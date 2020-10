Ein Aufkleber weist auf die Maskenpflicht in einem Restaurant in Nürnberg hin.

Von Julia Hippert

Die News zum Coronavirus

Zum dritten Mal in Folge Rekord an Neuinfektionen in Deutschland. Das RKI vermeldet 7830 neu infizierte Personen. Damit setzt sich der Trend der vergangenen Tage fort, das Wachstum flacht aber etwas ab. In Brandenburg stoppt ein Gericht das Beherbergungsverbot, in Hamburg bleibt es bestehen. Aktuelle Meldungen aus Deutschland

Warum die Corona-Lage anders als im Frühjahr, aber ebenso gefährlich ist. Die Fallzahlen steigen exponentiell - Gesundheitsämter und Krankenhäuser könnten schon bald an ihre Leistungsgrenzen stoßen. Ein Überblick über die wichtigsten Zahlen. Von Christina Berndt, Christian Endt und Sören Müller-Hansen (SZ Plus)

Außerdem wichtig

Weitere aktuelle Nachrichten

Macron: Angriff auf Lehrer war "eindeutig islamistisches Terrorattentat". Der Mann, der mit einem Messer tödlich verletzt worden war, hatte in seinem Unterricht Mohammed-Karikaturen gezeigt. Die Polizei erschoss den mutmaßlichen Angreifer. In der Nacht gab es vier Festnahmen. Von Leo Klimm aus Paris

Trump nennt Bidens Familie kriminell. Bei einem Wahlkampfauftritt in Florida am Freitagabend nennt Trump Bidens Familie "eine Familie des organisierten Verbrechens". Trump verweist dabei auf Geschäftsbeziehungen von Hunter Biden - dem Sohn von Joe Biden - in die Ukraine und nach China. Auch bei einem Wahlkampfauftritt in Macon im US-Bundesstaat Georgia fordert Trump vor "Lock them up"-rufenden Anhängern (Sperrt Sie ein!), Biden und seine Familie sollen inhaftiert werden. Weitere Nachrichten zur US-Wahl

EXKLUSIV Tengelmann-Erben streiten um Ranch in Wyoming. Bei dem Streit geht es um eine Bison-Ranch von schätzungsweise gut 2500 Hektar Land in Pinedale im Bundesstaat Wyoming. Der 2018 verstorbene Firmenpatriach Haub hatte in seinem Testament offenbar missverständlich geregelt, an wen sein auf 35 Millionen US-Dollar geschätzter Nachlass in den USA nach seinem Tod übergehen soll. Nun will einer der Söhne das Erbe aufteilen. Die Einzelheiten von Michael Kläsgen

EXKLUSIV Hertie und die Hitler-Diktatur: War da was? Vermutlich allen Deutschen ist Hertie ein Begriff. Aber kaum einer weiß, wie in der Nazi-Zeit das Unternehmen und sein Name entstanden. Studierende der Hertie School dringen darauf, dies zu ändern - bisher vergeblich. Von Thorsten Schmitz

Was wichtig wird

Neuseeland wählt ein neues Parlament. In Umfragen liegt die Labour Partei der amtierenden Premierministerin Ardern weit vor den Konservativen. Das zu verdanken hat die Regierungschefin ihrem guten Krisenmanagement. Seien es die richtigen Worte, als ein rassistischer Attentäter das Land erschütterte oder die Tatsache, dass Neuseeland dank ihrer radikalen Corona-Politik nahezu frei von Covid-19 ist.

"Querdenken" will in Dortmund gegen die Corona-Auflagen demonstrieren. Bis zu 3000 Teilnehmer seien am Samstag für eine Kundgebung und einen Demo-Zug durch die Innenstadt angemeldet, berichtet die Polizei. In der Stadt wurde die kritische Marke von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen überschritten. Von allen Teilnehmern werde die strikte Einhaltung aller Infektionsschutzregeln erwartet, betont die Polizei. Bei gesundheitsgefährdendem Verhalten werde man konsequent einschreiten.

Kandidaten für CDU-Vorsitz stellen sich den Fragen der Jungen Union. Bei der Online-Veranstaltung diskutieren Laschet, Merz und Röttgen am Samstag mit den JU-Mitgliedern. Die Nachwuchsorganisation gab bereits im August bekannt, ihren Deutschlandtag aufgrund von Covid-19 in digitaler Form abzuhalten.

Thüringer Christopher Street Day (CSD) findet statt. Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss der vier bestehenden Gruppen Erfurt, Weimar, Jena und Gera. Aufgrund der Corona-Pandemie musste das im Juni geplante Straßenfest in den Städten ausfallen, der Nachholtermin am Samstag findet trotz stark ansteigender Neuinfektionen mit Covid-19 statt.

Bolivien wählt ein neues Parlament. Nachdem der linke Präsident Morales auf Druck des Militärs vor einem Jahr zurücktreten musste, übernahm eine rechts-religiöse Übergangsregierung die Macht. Neuwahlen mussten aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden. Morales lebt im argentinischen Exil, seine Partei Movimiento al Socialismo (MAS) hat dennoch gute Chancen auf einen Sieg.

7 aus 7 - Meistempfohlen in der Woche

Welche Corona-Maßnahmen wo in Deutschland gelten. Zusätzlich zu den bundesweiten Maßnahmen gelten regional teils sehr verschiedene Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Eine Übersicht mit Grafik für alle 16 Bundesländer. Von Lea Weinmann und Christian Endt

Besser keine "Geschäftsführerin" oder "Schuldnerin." Das Justizministerium verfasst einen Gesetzentwurf komplett im generischen Femininum und ruft heftige Reaktionen hervor: Das Innenministerium stuft ihn sogar als "möglicherweise verfassungswidrig" ein. Von Julia Bergmann

Gutes Regieren - was heißt das für Sie? Diesmal steht die Frage nach guter Regierungsarbeit im Mittelpunkt der Werkstatt Demokratie. Sagen Sie uns, was dabei für Sie wichtig ist - und diskutieren Sie mit bei der "Werkstatt spezial" am Starnberger See. Von Sabrina Ebitsch und Peter Lindner

Im Moment sieht es für Trump nicht gut aus. Wenn die Umfragen stimmen, dann wird der US-Präsident am 3. November eine Niederlage erleben. Die entscheidende Frage: Stimmen die Umfragen? Von Hubert Wetzel

Studie: Vertrauen in Medien ist gestiegen. Laut einer repräsentativen Umfrage halten zwei Drittel der Befragten die Berichterstattung für vertrauenswürdig - ein enormer Anstieg im Krisenjahr 2020. Von Moritz Fehrle

Sie will das Vorbild sein, das sie nie hatte. Tua El-Fawwal, die erste deutsche Filmschauspielerin mit Hijab, gewann den Schauspielpreis. Sie will die deutsche Filmbranche verändern. Ein Treffen in Berlin. Von Franziska Setare Koohestani

Der Mann, der acht Milliarden Dollar verschenkte. Der Amerikaner Chuck Feeney wurde früh Milliardär - und arbeitete zeitlebens daran, wieder arm zu werden. Jetzt, mit 89, verkündete er, es geschafft zu haben. Sein Konto sei nahe Null. Wie dieser "Anti-Trump" zu einem Vorbild für viele werden konnte. Von Michaela Haas

Frühstücksflocke

Neuer Weltrekord im Nonstop-Flug. Eine nur wenige Hundert Gramm schwere Pfuhlschnepfe ist ohne Unterbrechung 12 000 Kilometer geflogen, von Alaska nach Neuseeland. Der erstaunlichste Flugkünstler ist jedoch ein anderer Vogel. Von Thomas Krumenacker