigen sich auf Rettungspaket gegen Corona-Krise. Eine Videokonferenz der Minister war zunächst verschoben worden, dann gab es jedoch noch eine Einigung. Von den Hilfen in Höhe von 500 Milliarden Euro dürften vor allem Italien und Spanien profitieren. Aus Brüssel berichtet Björn Finke.

Britischer Premier Johnson hat Intensivstation verlassen. Einem Sprecher zufolge wurde der an Covid-19 erkrankte Regierungschef auf eine normale Station verlegt, wo er engmaschig überwacht werden soll. In den USA gab es am Donnerstag mehr als 30 000 Neuinfizierte und wieder fast 2 000 Todesopfer. Mehr dazu im Newsblog

Laschet will nach Ostern Ausgangsbeschränkungen lockern. Die ersten Studienergebnisse zum Corona-Hotspot Gangelt im Kreis Heinsberg stimmen den NRW-Ministerpräsidenten optimistisch. Auch der Virologe Streeck spricht sich für eine "beginnende Rücknahme der Qurantänisierung" aus. Von Christian Wernicke

Außerdem wichtig:

Was außer dem Coronavirus noch wichtig ist

Lesbische US-Bürgerrechtlerin Phyllis Lyon ist tot. Sie starb im Alter von 95 Jahren eines natürlichen Todes. Ihr Leben lang hatte sie sich für die Rechte Homosexueller eingesetzt. Als in Kalifornien 2008 die Ehe für alle eingeführt wurde, gehörte sie zu den ersten, die sich trauen ließen. Zur Nachricht

Was wichtig wird

Traditionelle Kreuzwegprozession mit Papst Franziskus. Wegen der Corona-Pandemie findet die Prozession in diesem Jahr nicht vor dem Kolosseum in Rom statt - sondern vor dem Petersdom und ohne Gläubige. Für die Katholiken und ihr religiöses Oberhaupt wird dieses Ostern ein sehr ungewöhnliches, schreibt Oliver Meiler.

Polizei in Bayern will Corona-Verstöße von einem Zeppelin aus kontrollieren. Beamte kontrollieren am Osterwochenende von Bord eines Luftschiffes aus, ob sich die Menschen in der Region Bodensee-Oberschwaben an die Regeln zur Eindämmung des Coronavirus halten.

Frühstücksflocke

Endlich finden wir Walter! Die Kinderbücher des Briten Martin Handford werden seit 1987 veröffentlicht und haben bis heute ihren Reiz nicht verloren. Normalerweise ist der Walter in der Wimmelbuch-Serie "Wo ist Walter" nicht leicht zu finden. In der neuen inoffiziellen Coronavirus-Edition bleiben allerdings alle siebeneinhalb Milliarden Menschen brav zu Hause, um sich sozial zu distanzieren. Und Walter? Ist ganz allein unterwegs. Zum Text