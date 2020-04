Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Das Wichtigste zum Coronavirus

China trauert um die Opfer der Corona-Pandemie. Drei Minuten lang heulen am chinesichen Totengedenktag landesweit die Sirenen. Die Türkei erlässt Maskenpflicht für öffentliche Orte. Auch die US-Regierung empfiehlt das Tragen von Mundschutz. Die Meldungen aus aller Welt

EXKLUSIV Verbände kritisieren Grenzschließungen an EU-Binnengrenzen. Anhaltende Grenzkontrollen innerhalb Europas gefährden nach Einschätzung von Wirtschaft, Gewerkschaften und Verbänden die Versorgung mit wichtigen Gütern und längerfristig den EU-Binnenmarkt. Das ist das Ergebnis einer Befragung der Europäischen Bewegung Deutschland (EBD) unter ihren Mitgliedsverbänden. Von Daniel Brössler

Kretschmann warnt vor einem Zerfall Europas. Baden-Württembergs Ministerpräsident fürchtet, dass der Verlust an europäischer Solidarität zu den verheerendsten Folgen der Krise gehören könnte. "Ich bin höchst irritiert, dass jetzt die Euro-Bond-Debatten aus anderen Zeiten einfach wiederholt werden", sagt er. Interview von Stefan Braun und Claudia Henzler (SZ Plus)

Was außer dem Coronavirus noch wichtig ist

Trump entlässt Generalinspekteur der US-Geheimdienste. Inmitten der Corona-Krise wirft der US-Präsident Michael Atkinson raus. Der hatte in dem Impeachment-Verfahren und der vorherigen Ukraine-Affäre eine tragende Rolle gespielt, indem er die Beschwerde eines Whistleblowers über das Telefonat Trumps mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskji an den Kongress weitergegegben hatte. Mehr dazu

Britische Labour-Partei kürt neuen Chef. Das Ergebnis der Wahl soll wegen der Corona-Pandemie nicht wie geplant auf einem Sonderparteitag, sondern im Internet verkündet werden. Partei- und Gewerkschaftsmitglieder sowie Labour-Unterstützer konnten vom 21. Februar bis 2. April über die Corbyn-Nachfolge abstimmen. Gerechnet wird damit, dass der Brexit-Experte Keir Starmer das Rennen macht.

7 aus 7 - Meistempfohlen in dieser Woche

Die vermeintliche Freiheit wird zur Armutsfalle. In den USA heißt es gerne, jeder sei für sich selbst verantwortlich, und viele Amerikaner halten einen Sozialstaat für Sozialismus. Doch jetzt, wo die Corona-Pandemie alles aushebelt, stürzt der Mangel an sozialer Absicherung viele in den Abgrund. Kommentar von Claus Hulverscheidt

Die Maske ist Pflicht, für alle! Lebensretter dürfen gern ein bisschen blöd aussehen: In der Corona-Krise sollte das Tragen von Mundschutz in der Öffentlichkeit erzwungen werden. Kommentar von Christina Berndt

13 Millionen Menschen, einfach übersehen. Menschen mit Behinderung sind in der Corona-Krise besonders gefährdet. Dennoch kümmert sich die Politik bisher kaum um ihre Nöte. Von Kristiana Ludwig

101 Jahre alt und Corona überlebt. Als Alberto Bellucci mit 39 Grad Fieber in Rimini ins Krankenhaus kam, waren Virologen und Statistiker pessimistisch. Doch Bellucci hat auch schon die Spanische Grippe und die Nazis überstanden. Von Oliver Meiler

Warum das Virus auch für junge Menschen gefährlich ist. Manche wollen junge Erwachsene schnell wieder an die Arbeit schicken. Doch das wäre voreilig: Sogar Kinder und Jugendliche sterben in seltenen Fällen an Covid-19. Von Christina Berndt

Warum das Dorf in Krisenzeiten besser als die Großstadt ist. Nach dem Abitur wollte unser Autor nur weg aus seinem Dorf. Wegen der Coronakrise ist er aus der Großstadt zurückgekehrt - und merkt, dass man Ausgangssperren auf dem Land leichter aushält. Von Vinzent Tschirpke im SZ-Magazin

In sozialer Isolation schlägt die Stunde der Introvertierten. Wir Kellerkinder hätten da ein paar Tipps für das Leben in remote. Von Eva Steinlein bei Jetzt

Blumen, die Tränen trocknen. Wegen Corona droht einem kleinen Blumenladen das Ende, doch dann hat die Inhaberin die rettende Idee. Jetzt kann sie sich vor Aufträgen nicht mehr retten - und erlebt kuriose Geschichten. Folge 12 der SZ-Kolumne "Alles Gute" von Vivien Horváth.