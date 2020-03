Coronavirus

Merkel ruft dazu auf, soziale Kontakte zu vermeiden. Auch "alle nicht notwendigen" Veranstaltungen mit weniger als 1000 Teilnehmern sollten abgesagt werden, fordert die Bundeskanzlerin. Zuvor war sie mit den Ministerpräsidenten der Länder für stundenlange Beratungen wegen Folgemaßnahmen rund um das Coronavirus zusammengekommen. Das Saarland hat bereits beschlossen, ab Montag alle Schulen und Kitas zu schließen. Meldungen aus Deutschland im Überblick

Trump hält Verschiebung der Olympischen Spiele für denkbar. Der US-Präsident sagt, er würde die Spiele lieber ein Jahr später sehen als vor leeren Tribünen. Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, hält bislang an den Spielen fest. Weltweite Meldungen im Überblick

Formel-1-Auftakt in Melbourne abgesagt. Das Rennen sollte am Sonntag in Australien stattfinden, nun wird es verschoben. Auch der Große Preis von China findet nicht wie geplant am 19. April statt. Im Team von McLaren gibt es den ersten Corona-Fall der Rennserie.

Außerdem wichtig:

Was wichtig ist

EU will Geflüchteten 2000 Euro für Rückkehr zahlen. Das Angebot gelte für bis zu 5000 Asylbewerber, die vor dem 1. Januar auf den griechischen Inseln angekommen seien, teilt Migrationskommissarin Johansson mit. Damit soll der Druck auf die überlasteten Lager auf Lesbos oder Samos verringert werden, schreibt Karoline Meta Beisel.

USA starten Vergeltungsschlag nach Attacke auf Militärstützpunkt im Irak. Ziel des Luftangriffs seien laut Washington fünf Waffenlager einer pro-iranischen Miliz gewesen. Zuvor waren zwei US-Soldaten und eine britische Soldatin der Anti-IS-Koalition durch Raketenschläge getötet worden. Zur Meldung

Whistleblowerin Chelsea Manning aus Beugehaft entlassen. Eine Aussage der früheren Wikileaks-Informantin vor dem US-Geschworenengericht sei nicht länger notwendig, heißt es in einer richterlichen Anordnung. Manning wurde im April 2019 inhaftiert. Zur Nachricht

Sechsstellige Smartphone-PINs nicht automatisch sicherer als vierstellige. Das ist das Ergebnis einer deutsch-amerikanischen Nutzerstudie mit 1200 Teilnehmern. Demnach haben Handynutzer eine Vorliebe für simple Zahlenkombinationen, beispielsweise 123456. Eine gut durchdachte vierstellige PIN biete mehr Schutz als eine einfache mit sechs Ziffern, so das Ergebnis der Forscher. Die Details

Was wichtig wird

Bundesrat entscheidet über BAföG und Mietpreisbremse. Bei der Sitzung der Länderkammer in Berlin stehen sieben Gesetze aus dem Bundestag zur Abstimmung. Es geht unter anderem um die Verlängerung der Mietpreisbremse, das Aufstiegs-BAföG, die Stiefkindadoption in nichtehelichen Lebensgemeinschaften sowie um den fairen Wettbewerb der Krankenkassen.

Treffen der EU-Innenminister. Die Teilnehmer beraten unter anderem über den Stand der Dinge an der griechischen EU-Außengrenze. Nachdem die Türkei Ende Februar die Grenzen zur EU für offen erklärt hatte und Tausende Migranten Richtung Griechenland drängten, hatte die Staatengemeinschaft angesichts der verheerenden Situation in den Lagern Hilfe zugesagt. Zudem wollen die Innenminister über die Zusammenarbeit im Kampf gegen das Coronavirus beraten.

Frühstücksflocke

Die Gemeinschaft der Unwissenden. Die aktuelle "Big-Brother"-Staffel läuft seit fünf Wochen. Die Kandidaten wissen also nicht, dass das Coronavirus sich zu einer Pandemie entwickelt hat. Der Sender Sat1 findet das nicht problematisch. Von Luise Checchin