Das Wichtigste zum Coronavirus

Etwa 1000 Eilanträge gegen Corona-Einschränkungen. Die bei deutschen Verfassungs- und Verwaltungsgerichten eingegangenen Anträge betreffen etwa die Maskenpflicht, Versammlungsverbote, Reisebeschränkungen, Gottesdienst-Auflagen oder Regelungen für Geschäftsöffnungen. Weitere Meldungen aus Deutschland

Großbritannien droht der schlimmste wirtschaftliche Absturz seit 1709. Allein im zweiten Quartal soll die britische Wirtschaftsleistung um 25 Prozent einbrechen. Die Arbeitslosenquote dürfte auf neun Prozent steigen. Premierminister Johnson hat zwar mit Milliarden-Paketen auf die Corona-Krise reagiert, doch die Phase der Einschränkungen dürfte anhalten. Von Alexander Mühlauer

Uber schreibt wegen Pandemie Milliardenverluste. Beim US-Fahrdienst steht im ersten Quartal unter dem Strich ein Minus von 2,9 Milliarden Dollar. Derweil lehnt eine Mehrheit der Deutschen einer Umfrage zufolge eine Kaufprämie für Neuwagen ab, wie die Automobilindustrie sie fordert. Nachrichten aus der Wirtschaft

Lockerungen in Frankreich - ein Modell für ganz Europa? Frankreich folgt beim vorsichtigen Neustart einem System, das zwischen unterschiedlich betroffenen Gebieten unterscheidet. Dies könnte für Europa wegweisend sein, schreibt Hanno Charisius.

Außerdem wichtig:

Was außer dem Coronavirus noch wichtig ist

Justizministerium will Vorwürfe gegen Trumps Ex-Berater Flynn fallen lassen. Flynn war der prominenteste und höchstrangige Mitarbeiter Trumps, der im Rahmen der Ermittlungen wegen einer möglichen russischen Einflussnahme auf die US-Präsidentschaftswahl 2016 ins Visier von Sonderermittler Mueller geraten war. Für den Präsidenten wäre es ein Triumph, wenn die Vorwürfe gegen Flynn fallengelassen würden. Die Demokraten toben. Von Hubert Wetzel

Bundestag verbietet "Konversionsbehandlungen" bei Minderjährigen. Wer die sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität einer Person gezielt verändern will, muss künftig mit hohen Strafen rechnen. Das gilt auch für Eltern. Zur Nachricht

Was wichtig wird

Vor 75 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Bundeskanzlerin Merkel und Bundespräsident Steinmeier werden an der Zentralen Gedenkstätte für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft in Berlin einen Kranz niederlegen. Der Termin dafür ist auf 12 Uhr angesetzt. Die SZ zeichnet in einem historischen Liveblog die letzten Tage des Krieges nach.

Grünen-Vorstand in Baden-Württemberg berät über Palmer. Es geht um mögliche Ordnungsmaßnahmen gegen den Tübinger Oberbürgermeister. Anlass ist eine Äußerung des Politikers zum Umgang mit Corona-Patienten. Er hatte in einem Interview gesagt: "Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären." Grünen-Mitglieder machten sich daraufhin für einen Parteiausschluss stark.

Frühstücksflocke

Als Invalide der Welt ein Stück voraus. Die Rehaklinik ist ein guter Ort in Corona-Zeiten. Wer eine der letzten OPs vor dem Lockdown hinter sich hat, bekommt einen Eindruck von der Zeit nach den Ausgangsbeschränkungen - und weiß, dass Kühlpads nicht nur für kaputte Knie gut sind. Zur SZ-Kolumne "Alles Gute" von Anna Zimmermann.