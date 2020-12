Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Von Matthias Kohlmaier

Die News zum Coronavirus

Corona-Helden gehen leer aus. Pfleger und Verkäuferinnen, für die im Frühjahr geklatscht wurde, fallen beim Gehalt zurück. Gerade alleinerziehende Mütter sind betroffen. Eine Studie warnt vor gesellschaftlichen Ungleichheiten. Von Alexander Hagelüken

Merkel dringt im Kampf gegen Covid-19 auf strengere Maßnahmen. Die bestehenden Regelungen reichten nicht aus, um die Zahl der Corona-Infektionen zu senken, so die Kanzlerin. Der Gesundheitspolitiker Lauterbach fordert vier Wochen Weihnachtsferien. Die Details

Großbritannien startet mit Massenimpfung. Die ersten 800 000 Dosen sollen für Impfungen von besonders gefährdeten Gruppen eingesetzt werden. Die USA wollen den Impfstoff kostenlos zur Verfügung stellen. Aktuelle Meldungen weltweit

Außerdem wichtig:

Weitere aktuelle Nachrichten

EXKLUSIV SPD will doch keine Kampfdrohnen für die Bundeswehr. Über das Thema sei noch nicht ausreichend debattiert worden, findet Parteichef Walter-Borjans. Einem Großprojekt von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer droht nun das überraschende Aus auf der Zielgeraden. Von Mike Szymanski

Britischer Premier Johnson kommt nach Brüssel. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Johnson sollen die Brexit-Gespräche zum Erfolg führen. Es bleibt nur noch wenig Zeit: Bei einem Scheitern der Verhandlungen würde in gut drei Wochen ein harter Bruch drohen. Von Björn Finke und Alexander Mühlauer

"So etwas macht mich fassungslos." Michael Vassiliadis attackiert Conti wegen des Stellenabbaus scharf. Der Chef der Chemie- und Energiegewerkschaft sieht wegen der Windkraft viele Bäume fallen - und verrät, was er von einem CDU-Chef Merz erwartet. Interview von Alexander Hagelüken und Benedikt Peters (SZ Plus)

Medien: Lloyd Austin soll Verteidigungsminister unter Biden werden. Er wäre in der Geschichte der USA der erste Afroamerikaner auf dem Posten. Der pensionierte General gilt jedoch in progressiven Gruppen als umstritten, da er unter anderem im Vorstand des Waffenherstellers Rytheon Technologies sitzt. Aktuelle Meldungen zur US-Wahl

DFB bei Auslosung der Qualifikationsgruppen für WM 2022 mit Losglück. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielt in der Qualifikation zur Katar-WM gegen Rumänien, EM-Viertelfinalist Island, Nordmazedonien, Armenien und Liechtenstein. Nur die Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die Winter-WM im November und Dezember 2022. Zur Meldung

Was wichtig wird

Letzte Plädoyers der Nebenklage im Halle-Prozess. Im Prozess um den rechtsterroristischen Anschlag von Halle stehen am Dienstag die letzten Plädoyers der Nebenklage an. Dabei sollen auch zwei Überlebende aus der Synagoge das Wort bekommen. Am Mittwoch sind dann die Schlussvorträge der Verteidigung geplant. Die Bundesanwaltschaft fordert für den Angeklagten lebenslange Haft.

Russlands Außenminister Lawrow empfängt Mitglieder der AfD-Bundestagsfraktion. Der stellvertretende Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Chrupalla, ist auf Einladung der russischen Duma zu Gesprächen in Moskau. Chrupalla, der vom außenpolitischen Sprecher Hampel begleitet wird, ist vom russischen Außenminister Lawrow zu einem Mittagessen eingeladen. Am Abend ist zudem ein Treffen mit Abgeordneten der Staatsduma geplant.

Veröffentlichung des Untersuchungsberichts zu den Terror-Attentaten auf zwei Moscheen in Christchurch. Der aus Australien stammende rechtsextreme Täter hatte im März 2019 in der Stadt auf der neuseeländischen Südinsel zwei Moscheen überfallen und 51 Menschen erschossen. 50 weitere wurden verletzt. Das Verbrechen gilt als das blutigste in der jüngeren Geschichte des Pazifikstaats. Im August war der Täter zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit auf Bewährung verurteilt worden.

Prozessauftakt gegen inhaftierten Deutschen aus Wuppertal in Antalya. Dem Wuppertaler Zahnarzt wird unter anderem Präsidentenbeleidigung vorgeworfen. Er war im November nach einem Streit am Flughafen verhaftet worden. Er selbst sagt, es sei um Abstandsregeln gegangen. Von Tomas Avenarius und Jana Stegemann

Frühstücksflocke

Winzling vom anderen Ende der Welt. Das Foto eines Zwergbilchbeutlers stellt jedes jemals geteilte Katzenvideo in den Schatten. Doch der kleine Plüschball hat noch mehr zu bieten als seine bloße Niedlichkeit - nämlich eine Geschichte mit Happy End. Von Veronika Wulf