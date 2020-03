Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Auswärtiges Amt verschärft Reisehinweise für Italien. Das Ministerium rät wegen der Coronavirus-Epidemie von Reisen in die Regionen Südtirol, Emilia-Romagna und Lombardei ab. Dies galt bislang nur für die Provinz Lodi und die Stadt Vo' in Venetien. Die Lufthansa streicht wegen eines heftigen Nachfrageeinbruchs bis zu 50 Prozent ihrer Flüge. Der Vatikan bestätigt den ersten Corona-Fall, weltweit gibt es laut Weltgesundheitsorganisation etwa 98 000 Infizierte und mehr als 3300 Tote. Die Corona-Epidemie zeigt, dass Abschottung in der globalisierten Welt keinen Schutz mehr bietet, kommentiert Stefan Kornelius (SZ Plus). Auf Sportveranstaltungen wie dem Biathlon-Weltcup in Nové Město sorgt die Furcht vor Covid-19 für leere Zuschauerränge. Die Bilder

EXKLUSIV Lügde-Ermittlungen führen zu weiterer Festnahme. Einem 48-jährigen Mann aus Niedersachsen wird schwerer sexueller Missbrauch von Kindern in drei Fällen vorgeworfen. Er soll mit dem Lügde-Haupttäter Andreas V. befreundet gewesen sein. Die Ermittler prüfen, ob es weitere Opfer gibt und ob der Mann seine Gewalttaten filmte. Zum Text von Britta von der Heide und Jana Stegemann

Rechte Gewalt gegen Geflüchtete und Hilfsorganisationen im Lager Moria. Das ohnehin schon überfüllte Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos rutscht nach der türkischen Grenzöffnung weiter ins Chaos. Schlägertrupps blockieren Straßen, greifen Mitarbeiter des UN-Flüchtlingshilfswerks und von Ärzte ohne Grenzen an und hindern ein Schlauchboot voller Migranten am Anlegen. Die Menschen leben in Angst, berichtet Tobias Zick.

Staatsanwaltschaft erhebt Anklage nach Mord an Bundespräsidentensohn. Der Beschuldigte soll im November den Berliner Arzt Fritz von Weizsäcker mit einem Messer getötet und einen Polizisten schwer verletzt haben. Der 57-jährige Täter soll laut Ermittlern aus "wahnbedingtem" Hass gegen die Familie des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker gehandelt haben. Mehr Details

Fia sieht keinen Betrug bei Ferraris Formel-1-Wagen. Die Ermittlungen wegen Unregelmäßigkeiten am Motor der Vorsaison hätten keinen "eindeutigen Beweis des Regelbruchs" erbracht, erklärt der Automobilweltverband. Die Konkurrenz wittert einen unfairen Kuhhandel. Denn der Verband besitzt gar keinen Prüfstand, um Ferraris Unschuldsbehauptung zu widerlegen, schreibt Philipp Schneider.

Die Ausgrenzer ausgrenzen. Die Grundregeln des guten Umgangs müssen für alle gelten - mit einer Einschränkung: für alle, die den Willen erkennen lassen, dazuzugehören. Bodo Ramelow hatte also gute Gründe, Höcke nicht die Hand zu reichen. Kommentar von Boris Herrmann

"Der Feind unserer Demokratie steht rechts und nirgendwo anders". Die Abgeordneten des Bundestags diskutieren nach dem Anschlag in Hanau, wie solche Taten verhindert werden können. Unionsfraktionschef Brinkhaus findet klare Worte. Von Juri Auel und Philipp Saul

#sprachemachtpolitik - Das gehetzte Parlament. Seit Jahrzehnten debattiert der Bundestag über Flüchtlinge. Eine SZ-Datenrecherche belegt, wie sehr die AfD den Diskurs nach rechts verschoben hat. Erkundung einer Zäsur. Zum Projekt

Coronavirus: Wie bewerten Sie das Krisenmanagement? Zahlendreher kritisiert die "diffuse Informationslage" und die "fehlende Kommunikationsstrategie", um Aufrufe zur Besonnenheit zu streuen. Stattdessen dominierten seiner Ansicht nach Katastrophenmeldungen und -bilder das Covid 19-Geschehen. Ähnlich schreibt Maxou: "Es scheint keinerlei koordiniertes Vorgehen im Umgang mit Verdachtspatienten gegeben zu haben. Das Gesundheitsministerium hat ganz einfach geschlafen und die Gefahr unterschätzt. Was man jetzt sieht, ist Chaos, nur nicht ganz so schlimm wie in Italien." Drblankenfeld zufolge habe die Politik "alles unterschätzt". "Wenn wir nicht bald italienische Verhältnisse haben wollen, dann hätten besser gestern als morgen Schulen etc. geschlossen werden müssen." Diskutieren Sie mit.