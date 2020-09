Von Julia Hippert

Was wichtig ist

Flüchtlingslager Moria steht in Flammen. Das Lager wurde evakuiert. Über Verletzte oder gar Tote gab es zunächst keine Informationen. Über die Ursache der Brände gibt es unterschiedliche Angaben: Manche Lagerbewohner sprachen von Brandstiftung durch Inselbewohner, anderen Berichten zufolge hatten Migranten selbst Feuer gelegt und behinderten danach die Feuerwehr bei den Löscharbeiten. Zuletzt stand das Lager wegen mehrerer Corona-Fälle unter Quarantäne. Die Einzelheiten

EXKLUSIV Mutmaßlicher Kriegsverbrecher in Bonn behandelt. Zusammen mit vier Brüdern hatte ein libyscher Milizenführer in der Stadt Tarhuna eine Privatarmee aufgebaut und befehligt. Ihr werden Morde, Folter und Entführungen von Einwohnern des nahe Tripolis gelegenen Ortes zur Last gelegt. Jahrelang erhielt der Mann medizinische Hilfe in Deutschland. Selbst als die Behörden davon wussten, konnte er ausreisen. Von Lena Kampf und Paul-Anton Krüger (SZ Plus)

Regierung will Autohilfen prüfen. Das geht aus dem Ergebnispapier des Autogipfels vom Dienstagabend hervor. Dabei geht es aber vor allem um Finanzhilfen für klamme Zulieferer aus dem Mittelstand. Mit der erneuten Forderung nach Kaufprämien für Benziner und Dieselfahrzeuge blitzten Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und die Autokonzerne dagegen ab. Kaufhilfen für Verbrenner werden in dem Ergebnispapier der Videoschalte nicht erwähnt. Mehr dazu von Markus Balser

Polizeichef von Rochester tritt zurück. La'Ron Singletary werde seinen Posten zum Monatsende räumen, sagte Bürgermeisterin Lovely Warren auf einer Pressekonferenz. Nach dem Tod eines schwarzen Amerikaners infolge eines brutalen Polizeieinsatzes in Rochester war der Polizeichef in die Kritik geraten. In Salt Lake City, Utah, liegt ein 13-Jähriger mit Asperger-Syndrom im Krankenhaus, nachdem Polizisten auf ihn geschossen haben. Weitere Meldungen aus den USA

Chefjustiziar der britischen Regierung legt Amt nieder. Zuvor hatte Premierminister Johnson grundlegende Änderungen am bereits gültigen Austrittsvertrag mit der EU gefordert. Dem Vernehmen nach soll Jonathan Jones allerdings mit dem anvisierten Vertragsbruch von Johnson nicht einverstanden gewesen sein. Der Chefjustiziar trat kurz vor Beginn der achten Brexit-Verhandlungsrunde zurück. Die Details von Alexander Mühlauer

Martin Schulz will an Spitze der Friedrich-Ebert-Stiftung treten. Stiftungschef Kurt Beck - wie Schulz früherer SPD-Vorsitzender - hört zum Jahresende auf, und Schulz soll sein Nachfolger werden. Gemessen an Schulz' früheren Ansprüchen bedeutet der Posten zwar eine eher niedrige politische Flughöhe. Aber immerhin: Er bleibt in der Luft. Zum Bericht von Mike Syzmanski

Zverev steht im Halbfinale der US Open. Der 23-jährige Hamburger gewinnt gegen den Kroaten Borna Coric mit 1:6, 7:6(5), 7:6(1), 6:3. Zverev beweist damit, dass er auch an Tagen gewinnen kann, an denen er nicht perfekt spielt. Mehr dazu von Jürgen Schmieder.

Kim Kardashian kündigt Ende von "Keeping up with the Kardashians" an. Die letzte Staffel soll Anfang 2021 ausgestrahlt werden, wie Reality-TV-Star Kim Kardashian auf Instagram bekanntgab. In der seit 2007 ausgestrahlten Sendung gewährte die Kardashian-Jenner-Großfamilie aus Los Angeles Einblick in ihr Leben. Zur Meldung

Die News zum Coronavirus

Astra Zeneca setzt Impfstoffstudie wegen Bedenken vorübergehend aus. Bei einem Probanden in Großbritannien sei eine schwerwiegende Nebenwirkung aufgetreten. Man prüfe nun, ob das Phänomen mit der Impfung in Verbindung stehe. Der unter "AZD1222" bekannte experimentelle Impfstoff galt bisher als einer der führenden Kandidaten bei der Entwicklung einer wirksamen Impfung gegen das neuartige Coronavirus. Die weltweiten Nachrichten im Überblick

Außerdem wichtig:

Was wichtig wird

Ibiza-Untersuchungsausschuss beginnt zweite Runde. Nach einer Sommerpause wird der Ausschuss in Wien fortgesetzt. Das Gremium im österreichischen Parlament beschäftigt sich mit Korruptionsvorwürfen gegen die ÖVP-FPÖ-Regierung, die 2019 nach der Ibiza-Affäre stürzte.

Befragung von Scholz zum Cum-Ex-Skandal. Der Finanzminister muss sich im Finanzausschuss den Fragen der Abgeordneten zu dem gigantischen Steuerskandal stellen. Scholz steht auch wegen einer Verjährungsregel in der Sache massiv unter Druck.

Klöckner stellt Entwurf für Verbot des Kükentötens vor. Das Agrarministerium hat bereits darauf verwiesen, dass alternative Verfahren marktreif seien, das Geschlecht von Hühnern im Ei zu bestimmen und männliche Küken gar nicht schlüpfen zu lassen. Bisher werden jährlich rund 45 Millionen Küken getötet, da sie keine Eier legen und nicht so viel Fleisch ansetzen.

Frühstücksflocke

Lesen, was Obama liest. Der Corona-Lesesommer geht zu Ende, der Corona-Bücherherbst beginnt. Wer noch auf der Suche nach den geeigneten Schmökern ist und gleichzeitig Promis wie dem einstigen US-Präsidenten oder der Pop-Größe Taylor Swift nacheifern möchte, für den gibt es eine Seite mit sehr prominenten Buchempfehlungen. Mehr dazu