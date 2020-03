Spitzen von Union und SPD tagten bis in die Nacht im Bundeskanzleramt in Berlin.

Was wichtig ist

Koalitionsausschuss einigt sich zu Flüchtlingskindern, Kurzarbeitergeld und Investitionen. Die Spitzen von Union und SPD beschließen, dass Deutschland im Rahmen einer EU-Aktion 1000 bis 1500 Kinder aus griechischen Flüchtlingslagern aufnehmen soll. Zudem einigt sich die Koalition auf eine Reihe von Maßnahmen, um die Auswirkungen des Coronavirus abzumildern. Aus Berlin berichtet Nico Fried

Coronavirus-weltweit: Deutlich mehr Todesfälle in Italien. Dort steigt innerhalb eines Tages die Zahl der Todesfälle um 133 auf 366. Das Land riegelt große Teile des Nordens als "Sicherheitszone" ab. Polen will von Montag an auf der A4 am früheren Grenzübergang Hennersdorf Kontrollen für Busreisende aus Richtung Deutschland einführen. Die wichtigsten Entwicklungen

Streit zwischen Russland und Opec: Ölpreis bricht ein. Zum Börsenstart in Asien fällt der Preis für ein Fass Brent-Öl um 31 Prozent. Einen so starken Preisverfall gab es zuletzt 1991. Grund ist ein Streit zwischen Russland und Saudi-Arabien über eine Drosselung der Ölförderung angesichts sinkender Nachfrage wegen des Coronavirus. Russland hatte die Drosselung abgelehnt. Zur Meldung

"Die Wirtschaft funktioniert auch ohne Milliardäre." Das "Kapital im 21. Jahrhundert" hat Thomas Piketty berühmt gemacht. In seinem neuen Buch fordert der Ökonom 90 Prozent Steuern - und will alle 25-Jährigen mit 120 000 Euro beschenken. Zum Interview von Bastian Brinkmann und Jean-Marie Magro (SZ Plus)

DFB-Pokal-Halbfinale: FC Bayern trifft auf Eintracht Frankfurt. Die Münchner haben in der Neuauflage des DFB-Pokal-Endspiels von 2018 Heimrecht. Im zweiten Halbfinale empfängt der Viertligist aus Saarbrücken Bayer Leverkusen. Zur Meldung

Was wichtig wird

Migrationsstreit zwischen EU und Türkei. Der türkische Präsident Erdoğan besucht Belgien. Am Rande dieses Besuches will er sich überraschend mit EU-Vertretern in Brüssel treffen. Beim Deutsch-Griechischen Wirtschaftsforum in Berlin besprechen der griechische Ministerpräsident Mitsotakis und Kanzlerin Merkel die Lage.

Strafprozess zum Abschuss von Flug MH17 beginnt. Knapp sechs Jahre nach dem Abschuss der Boeing über der Ostukraine wollen internationale Ermittler im extra gesicherten Gericht am Amsterdamer Flughafen vor dem Bezirksgericht Den Haag den Prozess gegen drei Russen und einen Ukrainer eröffnen. Die Verdächtigen sind flüchtig. Bei dem Flug, der von Amsterdam nach Kuala Lumpur gehen sollte, waren 298 Menschen ums Leben gekommen, darunter 196 Niederländer.

Europäisches Parlament debattiert über EU-Klimagesetz. Zu Beginn der Plenarwoche stehen eine Erklärung der EU-Kommission zum geplanten Klimagesetz und eine anschließende Debatte auf der Agenda. Zudem wird sich das Parlament mit dem rechtsextremen Terror in Europa nach dem Anschlag vor zwei Wochen in Hanau befassen.

Sondierungsgespräche in Hamburg. Nach der Wahl führen SPD und CDU am Montagmorgen Gespräche. Der mögliche neue Hamburger CDU-Fraktionschef Dennis Thering sieht dabei eine echte Chance für ein rot-schwarzes Regierungsbündnis. Am Mittag werden SPD und Grüne zu einem zweiten Sondierungsgespräch zusammenkommen.

Frühstücksflocke

Däne werden geht im Moment nicht. Die Dänen sollen in nächster Zeit verzichten aufs Küssen, aufs Umarmen und aufs Händeschütteln. Das hat bemerkenswerte Folgen: In Dänemark wird seit 2019 nur mehr derjenige eingebürgert, der Hände schüttelt. Von Kai Strittmatter