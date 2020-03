Drive-In-Tests auf Coronavirus in München in der ehemaligen Bayernkaserne.

Das Wichtigste zum Coronavirus

EXKLUSIV Innenministerium dringt auf massive Ausweitung von Corona-Tests. Ein Strategiepapier nennt Südkorea als Vorbild und empfiehlt die größtmögliche Erhöhung der Testkapazitäten in Deutschland, um schlimmere Folgen abzuwenden, berichten Nicolas Richter, Georg Mascolo und Hanno Charisius.

Merkel hält Debatte über Lockerung von Beschränkungen für verfrüht. Die Zeitspanne, in der sich die Infektionsfälle verdoppeln, müsse von derzeit fünf "in Richtung von zehn Tagen" gestreckt werden, so die Kanzlerin. Lockerungen seien erst denkbar, wenn die Beschränkungen Wirkung zeigten. Davon sei man "noch ein ganzes Stück entfernt". Zuvor hatte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet gefordert, die Einschränkungen von Grundrechten in der Corona-Krise zu überprüfen. Von Markus Balser, Karoline Meta Beisel, Constanze von Bullion und Kristiana Ludwig

USA werden zum Land mit den meisten Corona-Infizierten. Laut Johns-Hopkins-Universität sind die Vereinigten Staaten mit mehr als 85 000 bekannten Infektionen nun global am stärksten betroffen. Weltweit gibt es mehr als eine halbe Million Fälle. China will von Samstag an keine Ausländer mehr ins Land lassen, um einer zweiten Infektionswelle vorzubeugen. Weltweite Meldungen im Überblick

Mediziner bereiten sich darauf vor, nicht mehr alle schwerkranken Patienten behandeln zu können. Italien und Spanien müssen diese Erfahrung bereits machen. In Deutschland haben Experten eine Handlungsanweisung publiziert, wann behandelt oder nur noch beim Sterben geholfen werden sollte, berichten SZ-Autoren.

Außerdem wichtig

Live-Autorengespräch zum Thema "Abitur trotz Corona-Krise": SZ-Redakteur Bernd Kramer aus dem Ressort Job, Karriere und Bildung wird heute von 14 Uhr an Leserfragen zum Beschluss der Kultusminister beantworten, trotz Corona-Krise die diesjährigen Abiturprüfungen abzuhalten - und mit Ihnen darüber diskutieren, welche Auswirkungen die Entscheidung hat und wie man sich zu Hause gut vorbereiten kann. Stellen Sie Ihre Frage hier.

Was außer dem Coronavirus noch wichtig ist

USA klagen Venezuelas Präsidenten Maduro wegen Drogenhandels an. Das Washingtoner Justizministerium beschuldigt Maduro und Mitglieder seines engsten Zirkels, Venezuela gleichsam in eine kriminelle Organisation zum Dienste von Drogenschmugglern und Terroristen verwandelt und dem Land Milliarden von Dollar gestohlen zu haben. Zur Nachricht

ProSiebenSat.1 trennt sich von Vorstandschef Conze. Nach monatelangen Führungsquerelen tauscht der Fernsehkonzern seinen in die Kritik geratenen Vorstandsboss aus. Finanzchef Rainer Beaujean soll künftig als Vorstandssprecher fungieren. Mit dem Führungswechsel verbunden ist auch eine Kehrtwende in der Strategie. Zur Meldung

Was wichtig wird

Bundesrat will Corona-Hilfen endgültig beschließen. Das Hilfspaket umfasst Maßnahmen zur Rettung von Arbeitsplätzen und Unternehmen, zur Unterstützung von Krankenhäusern sowie zur Sicherung von Lebensunterhalt und Wohnung der Bürger. Dem Vernehmen nach will die Länderkammer alle Gesetze in einer Sitzung ohne Redebeiträge zügig durchwinken. Die ersten Hilfen sollen noch vor dem 1. April bei den Betroffenen ankommen.

Verkehrsminister von Bund und Ländern schalten sich zusammen. Dabei soll es auch darum gehen, wie der Warenverkehr trotz verstärkter Grenzkontrollen sichergestellt werden könne. Themen seien auch die derzeitige Versorgung der Lkw-Fahrer an den Bundesautobahnen, die wirtschaftlichen Folgen für den Luftverkehr und für Verkehrsunternehmen.

Papst erteilt wegen Corona-Krise Sondersegen "Urbi et Orbi". Zuvor hält Franziskus eine Andacht. Das Katholiken-Oberhaupt will zudem um 18 Uhr die damit verbundene Generalabsolution erteilen. Der Segen wird eigentlich nur zu Weihnachten, Ostern und nach einer Papstwahl gesprochen.

Frühstücksflocke

Imagewandel des Gutscheins. Gutscheine zu verschenken, das war immer eher ein Zeichen von Hilflosigkeit. Jetzt sind sie plötzlich eine große Hilfe - für jene, die die Krise besonders hart trifft. Folge 5 der SZ-Serie "Alles Gute" von Mareen Linnart