Seehofer: Gedanken an fünfte Amtszeit Merkels öfter gehört ARCHIV - 04.12.2019, Berlin: Horst Seehofer (CSU), Bundesminister für Inneres, Heimat und Bau, äußert sich bei einer Pressekonferenz im Bundesministerium für Inneres, Heimat und Bau. Das vielfach gelobte Vorgehen Angela Merkels in der Corona-Krise führt nach dem Eindruck von Innenminister Horst Seehofer im politischen Berlin zu Diskussionen über eine fünfte Amtszeit der Bundeskanzlerin. (zu dpa: ´Seehofer: Gedanken an fünfte Amtszeit Merkels zuletzt öfter gehört") Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Das Wichtigste zum Coronavirus

Lockerungen der Corona-Beschränkungen in vielen Bundesländern. Viele Schulen und Friseure öffnen wieder. Ein Gymnasium in Neustrelitz wagt sich vor und lässt Schüler zweimal die Woche auf das Coronavirus testen, berichtet Nina von Hardenberg. Während die Bundesregierung bremst, gehen Sachsen und Sachsen-Anhalt schneller Richtung Normalität. Die Länder begründen dies mit den niedrigen Fallzahlen. Mehr dazu

Italien lockert Ausgangssperren. Ab diesem Montag dürfen 60 Millionen Italiener zum ersten Mal wieder Sport im Freien treiben und Spazierengehen. Der französische Gesundheitsminister stellt unterdessen den Sommer-Tourismus infrage. Er würde sich persönlich kein Flugticket kaufen, antwortet Olivier Véran auf die Frage, ob die Franzosen in die Sommerferien fahren könnten. Meldungen aus aller Welt

Russlands System ist in der Corona-Krise überfordert. Das Land gehört zu den Staaten mit den meisten Neuinfektionen, allein in Moskau könnten 250 000 Menschen betroffen sein. Viele stecken sich in Krankenhäusern an - darunter auch immer mehr Ärzte, Sanitäter und Pfleger. Von Silke Bigalke

Trump fordert zusätzliche Wirtschaftsmaßnahmen. Damit will der US-Präsident die Folgen der Corona-Krise für viele Bürger abfedern. Er widerspricht damit manchen seiner Parteikollegen, die ähnliche Forderungen der Demokraten als "unangemessen teuer" ablehnen. Nachrichten aus der Wirtschaft

Außerdem wichtig:

Was außer dem Coronavirus noch wichtig ist

Spannungen zwischen Afghanistan und Iran wegen ertrunkener Migranten. An der Grenze zu Iran sind offenbar 38 afghanische Migranten ertrunken. Ein afghanischer Gouverneur macht iranische Sicherheitskräfte verantwortlich. Zur Meldung

Was wichtig wird

Geberkonferenz für die Pandemie. Veranstalter ist die EU-Kommission. Es sollen mindestens 7,5 Milliarden Euro gesammelt werden für die Entwicklung und Herstellung eines Impfstoffs gegen Covid-19, aber auch für Behandlung der Krankheit. Ziel ist, die Forschung zu beschleunigen und die Mittel letztlich zu einem fairen Preis weltweit zur Verfügung zu stellen. Aber der Zugang zu Medikamenten und Impfstoffen birgt großes Konfliktpotenzial, schreibt Karoline Meta Beisel.

Loveparade-Prozess könnte eingestellt werden. Einer der aufwendigsten Strafprozesse der Nachkriegszeit ginge damit nach knapp zweieinhalb Jahren am 184. Verhandlungstag ohne ein Urteil zu Ende. Anfang April hatte das Landgericht Duisburg die Einstellung des Verfahrens vorgeschlagen. Es begründete dies unter anderem mit zu erwartenden Corona-Einschränkungen und der drohenden Verjährung Ende Juli.

Bekanntgabe der Pulitzer-Preise für Journalismus, Literatur und Musik. Der Pulitzer-Preis wird in über 20 Kategorien verliehen. Die seit 1917 vergebene Auszeichnung ist nach seinem Stifter, dem in Ungarn geborenen amerikanischen Journalisten und Verleger Joseph Pulitzer (1847-1911), benannt.

Frühstücksflocke

Durchsichtiges Lächeln. Die Ausgangsbeschränkungen schaffen für Straßenkünstler so manches Problem. Schließlich können weder sie selbst ihrer Arbeit nachgehen, noch gibt es Publikum dafür. Eine Moskauerin löst die Zwickmühle mit Kunst über die, die zuhause sitzen und die Helfer, die Tausenden Essen nach Hause bringen. Ein Lächeln auf den Masken sorgt für viel Menschlichkeit. Zur SZ-Kolumne "Alles Gute" von Silke Bigalke