Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Das Wichtigste zum Coronavirus

Koalition beschließt Konjunkturpaket von 130 Milliarden Euro. Nach 21 Stunden Verhandlungen will die Koalition mit einer geradezu sensationell hohen Summe die Wirtschaft in der Krise beleben. Teil des Pakets ist auch eine Senkung der Mehrwertsteuer. Eine Kaufprämie für Benziner und Dieselautos gibt es nicht, berichten Alexander Hagelüken und Robert Roßmann aus Berlin. Dass die Koalition mit dem Paket die sozial Schwachen unterstützen will, ist eine bemerkenswerte Wende, kommentiert Cerstin Gammelin.

Angestellte klagen gegen Amazon. In den USA wurde gegen den Online-Riesen Klage wegen unzureichender Corona-Schutzmaßnahmen eingereicht. Der Anklageschrift zufolge habe Amazon im Umschlagszentrum JFK8 zugunsten der Produktivität die Sicherheit der etwa 5000 Mitarbeitern gefährdet und diese gezwungen, mit "schwindelerregendem Tempo" zu arbeiten. Mehr dazu

Außerdem wichtig:

Was sonst noch wichtig ist

Fall Maddie McCann: Ermittlungen gegen Deutschen wegen Mordverdachts. Im Fall des vor gut 13 Jahren verschwundenen britischen Mädchens ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig gegen einen 43-jährigen Deutschen wegen Mordverdachts. Es handele sich um einen mehrfach vorbestraften Sexualstraftäter, teilt das BKA mit. Der Mann verbüßt bereits eine längere Haftstrafe. Zu den Details

Halle-Attentäter versuchte aus JVA "Roter Ochse" zu fliehen. Stephan B. sei vergangenen Samstag während eines Hofgangs über einen 3,40 Meter hohen Zaun geklettert, dann aber nicht weitergekommen sein, teilt das Justizministerium mit. Die Justizministerin zeigt sich entsetzt und fordert Konsequenzen. Zu den Einzelheiten

Staatsanwaltschaft räumt im Mordfall Greta Fehler ein. Im Fall des mutmaßlichen Mordes an der dreijährigen Greta in einer Kita in Viersen hat die Staatsanwaltschaft Kleve Versäumnisse eingestanden. Frühere Hinweise zur psychischen Auffälligkeit einer inzwischen mordverdächtigen Erzieherin seien nicht weitergegeben worden, obwohl dies vorgeschrieben sei, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Zu den Details

Hunderte Patientenakten waren in Büren frei zugänglich. Ein Youtuber spaziert in eine verlassene Klinik in Nordrhein-Westfalen und findet dort alte Patientenakten und Röntgenbilder. Die Stadt lässt das Gebäude absperren, doch so richtig zuständig fühlt sich niemand. Von Marija Barišić und Valentin Dornis

Mattis erklärt Trump für "unreif". Im Zusammenhang mit den Protesten nach dem gewaltsamen Tod eines Schwarzen in Polizeigewahrsam wirft Trumps früherer Verteidigungsminister James Mattis dem Präsidenten vor, das Land zu spalten. Er würde nicht einmal versuchen, "das amerikanische Volk zu vereinen", erklärte Mattis schriftlich. Mehr dazu. Warum derweil auch so viele Menschen in Frankreich gegen Polizeigewalt und Rassismus auf die Straße gehen, berichtet Nadia Pantel aus Paris.

Was wichtig wird

EZB-Sitzung mit Zinsentscheidung. Europas Währungshüter stemmen sich bereits mit gewaltigen Summen gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. Die Europäische Zentralbank will noch einmal nachlegen. Führende Vertreter der Notenbank hatten zuletzt Entschlossenheit zum Handeln betont und so den Boden für weitere Nothilfen bereitet. Volkswirte erwarten, dass die Währungshüter eine Ausweitung ihres Corona-Notprogramms um etwa 500 Milliarden Euro beschließen könnten.

Auftakt im Ibiza-Untersuchungsausschuss im österreichischen Parlament. Der Ausschuss beschäftigt sich unter anderem mit einem von SZ und Spiegel enthüllten Video, auf dem Ex-Vizekanzler Strache anfällig für Korruption wirkt. Für den Auftakt werden die Aussagen von Strache, seinem ehemaligen Parteifreund Gudenus sowie dem Falter-Chefredakteur Klenk erwartet. Strache geriet in dieser Woche wegen einer antisemitischen Widmung in die Schlagzeilen.

Bundesgerichtshof verkündet Entscheidung über Klage wegen der "Kohl-Tonbänder". Aufgezeichnet sind mehr als 600 Stunden Gespräch zwischen Altkanzler Kohl und dessen früherem Ghostwriter Heribert Schwan. Kohl hatte vor seinem Tod die Herausgabe der Originale erstritten. Seine Witwe Maike Kohl-Richter will erfahren, ob Schwan noch Kopien oder Abschriften besitzt. Eine Verhandlung fand wegen der Corona-Krise nicht statt.

Frühstücksflocke

Ich wollt', ich hätt' ein Huhn! Durch die Corona-Krise ist die Nachfrage nach jungen Legehennen geradezu explodiert. Früher Fleisch- und Eierlieferanten, verkörpern sie heute ein Lebensgefühl, das ähnlich schwer zu fassen ist wie flüchtendes Federvieh, schreibt Titus Arnu.