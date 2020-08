Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Nach dem Protest gegen Corona-Maßnahmen in Berlin am Wochenende (Bild) wird in Berlin über das Sicherheitkonzept diskutiert.

Was wichtig ist und wird.

Von Anna Ernst

Die News zum Coronavirus

Bundesverfassungsgericht bestätigt Verbot von Protest-Camp. Die Dauermahnwache gegen Corona-Maßnahmen war vom 30. August bis zum 14. September auf der Straße des 17. Juni in Berlin geplant. Die Richter in Karlsruhe bestätigten mit dem Verbot eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg. Die Nachrichten aus Deutschland im Überblick

Wie Testen gegen die Pandemie helfen kann. Forscher der Universität Jena haben ein Konzept für strategische Testungen erarbeitet. Es geht darum, so früh wie möglich Orte und Gegebenheiten einzukreisen, an und in denen der Erreger sich beginnt auszubreiten. Von Kathrin Zinkant

Was sonst noch wichtig ist

Biden fordert Trump auf, Gewalt aus jeder politischen Richtung zu verurteilen. Angesichts der gewaltsamen Ausschreitungen am Rande von Protesten gegen Polizeigewalt warnt der demokratische Präsidentschaftsbewerber davor, dass die USA ein Land werden könnten, "das im Krieg mit sich selbst ist" - das müsse verhindert werden. Die Nachrichten zur US-Wahl. Am Dienstag will Trump nach Kenosha fahren. Manche befürchten, dass er damit die Gewalt weiter anheizen werde. Wisconsins Gouverneur Tony Evers fordert von Trump, den Besuch abzusagen. Thorsten Denkler berichtet.

Linke debattiert über neue Parteiführung. Nach dem Rückzug der Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger spricht einiges für eine weibliche Doppelspitze aus Janine Wissler, 39, der Fraktionsvorsitzenden im hessischen Landtag, und der thüringischen Landesvorsitzenden Susanne Hennig-Wellsow, 42. Beide halten sich aber noch bedeckt. Allerdings gäbe es in Berlin auch alternative Kandidaten, berichtet Boris Herrmann.

Wolfsburger Frauen scheitern im Finale der Champions League. Erneut unterliegen die Fußballerinnen des VfL den Titelverteidigerinnen von Olympique Lyon. Zum siebten Mal insgesamt und zum fünften Mal in Serie hat sich Lyon dank des 3:1 (2:0) an die Spitze des europäischen Frauenfußballs gesetzt. Im Team der Siegerinnen ist auch die deutsche Nationalspielerin Dzsenifer Marozsán. Zum Spielbericht von Anna Dreher

Was wichtig wird

Berlin diskutiert nach Demonstrationen über Sicherheitskonzept. Nach dem Vordringen von Anti-Corona-Demonstranten auf die Treppe des Reichstagsgebäudes müssen Berlins Innensenator Geisel (SPD) und die Polizeiführung am Morgen im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses Rede und Antwort stehen. Im Bundestag wollen SPD- und Unionsfraktion eine Sondersitzung des Ältestenrats beantragen. Bundespräsident Steinmeier will zudem Polizisten in Schloss Bellevue zum Gespräch empfangen, die am Parlamentsgebäude eingesetzt waren.

Sondersitzung des Finanzausschusses im Bundestag zum Wirecard-Komplex. Der inzwischen insolvente Zahlungsdienstleister hatte im Juni Luftbuchungen von 1,9 Milliarden Euro eingeräumt. Zentrale Fragen sind, wann genau die Regierung von Unregelmäßigkeiten wusste, ob sie zu wenig dagegen unternommen hat. Die Opposition erwägt einen Untersuchungsausschuss. Zu den Hintergründen mit SZ Plus

Bildungsgipfel zum Schulstart in Bayern mit Ministerpräsident Söder. Unter anderem wird es darum gehen, wie die Schule im Freistaat in der Corona-Krise weitergehen kann. An der Runde nehmen unter anderem Eltern-, Lehrer- und Schülervertreter samt Bildungsverbände teil.

Frühstücksflocke

Was Weihnachten bei der Queen im Fernsehen läuft. Es ist zwar noch Spätsommer, aber in Großbritannien spricht man dieses Jahr schon etwas früher über die Feiertage im Dezember. Der Grund ist das königliche Fernsehprogram für die Weihnachtszeit, das gerade bekannt wurde. Demnach schaut die Queen nicht "Aschenbrödel" oder "Der Kleine Lord" - sondern den Science-Fiction-Film "Flash Gordon" - und zwar angeblich jedes Jahr. Mehr dazu