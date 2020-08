Von Martin Anetzberger

Was wichtig ist

FC Bayern gewinnt die Champions-League - und holt das Triple. Die Münchner setzen sich im intensiven Finale mit 1:0 gegen Paris Saint-Germain durch. Aus Lissabon berichtet Philipp Selldorf. Das entscheidende Tor in der 59. Minute erzielt ausgerechnet Kingsley Coman, der in Paris geboren und bei PSG ausgebildet wurde. Zur Einzelkritik von Saskia Aleythe. Lesen Sie hier außerdem die Stimmen zum Spiel. Hanna Emunds berichtet über die Feiern in München - Fans ohne Maske und mit wenig Abstand. In Paris kommt es nach der Niederlage zu Ausschreitungen.

Trump-Beraterin Kellyanne Conway verlässt das Weiße Haus. Einem Bericht der Washington Post zufolge hört die 53-Jährige bereits Ende August, und damit zwei Monate vor der Präsidentschaftswahl, auf. Sie will sich demnach in der Corona-Krise stärker auf ihre vier Kinder konzentrieren. Conway war eine der engsten und treuesten Beraterinnen von US-Präsident Trump. Sie hatte ihn 2016 als Wahlkampfmanagerin zum Erfolg geführt. Zur Nachricht

Iran: Untersuchungen bestätigen Sabotageakt in Atomanlage Natans. "Die Explosion war das Ergebnis von Sabotage-Aktivitäten. Die Sicherheitsbehörden werden zu gegebener Zeit die Ursache hierfür bekanntgeben", sagt der Sprecher der iranischen Atomenergie-Behörde. Ob es ein interner oder externer Sabotageakt gewesen sei, sagt er nicht. Die Atomanlage in Natans war nach einem Brand im Juli beschädigt worden. Mehr Infos

Angriff auf Präsidenten der Jüdischen Gemeinde Graz. Nach der Attacke auf Elie Rosen am Samstag hat die Polizei in Österreich laut eigenen Angaben einen Verdächtigen festgenommen. Er soll den im Auto sitzenden Rosen mit einem Baseballschläger angegriffen haben und dann geflohen sein. Über ein Motiv ist noch nichts bekannt. Zur Nachricht

Journalist nach Festnahme in Mexiko gestorben - UN fordern Aufklärung. Der TV-Reporter Juan Nelcio Espinoza war wegen angeblicher Gewalt gegen Sicherheitsbeamte festgenommen worden. Der Staatsanwaltschaft zufolge führten Atemprobleme zum Tod. Angehörige des Journalisten berichten, ihm sei der Hals aufgeschlitzt worden. Zur Nachricht

Alles Wichtige zum Coronavirus

NRW startet umfangreiche Maskenkontrolle in öffentlichen Verkehrsmitteln. Landesweit wollen von Mittag an Ordnungsämter, Bundespolizei, die Bahn und die Verkehrsunternehmen die Einhaltung der Maskenpflicht überprüfen. Bei Verstößen droht ein Bußgeld von 150 Euro. Der Fahrgastverband "Pro Bahn" begrüßt die Aktion. Die SPD kritisiert sie als "Show-Veranstaltung". Weitere Meldungen aus Deutschland

US-Regierung erlaubt Behandlung mit Blutplasma. Bei der Immunplasma-Therapie bekommen Patienten Plasma von Menschen, die nach einer natürlichen Infektion Antikörper gebildet haben. Präsident Trump feiert die Genehmigung der Lebens- und Arzneimittelbehörde (FDA) als "historischen Durchbruch", obwohl die Behandlung in den USA bereits weit verbreitet ist. Bislang ist allerdings unklar, wie wirksam Plasma tatsächlich ist, um die Covid-19-Sterblichkeitsrate zu senken. Weltweite Meldungen

Mehr Tests, mehr Fälle? Hat der Anstieg der Infektionszahlen in Deutschland damit zu tun, dass immer mehr Menschen untersucht werden? Warum vieles darauf hin deutet, dass das nicht der Fall ist. Von Christian Endt und Benedict Witzenberger (SZ Plus)

Außerdem wichtig:

Was wichtig wird

Republikaner wollen Trump als Kandidaten nominieren. Nach dem Parteitag der Demokraten vergangene Woche sind nun die Republikaner am Zug. Zum Auftakt des Parteitags soll Trump von den Delegierten in Charlotte (North Carolina) nominiert werden. Zum Abschluss der weitgehend virtuellen Veranstaltung will der US-Präsident am Donnerstag auf dem Südrasen des Weißen Hauses seine Rede halten, mit der er die Nominierung annimmt. Dass die Partei endgültig zur Trump-Partei geworden ist, wird an den Personen deutlich, die dort nicht sprechen werden, schreibt Alan Cassidy (SZ Plus).

Anhörung im Mordprozess gegen den Moschee-Attentäter von Christchurch. Der angeklagte Rechtsextremist hatte sich im März in einer Videoschalte überraschend schuldig bekannt. Dem Australier werden 51 Morde, 40 versuchte Morde sowie Terrorismus zur Last gelegt. Nun hat im Gericht im neuseeländischen Christchurch die Anhörung von Opfern und Angehörigen begonnen. Sie soll mehrere Tage dauern. Anschließend wir das Urteil verkündet.

Gesundheitsminister beraten über Strategie in Corona-Krise. Ein Thema sind die Auflagen für Feiern und andere Veranstaltungen. Bei einer Telefonkonferenz soll es um das Infektionsrisiko bei solchen Events gehen. Bundesgesundheitsminister Spahn (CDU) hatte angeregt, wegen des Ansteckungsrisikos noch einmal über die erlaubte Größe privater Feste zu sprechen. In den Ländern ist das unterschiedlich geregelt.

Frühstücksflocke

Cello-Abend für 25 Dollar. Bis zu 80 000 Menschen besuchen derzeit die Konzerte der New Yorker Metropolitan Opera - rein virtuell. Streaming-Plattformen entwickeln mittlerweile Bezahlmodelle für klassische Konzerte. Und die sollen längst mehr bieten als die für die Corona-Krise typische Wohnzimmerästhetik. Von Michael Stallknecht