Das Wichtigste zum Coronavirus

Johnson aus Klinik entlassen. Der britische Premierminister werde nicht sofort zurück an die Arbeit gehen, teilte sein Büro mit. Johnson war zuvor im Krankenhaus St. Thomas in London eine Woche lang wegen einer Covid-19-Erkrankung behandelt worden. Drei Nächte davon verbrachte er auf der Intensivstation. Die Details

EXKLUSIV Kriminelle kopieren Webseite des NRW-Wirtschaftsministeriums. Die hundertprozentige Kopie der Webseite des nordrhein-westfälischen Wirtschaftsministeriums war am Mittwoch im Netz aufgetaucht. Ziel der aufwändigen Fälschung ist offenbar, Daten von Unternehmern abzugreifen, um Corona-Soforthilfen auf eigene Konten umzuleiten. Bereit aufgrund eines früheren Verdachtsfalles hatte das Bundesland die Auszahlung von Corona-Soforthilfen vorerst eingestellt. Mehr dazu von Jan Willmroth

Laute Kritik an Erdoğans plötzlichem Lockdown. Am Freitagabend kündigte die türkische Regierung Ausgangsverbote für 31 Städte an - darunter auch die Hauptstadt Ankara sowie die Millionenmetropole Istanbul. Die plötzlichen Maßnahmen sorgten für chaotische Szenen vor Supermärkten. Die Opposition wirft der Regierung unverantwortliches Handeln vor. Die Details von Tomas Avenarius

Deutsche halten sich zu Ostern größtenteils an die Regeln. Die Polizeien in den Bundesländern zeigten sich zufrieden mit dem Verhalten der Bürger, die sich weitgehend an die geltenden Corona-Einschränkungen hielten. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen rät vorerst von Buchung des Sommerurlaubs ab. "Ich rate dazu, mit solchen Plänen noch zu warten. Für Juli und August kann derzeit niemand verlässliche Vorhersagen machen", sagte sie laut Medienberichten. Weitere Meldungen im Überblick

• Vorübergehend außer Betrieb: Ein Osterspaziergang durch München • Es wird Zeit für die möglichen Lockerungen nach Ostern zu planen. • Plötzlich so ruhig hier: Tiere nutzen hre neuen Freiräume (SZ Plus)

Nachrichten kompakt - Was außer dem Coronavirus noch wichtig war

Papst spendet Oster-Segen im fast leeren Petersdom. Papst Franziskus hat bei einer Messe in Rom den Segen "Urbi et Orbi" gespendet. Die Feier fand in historisch kleinem Rahmen statt; Pilger und Gläubige konnten dem Gottesdienst wegen der Corona-Pandemie nicht beiwohnen. Mit Blick auf den Streit um Eurobonds in der EU warnte Franziskus vor Egoismus. Mehr dazu

Motorsportlegende Stirling Moss ist tot. Der frühere Formel-1-Pilot starb seiner Frau zufolge am Sonntag im Alter von 90 Jahren. Moss galt als einer der besten Piloten in der Königsklasse des Motorsports, doch ein Weltmeister-Titel blieb ihm versagt. Viermal wurde der in London geborene Fahrer WM-Zweiter, dreimal Dritter. Nach dem Horror-Unfall von Goodwood musste Stirling seine Karriere aufgeben. Ein Nachruf von Elmar Brümmer

Wie soll es nach der Ausgangsbeschränkung weitergehen? Insgesamt sehnen sich unsere Leser nach vorsichtigen Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen: Monikamm207 hofft "auf Zurückhaltung und Augenmaß bei den Entscheidungen über eine Lockerung". Nenntmichishmael stimmt zu: Die Politik habe bisher richtig und besonnen reagiert. "Ich bin guten Mutes, dass sie das in der langen und langsamen Entspannungsphase auch tun wird." Einige fordern ein schnelleres Zurückkehren zur Normalität, wie casbavaria85551: "Mehr Schutz der Risikogruppen - und zwar durch Isolation. Und für alle anderen Aufhebung der Restriktionen, zumindest zum Großteil. Oder soll man die Wirtschaft komplett an die Wand fahren lassen?" Diskutieren Sie mit.