Von Julia Hippert

Was wichtig ist

Razzien wegen illegaler Leiharbeit in Fleischindustrie. Seit dem frühen Morgen durchsuchen hunderte Bundespolizisten mehrere Objekte in fünf Bundesländern. Schwerpunkte sind Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Weitere Durchsuchungen gebe es in Berlin, Sachsen und Nordrhein-Westfalen. 800 Beamte sind im Einsatz. Die Beschuldigten sollen Osteuropäer mit gefälschten Papieren nach Deutschland gebracht haben. Zur Meldung

Binnenmarktgesetz nimmt weitere Hürde im britischen Parlament. Johnson will mit dem Gesetz den gültigen, mühsam ausgehandelten Brexit-Deal mit der EU in Teilen aushebeln. Eine Mehrheit der Abgeordneten stimmte in London dem Vorschlag des Premiers zu - auch etliche konservative Abgeordnete, die sich zuvor dagegen ausgesprochen hatten. Konkret geht es in dem Gesetz um Sonderregeln für das britische Nordirland, die eine harte Grenze zum EU-Staat Irland und neue Feindseligkeiten dort verhindern sollen. Die Einzelheiten

Macron appelliert an Vereinte Nationen. Frankreichs Präsident fordert die Staaten auf, neue Allianzen aufzubauen, um dem "Two-step"-Tanz von Peking und Washington zu entkommen. Er sagt: "Die Welt darf nicht der Rivalität von China und den USA überlassen werden". Zur Nachricht. Die Rivalität zwischen den Großmächten lähmt die UN, kommentiert Anna Reuß.

Cindy McCain gibt Wahlempfehlung für Biden ab. Die Witwe des verstorbenen ranghohen Republikaners John McCain begründet ihre Wahlempfehlung für den Demokraten Biden mit dessen Verständnis für die Belange von Militärangehörigen. Im Senat scheint die Mehrheit der Repubikaner in der Nachfolgefrage von Richterin Bader Ginsburg zu stehen. Der republikanische Senator Mitt Romney macht am Dienstag klar, dass er nichts gegen eine rasche Abstimmung einzuwenden habe. Der durchaus Trump-kritische Romney war als möglicher Abweichler gehandelt worden. Weitere Meldungen zur US-Wahl

EU-Ratspräsident Michel verschiebt Sondergipfel. Nach engem Kontakt zu einem Corona-Infizierten muss Michel in Quarantäne. Das Treffen der Staats- und Regierungschefs kann daher nicht wie geplant diese Woche stattfinden. Zur Nachricht

Die News zum Coronavirus

Johnson erwägt im Kampf gegen Pandemie Einsatz des Militärs. Das Militär soll nach den Plänen des britischen Premiers die Polizei bei der Kontrolle der schärferen Corona-Maßnahmen in England unterstützen. Aufgrund der sich zuspitzenden Corona-Krise in Großbritannien verschärft Johnson für England erneut die Schutzvorkehrungen. Pubs und Restaurants sollen von Donnerstag an spätestens um 22 Uhr schließen. Außerdem weitet die Regierung die Maskenpflicht aus. Weitere Meldungen aus aller Welt

Risiko Unterricht. Lassen sich zu viele Lehrkräfte vom Unterricht befreien? Das bemängelte Friedrich Merz unlängst. Hier erzählen Lehrerinnen und Lehrer, warum sie sich trotz Vorerkrankung vor die Klasse stellen - und was ihre Sorgen sind. Protokolle von Bernd Kramer

Wie sich Drogendealer Corona anpassen. Soziale Netzwerke statt Straßenverkauf: Die Drogenmafia reagiert auf die Corona-Krise und treibt den Online-Handel voran. Experten sind besorgt. Mehr dazu

Außerdem wichtig:

Was wichtig wird

EU-Kommission präsentiert Vorschlag zur Reform der Migrations- und Asylpolitik. Nach SZ-Informationen soll dieses System drei verschiedene Fälle unterscheiden: akute Krisensituationen, die das nationale Asylsystem gefährden; erhöhten Druck oder die Gefahr eines solchen; oder Seenotrettungsfälle, bei denen es um den Verbleib von Menschen geht, die auf dem Mittelmeer aus Seenot gerettet werden. Mehr Informationen von Karoline Meta Beisel

Kabinett entscheidet über Bundeshaushalt 2021. Das Kabinett will damit auch entscheiden, wie der Bund weiter gegen die Corona-Krise ankämpft. Finanzminister Scholz will erneut enorme Schulden aufnehmen, geplant sind etwa 96 Milliarden Euro. Auch im kommenden Jahr soll deshalb die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse ausgesetzt und erst ab 2022 wieder eingehalten werden. Die Hintergründe von Cerstin Gammelin

Prozess um Veröffentlichung privater Daten von Politikern und Prominenten. Adressen, E-Mails, EC-Karten: 2018 tauchten private Daten von mehr als 1000 Prominenten im Netz auf. Nun beginnt der Prozess gegen einen damals 20 Jahre alten Schüler. Die Verhandlung findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit und vor dem Jugendschöffengericht statt. Die Hintergründe von Jannis Brühl und Constanze von Bullion

Runder Tisch zur Durchsetzung der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen. Die Verkehrsminister der Länder hatten vereinbart, dass Zugbegleiter die Einhaltung der Maskenpflicht nicht durchsetzen müssen und nicht zu "Hilfssheriffs" werden sollen. An dem Treffen nehmen Vertreter des Bundes, der Bundespolizei, der Länder sowie von Verkehrsverbänden, Gewerkschaften und kommunalen Spitzenverbänden teil.

Frühstücksflocke

Botschaft aus dem Diesseits. T-Shirts mit Filmzitaten sind ein Klassiker im Kleiderschrank. Aber aus welchem Streifen stammen die alle gleich nochmal? Und was sagen die Sprüche über die Träger aus? Eine Handreichung. Von Malin Hunziker