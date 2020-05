Das Wichtigste zum Coronavirus

EXKLUSIV Corona-Krise stellt beispiellose Herausforderung für Familien dar. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Deutschen Jugendinstitutes. Demnach wird in Familien mehr gestritten, viele Kinder fühlen sich einsamer. Eltern fühlen sich mit der Situation allein gelassen. Die Details von Edeltraud Rattenhuber (mit SZ Plus lesen)

Maas macht Hoffnung auf Sommerurlaub in der EU. Der Außenminister kündigt an, dass die Bundesregierung die weltweite Reisewarnung nach dem 15. Juni durch Reisehinweise ersetzen will. CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer will derweil die finanzielle Unterstützung für Familien verlängern. Die Entwicklungen im Newsblog

Spanien und Italien melden niedrigste Todeszahlen seit Wochen. In Spanien ist die Zahl der neuen Coronavirus-Todesfälle erstmals seit zwei Monaten unter 100 gefallen. In Italien wurden so wenige Corona-Tote gemeldet wie seit dem 9. März nicht mehr. In lateinamerikanischen Ländern steigt hingegen die Zahl der Toten deutlich an, Brasilien meldet inzwischen mehr als 16 000. Die weltweite Lage im Überblick

US-Notenbank rechnet mit Wirtschaftseinbruch bis zu 30 Prozent. Es sei gut möglich, dass das Bruttoinlandsprodukt um 20 bis 30 Prozent abnehme, sagte Fed-Chef Jerome Powell in einem Interview mit dem TV-Sender CBS. Zudem sei es wahrscheinlich, dass die US-Arbeitslosenquote auf 20 bis 25 Prozent steige. Derzeit liegt diese bei 14,7 Prozent. Weitere Meldungen aus der Wirtschaft

Außerdem wichtig:

Was außer dem Coronavirus noch wichtig ist

Der rechte Flügel der AfD rebelliert. Nach dem Ausschluss von Andreas Kalbitz tobt ein offener Führungskampf in der Partei. Björn Höcke, prominentester Kopf des rechten Flügels, wirft Parteichef Meuthen "Verrat" vor, schreibt Jens Schneider. An diesem Montag berät die AfD-Landtagsfraktion in Brandenburg, ob Kalbitz dennoch an ihrer Spitze bleiben kann.

Was wichtig wird

Corona-Kabinett berät über Arbeitsbedingungen in Schlachtbetrieben. Im Fokus steht dabei der Umgang mit saisonalen Arbeitskräften aus dem Ausland, nachdem die Fleischindustrie wegen prekärer Arbeits- und Unterkunftsbedingungen seit vielen Jahren in der Kritik steht. Arbeitsminister Heil (SPD) hat härtere Auflagen gefordert und will Vorschläge vorlegen, um das Arbeitsschutzgesetz zu ändern. Die Frage der Lohnfortzahlung für Eltern soll Thema bei einem Gespräch von Gewerkschafts- und Arbeitgebervertretern mit Kanzlerin Merkel sein.

Weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen treten in Kraft. So dürfen in Bayern von diesem Montag an Biergärten und Freischankflächen wieder öffnen, zuerst aber nur bis 20 Uhr. Erstklässler, sowie die Schüler der fünften Klassen dürfen in die Klassenzimmer zurückkehren. Auch in Sachsen kehren Grundschulen und Kitas zu einem eingeschränkten Regelbetrieb zurück. In Baden-Württemberg beginnen für etwa 29 500 Schülerinnen und Schüler die Abiturprüfungen.

EU-Außenminister beraten über Reisefreiheit. Bundesaußenminister Maas hält im Sommer Urlaub auch im europäischen Ausland für möglich, allerdings mit Einschränkungen für den Gesundheitsschutz. Mit seinen Kollegen aus beliebten Urlaubsländern der Deutschen will Maas beraten, wie die Reisebeschränkungen wegen der Corona-Pandemie nach und nach gelockert werden können.

Seehofer besucht deutsch-österreichische Grenze. Mitten in der Debatte um die Corona-Grenzkontrollen will sich Bundesinnenminister Seehofer am Übergang zwischen Deutschland und Österreich in Freilassing ein Bild von der aktuellen Lage machen. Begleitet wird er von Bayerns Ministerpräsident Söder und Landesinnenminister Herrmann. Wegen der Corona-Pandemie gibt es offiziell noch bis Mitte Juni Kontrollen an der Grenze zu Österreich, diese sollten aber seit dem Wochenende nur noch stichprobenartig erfolgen.

Frühstücksflocke

Die Pest, Momo oder doch die Bibel? Will man etwas über den Gemütszustand einer Gesellschaft erfahren, reicht manchmal einfach nur ein Blick in die Schaufenster von Buchhandlungen. Was bedeutet das in der Corona-Krise? Wer liest jetzt was und warum? Und was will er damit anderen sagen? Sechs Lesetypen und ihre sehr speziellen Buch-Vorlieben. Von Mareen Linnarzt und Hannes Vollmuth