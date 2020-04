Das Wichtigste zum Coronavirus

Spahn will weniger Intensivbetten für Covid-19-Kranke reservieren. Einem Bericht zufolge fordert der Gesundheitsminister, nur noch 25 statt 50 Prozent der Betten freizuhalten. Ab Mai solle ein Teil der Krankenhauskapazitäten wieder für planbare Operationen geöffnet werden. Die Reproduktionsrate steigt laut Robert-Koch-Institut auf 1,0. Die Meldungen aus Deutschland im Überblick

Große Geschäfte dürfen in Bayern ab sofort mit Einschränkung öffnen. Nachdem die obersten Verwaltungsrichter des Freistaats die 800-Quadratmeter-Grenze verworfen haben, lockert die Staatsregierung ihre Einschränkungen für den Einzelhandel. Die Läden müssen allerdings die für Kunden zugängliche Verkaufsfläche auf maximal 800 Quadratmeter begrenzen. Alle Entwicklungen aus Bayern

Soforthilfe, die nicht hilft. Der Staat wollte Selbständigen in der Krise unbürokratisch mit einem Zuschuss helfen. So weit die Theorie. Denn es gibt einigen Streit darüber, wofür das Geld verwendet werden darf. Lesen Sie mit SZ Plus, vor welchen Problemen die Betroffenen stehen.

Außerdem wichtig:

Was außer dem Coronavirus noch wichtig ist

Brasiliens Oberstes Gericht erlaubt Untersuchung gegen Präsident Bolsonaro. Es geht um den Verdacht politischer Einflussnahme auf die Bundespolizei. Zuvor hatte der ehemalige brasilianische Justizminister Moro Bolsonaro schwere Vorwürfe gemacht und war am Freitag von seinem Posten zurückgetreten. Die Hintergründe von Christoph Gurk (SZ Plus).

So viele Menschen wie noch nie sind Vertriebene in ihren eigenen Ländern. 45,7 Millionen Menschen lebten Ende vergangenen Jahres nach der Flucht vor Konflikten und Gewalt fernab ihrer Heimat, wie aus dem Jahresbericht der in Genf ansässigen Beobachtungsstelle für intern Vertriebene hervorgeht. Im Jahr davor waren es 41,3 Millionen Menschen. Zur Meldung

Neuer Bußgeldkatalog tritt in Kraft. Vor allem für Autofahrer wird es teurer. Innerorts reichen nun 21 Kilometer pro Stunde mehr als erlaubt, um einen Monat Fahrverbot, 80 Euro Strafe und einen Punkt zu kassieren. Für Falschparker verdoppeln sich die Strafen. Die Änderungen im Überblick.

Was wichtig wird

Guterres und Merkel sprechen zu Klimaschutz in der Corona-Krise. Der UN-Generalsekretär und die Kanzlerin nehmen am Petersberger Klimadialog teil, den die Bundesregierung organisiert. Schwerpunkt der informellen Gespräche von Ministern aus etwa 30 Ländern ist die nachhaltige Gestaltung von Konjunkturprogrammen, die der Wirtschaft wieder auf die Beine helfen sollen. Umweltministerin Schulze hatte zum Auftakt der Veranstaltung grüne Konjunkturprogramme gefordert.

EU-Innenminister beraten über Grenzkontrollen und Corona-Apps. In der Video-Konferenz soll es unter anderem um die Situation an den europäischen Binnen- sowie den Außengrenzen gehen. Zudem wollen die EU-Staaten über Asylrecht in der Corona-Krise diskutieren. Außerdem wollen sie über Kriminalität in Zusammenhang mit der Pandemie und den Gebrauch von Corona-Apps beraten. Die wichtigsten Antworten zur geplanten Corona-Tracing-App in Deutschland

Frankreich und Spanien stellen Pläne für Lockerungen vor. Dem französischen Premierminister Philippe zufolge soll es um die Themen Gesundheit, Schule, Arbeit, Geschäfte, Transport und Versammlungen gehen. Schulen und Kitas sollen wohl etappenweise öffnen und Restaurants vorerst geschlossen bleiben. Auch Spanien will einen Plan zur Corona-"Deeskalation" vorstellen.

Kultusminister beraten über weitere Öffnung von Schulen. Die Landesminister wollen sich auf ein gemeinsames Konzept zur schrittweisen weiteren Öffnung der Schulen verständigen. Das Konzept soll der Ministerpräsidentenkonferenz für die nächste Beratung mit Kanzlerin Merkel zugeleitet werden. Diese Besprechung zu weiteren Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie ist für Donnerstag geplant.