Peter Altmaier will verhindern, dass vor dem Lockdown am Mittwoch Menschen noch schnell Geschenke kaufen gehen.

Von Matthias Kohlmaier

Die News zum Coronavirus

Wer mit welchen Wirtschaftshilfen rechnen kann. Weil große Teile des Einzelhandels stillgelegt werden, kündigt die Bundesregierung für die Branche Überbrückungshilfen an. Anders als bei Restaurants und Kulturstätten soll aber nicht der Umsatz kompensiert werden. Von Cerstin Gammelin

Altmaier für Gutscheine statt Shopping-Abenteuer. Der Bundeswirtschaftsminister appelliert, am Montag und Dienstag nur für das Nötigste einkaufen zu gehen. Ab Mittwoch wird das öffentliche Leben in Deutschland weitgehend heruntergefahren. Ein Großteil der Geschäfte soll schließen. Aktuelle Meldungen aus Deutschland

Eins von vier Krankenhäusern ohne sauberes Wasser. Mitten in der Corona-Pandemie fehlt es vor allem in Asien und Afrika an hygienischer Grundversorgung, zeigt ein UN-Bericht. In den USA könnte es schon am Montag die ersten Impfungen geben. Aktuelle Meldungen weltweit

Außerdem wichtig:

Weitere aktuelle Nachrichten

Trauer um John le Carré. Der Schriftsteller ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Seine Spionageromane haben den einstigen Geheimdienstmitarbeiter berühmt gemacht. Weitere Informationen

Cyberangriffe gegen US-Ministerien angeblich von Moskau gesteuert. Nach Medienberichten sind unter anderem das Finanz- und das Handelsministerium betroffen. Die Bundespolizei FBI soll eingeschaltet sein. Zur Meldung

Offenbar mehr als 300 Kinder in Nigeria entführt. Im Norden des Landes haben Bewaffnete eine Schule überfallen und offenbar Hunderte Jungen verschleppt. Die Attacke erinnert an eine andere Entführung durch die Terrormiliz Boko Haram. Die Details

Leverkusen ist neuer Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Mit einem 4:1 gegen Hoffenheim überflügelt Bayer die Bayern. Philipp Selldorf berichtet. Im zweiten Sonntagsspiel trennen sich Augsburg und Schalke 2:2. Das Ergebnis gerät jedoch zur Nebensache, Stürmer Mark Uth ist nach einem Zusammenprall kurzzeitig bewusstlos. Nach der Partie geben Spieler und Klub eine erste Entwarnung, schreibt Sebastian Fischer.

Verstappen hängt die Silberpfeile ab. Im letzten Saisonrennen der Formel 1 sorgt der Red-Bull-Pilot für Abwechslung an der Spitze. Für Vettel endet sein letztes Jahr für Ferrari so miserabel, wie es angefangen hatte. Von Anna Dreher

Was wichtig wird

US-Wahlleute stimmen über nächsten US-Präsidenten ab. Gut einen Monat nach der indirekten Präsidentenwahl geben die 538 Wahlleute des sogenannten Electoral College in ihren Bundesstaaten ihre Stimmen ab. Um der nächste Präsident zu werden, braucht ein Kandidat mindestens 270 Stimmen. Präsident Trump will den Sieg seines demokratischen Herausforderers Biden nicht anerkennen, der gemäß den Ergebnissen der Wahl am 3. November 306 Wahlleute hinter sich gebracht hat. Das Ergebnis der Abstimmung wird am 6. Januar im Kongress bekanntgegeben.

CDU-Spitze entscheidet über Parteitag zur Wahl eines neuen Vorsitzenden. Generalsekretär Ziemiak hat dafür mehrere Varianten vorbereitet - einen fast vollständig digitalen Parteitag und ein hybrides Treffen, bei dem sich die 1001 Delegierten auf 10 bis 20 Standorte verteilt in ganz Deutschland treffen würden. Auch die Frage, wer der nächste Parteivorsitzende wird, ist noch ungeklärt. Am Abend sollen die drei Kandidaten um das Amt offiziell vorgestellt werden.

Belarussische Oppositionspolitikerin Tichanowskaja in Berlin. Dort trifft sie sich mit Bundestagspräsident Schäuble und Bundespräsident Steinmeier. Tichanowskaja führt die belarussische Opposition vom Exil in Litauen aus. Im Gespräch mit der SZ macht sie deutlich, dass sie vom Westen erheblich mehr Unterstützung erwartet. Zum Interview von Daniel Brössler und Frank Nienhuysen (SZ Plus)

RBB-SZ-Talk mit Bundesgesundheitsminister Spahn und Grünen-Vorsitzendem Habeck. Beim diesjährigen "Polittalk aus der Hauptstadt" von Inforadio (RBB) und SZ mit Unterstützung der Bertelsmann-Stiftung geht es um die Fragen: "Spaltet Corona die Gesellschaft?" und "Wie kann sich Demokratie in Zeiten von Corona bewähren?" Beginn des Livestreams aus dem Studio 14 des RBB in Berlin ist um 15 Uhr. Die Details

BGH klärt umstrittene Frage der Verjährung bei Klagen von Diesel-Käufern gegen Volkswagen. Die Entscheidung, ob die dreijährige Verjährungsfrist schon mit Jahresende 2015 zu laufen begann, ist für alle Klagen ab 2019 relevant.

Frühstücksflocke

Kahle Solidarität. Was haben Haarwuchs und Mitgefühl gemeinsam? Beides ist den Menschen gegeben. Wie es sich entwickelt, hängt von äußeren Einflüssen ab, also von Dingen, die der Mensch nicht beeinflussen kann. Die achtjährige Eva-Luna aus Berkeley im US-Bundesstaat Kalifornien hat beides im Überfluss. So beschloss sie, sich die Haare abzurasieren - aus Mitgefühl für einen Jungen. Die ganze Geschichte von Michael Neudecker