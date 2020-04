Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wendet sich in einer Rede an die Nation.

Das Wichtigste zum Coronavirus

Steinmeier nennt Pandemie "Prüfung unserer Menschlichkeit". In seiner Osteransprache widmet sich der Bundespräsident laut Manuskript der Corona-Krise. Er warnt davor, dass sich eine Ellenbogengesellschaft entwickeln könnte. Deutschland könne jedoch nur stark und gesund aus der Situation hervorgehen, wenn es auch den Nachbarn gut gehe. Die Bevölkerung, die momentan viele Eingrenzungen erfahre, lobt Steinmeier. Stefan Braun berichtet.

WHO untersucht mutmaßliche Covid-19-Rückfälle. In Südkorea sind angeblich knapp hundert Menschen nach ihrer Genesung erneut positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bislang gehen die meisten Wissenschaftler davon aus, dass gesundete Patienten immun sind. Zur Nachricht

EXKLUSIV Linke-Chef Riexinger fordert Umsteuern in der Wirtschaftspolitik. Die staatlichen Rettungsmaßnahmen müssten für einen "Neubeginn" genutzt werden. Die "neoliberale Doktrin, dass der Markt es schon irgendwie alles regelt", sei von der Pandemie über den Haufen geworfen worden. Riexinger will außerdem eine grünere Ausrichtung seiner Partei. Von Boris Herrmann

Außerdem wichtig

Nachrichten kompakt - Was außer dem Coronavirus noch wichtig war

Neue Vorwürfe gegen Harvey Weinstein. Dem früheren Hollywood-Produzenten droht ein weiterer Prozess in Kalifornien. Eine Frau, die nicht namentlich genannt wurde, habe Vorwürfe wegen eines angeblichen sexuellen Übergriffs in einem Hotel in Beverly Hills im Mai 2010 vorgebracht, teilte die Staatsanwaltschaft in Los Angeles mit. Mehr Infos

Weiterer Ebola-Fall im Kongo. In dem afrikanischen Land hat sich die Hoffnung auf ein bevorstehendes Ende des seit anderthalb Jahren andauernden Ausbruchs zerschlagen. Er habe leider von einem neuen Fall erfahren, gab WHO-Direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus in einer Videokonfernz bekannt. Zur Nachricht

Corona-Falschmeldungen erreichen Millionenpublikum. Desinformationen zur Corona-Krise verbreiten sich im Internet, obwohl Konzerne wie Facebook und Youtube dagegen vorgehen. Ein Problem: Oft verbreiten Politiker und Prominente Irreführendes weiter. Von Simon Hurtz und Hannes Munzinger

Allein mit Gott. Wegen der Corona-Pandemie muss Papst Franziskus Ostern in diesem Jahr ohne die üblichen Massen an Gläubigen feiern. Bilder aus einem leeren Vatikan

Die Ökonomie des Todes. Die Pest war eine der größten Katastrophen der Menschheitsgeschichte. Trotzdem hat sie langfristig der wirtschaftlichen Entwicklung genutzt. Über die paradoxen Spätfolgen von Seuchen. Von Nikolaus Piper

Corona-Krise: Besteht die Chance einer neuen Wirtschaftspolitik? Forist CH16 hält die Wirtschaft für "sehr gut durchdacht". Allerdings vermisst er die Nachhaltigkeit und den Fokus auf der "Wertschöpfung und Effizienz". Günter Krannich hält eher die Profitmaximierung für das "A&O der Wirtschaft". AWParis hofft, dass sich aus dem "Schreck" ein "breiter Wille zur Änderung" bildet. Diskutieren Sie mit.