Das Wichtigste zum Coronavirus

Große Koalition einigt sich auf höheres Kurzarbeitergeld. Die Spitzen von Union und SPD haben sich angesichts der Corona-Krise darauf verständigt, es für kinderlose Beschäftigte - je nach Bezugsdauer - von 60 auf bis zu 80 Prozent und für Beschäftigte mit Kindern von 67 auf bis zu 87 Prozent anzuheben. Zudem soll zur Unterstützung der Gastronomie vom 1. Juli 2020 bis zum 30. Juni 2021 der Mehrwertsteuersatz für Speisen generell auf sieben Prozent verringert werden. Diese und weitere Beschlüsse im Überblick

Staat zahlt Corona-Hilfen an Steuer-Trickser. Tausende Unternehmen wollen Geld vom Staat. Eine Umfrage von SZ, NDR und WDR bei den Bundesländern hat ergeben, dass bei der Gewährung von öffentlichen Mitteln eines allerdings kaum untersucht wird: wie es die Unternehmen mit der Steuermoral halten. Von SZ-Autoren

Daimler rechnet mit fast 80 Prozent weniger Gewinn. Der Autokonzern Daimler muss infolge der Pandemie seine Prognosen für das Geschäftsjahr nach unten korrigieren. Das Unternehmen legte ein vorläufiges Ergebnis vor Zinsen und Steuern für das erste Quartal vor, das um 78 Prozent auf 617 Millionen Euro eingebrochen ist. Zu den Details

Ursprungsfrage ungelöst. China behauptet, das Coronavirus sei auf einem Markt in Wuhan auf den Menschen übergesprungen. Die USA prüfen, ob es ein Laborunfall war. Rufe nach einer internationalen Untersuchung werden lauter. Zum Text von Lea Deuber, Paul-Anton Krüger und Georg Mascolo (SZ Plus).

Außerdem wichtig:

Was außer dem Coronavirus noch wichtig ist

EXKLUSIV Europäische Konzerne exportieren Gifte, die hier verboten sind. So steht es in einem Report, den Umweltgruppen aus Brasilien und Südafrika heute herausbringen. Bayer und BASF, zwei der größten Agrarchemie-Konzerne der Welt, wird vorgeworfen, in Ländern des Südens Wirkstoffe zu verkaufen, deren Genehmigung in Europa nie erteilt, nie beantragt oder sogar von EU-Behörden widerrufen wurde. Zum Bericht

SZ PLUS Ostbeauftragter der Bundesregierung warnt vor "Forderung nach einem starken Mann". Im Interview mit der SZ spricht Marco Wanderwitz über das Fremdeln mit der Demokratie in den neuen Ländern und die Frage, ob Ostdeutsche krisenfester sind. Hier lesen

Was wichtig wird

Regierungserklärung von Angela Merkel. Die Kanzlerin will um 9 Uhr ihre Rede halten. Im Anschluss soll es eine Bundestagsdebatte dazu geben. Thema wird auch der am Nachmittag stattfindende EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs sein, der via Videoschalte abgehalten wird. Worum es im EU-Disput um Hilfspakete und Corona-Anleihen geht, berichtet Björn Finke aus Brüssel.

Videoschalte der deutschen Profifußballklubs. Der 9. Mai wurde von den Minsterpräsidenten Bayerns und NRWs, Söder und Laschet, als möglicher Termin für den Wiederstart der Bundesliga genannt. Nun konferieren die Vereine erneut. Für Diskussionen sorgt, wie unterschiedlich streng die Kontaktverbote im Training ausgelegt werden, berichtet Philipp Selldorf.

Urteilsverkündung gegen Hannovers Ex-Oberbürgermeister Stefan Schostok. Der SPD-Mann soll über unzulässige Zulagen für Spitzenbeamte der Stadt informiert gewesen sein, sie aber nicht gestoppt haben. Ihm wird schwere Untreue vorgeworfen. Mitangeklagt sind Hannovers ehemaliger Personaldezernent sowie Schostoks ehemaliger Büroleiter.

Prozess gegen zwei mutmaßliche Mitarbeiter des syrischen Geheimdienstes wegen Foltervorwürfen beginnt. Die 57 und 43 Jahre alten Männer sollen unter anderem Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben. Bei dem Verfahren in Koblenz soll es sich um den weltweit ersten Strafrechtsprozess wegen mutmaßlicher syrischer Staatsfolter handeln. Zum Vorbericht (SZ Plus)

Frühstücksflocke

Sex-Erlaubnis vom Gesundheitsamt. "Du bist eine verdammte Legende, Søren", stöhnte ein Radiomoderator. Søren Brostrøm ist der Chef der dänischen Gesundheitsbehörde. Die dänische Bevölkerung liebt ihn sehr - für seine stoische Ruhe in der Corona-Krise und seinen schrägen Haarschnitt. Doch mit seiner jüngsten Erklärung steigerte er die Sympathien noch. SZ-Kolumne "Alles Gute" von Kai Strittmatter