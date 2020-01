Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Nachrichten kompakt

Experten untersuchen Umfeld von erstem Coronavirus-Patienten in Deutschland. Inzwischen sind 40 Personen ermittelt, die mit dem 33-jährigen Deutschen oder der Chinesin Kontakt hatten, bei dem sich der Deutsche angesteckt hat. Carolin Fries berichtet über die Stimmung in der Firma bei Gautling in Oberbayern, wo die beiden Betroffenen zusammengearbeitet haben. Das Virus wirkt sich inzwischen nicht nur in China negativ auf die Wirtschaft aus. Mehr Informationen mit SZ Plus

Anklage gegen Netanjahu eingereicht. Der israelische Regierungschef hatte zuvor überraschend seinen Antrag auf Immunität zurückgezogen. Netanjahu wird unter anderem Korruption vorgeworfen, berichtet Alexandra Föderl-Schmid aus Tel Aviv.

Wehrbeauftragter bezeichnet Bundeswehr als "bemerkenswert wenig einsatzfähig". Seit Jahren wächst der Etat des Verteidigungsministeriums. Trotzdem fehlt es nicht nur an Offizieren, Ärzten und Waffensystemen, sondern bereits am Allernötigsten, wie etwa Gefechtshelmen oder Rucksäcken. Zum Bericht von Mike Szymanski

Große Unterschiede zwischen tariflichen Azubi-Vergütungen. Das geht aus einer noch unveröffentlichten Auswertung des Bundesinstituts für Berufsbildung hervor. In Westdeutschland verdienten im vergangenen Jahr demnach angehende Zimmerer mit 1263 Euro im Monat am meisten, im Osten waren es mit 1089 Euro zukünftige Bankkauffrauen und -männer. Mehr dazu

Trump will Friedensplan für Nahost vorstellen. Die Präsentation ist noch für diesen Dienstag geplant. Man werde sehen, ob sich der lange erwartete Plan durchsetze, sagt der US-Präsident. "Wenn er es tut, wäre das großartig. Und wenn nicht, dann können wir auch damit leben." Während Israel Zustimmung signalisiert, kommt von palästinensischer Seite starke Kritik. Die Einzelheiten

Großbritannien beteiligt Huawei am Aufbau des 5G-Netzes. Auch wenn die Entscheidung der Briten Einschränkungen vorsieht, könnte sie das Verhältnis zu den USA empfindlich treffen. Auf dem Spiel steht nicht nur die Kooperation der Geheimdienste, sondern auch das geplante Freihandelsabkommen. Alexander Mühlauer mit den Einzelheiten

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

EU-Kommission will Ein- und Zwei-Cent-Münzen abschaffen. Der Schritt soll Herstellungskosten und Mühen beim Zählen und Transport sparen. Doch die Idee ist brisant - und es regt sich bereits Widerstand. Zum Text

Deutschland kann bei der Rente von Österreich lernen. Wien macht vor, was kluge Rentenpolitik ist - etwa bei der Gleichbehandlung von Beamten und Angestellten. Deutschen Politikern fehlt dazu der Mut. Die Folge ist vieltausendfacher Frust. Kommentar von Hendrik Munsberg

Bolton zwingt die Republikaner beim Impeachment endlich Farbe zu bekennen. Trumps ehemaliger Sicherheitsberater weiß offenbar mehr über die Ukraine-Affäre, als dem US-Präsidenten lieb sein kann. Der Senat hat keine andere Wahl, als ihn im Impeachment-Verfahren vorzuladen. Kommentar von Alan Cassidy

SZ-Leser diskutieren​

Sorgen Sie sich vor dem Coronavirus? "Ich sorge mich nicht und habe in die zuständigen Behörden Vertrauen", schreibt renart. "Vernünftige Maßnahmen zur Ansteckungsverhinderung sollten das Risiko auf ein Mindestmaß reduzieren. Mehr kann man im Moment eh nicht machen", kommentiert Fredprivate: "Also ich mache mir insgesamt nicht wirklich Sorgen, obgleich ich Vielflieger in Südostasien bin." Diskutieren Sie mit uns.