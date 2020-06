Was wichtig ist

Streit um Buch von Ex-Sicherheitsberater Bolton. Am 23. Juni soll ein Enthüllungsbuch von Trumps früherem Sicherheitsberater John Bolton erscheinen, in dem Bolton Trump unter anderem einen Lügner nennt. Das US-Justizministerium hat Klage gegen den Autoren eingereicht und versucht damit, die Veröffentlichung zu verhindern. Der Vorwurf: Bolton veröffentliche in seinem Buch Geheiminformationen. Derweil werden Auszüge aus dem Buch in diversen Zeitungen gedruckt. Zum Text von Stefan Kornelius

Trump unterzeichnet Sanktionsgesetz gegen China. Damit sind Sanktionen gegen China wegen des Umgangs mit der muslimischen Minderheit der Uiguren möglich. Der Entwurf wurde Ende Mai vom Senat und Kongress mit nur einer Gegenstimme genehmigt. Auch US-Unternehmen, die in Xinjiang tätig sind, müssen demnach sicherstellen, dass sie keine Teile verwenden, die durch Zwangsarbeit in den Arbeitslagern hergestellt wurden. Mehr dazu

Fall Rayshard Brooks: Polizist wegen Mordes angeklagt. Nach dem Tod des Afroamerikaners in der US-Metropole Atlanta hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen der beiden beteiligten Polizisten erhoben. Dieser habe übermäßige Gewalt angewendet, sagte Staatsanwalt Paul Howard. Die Einzelheiten

Mainz 05 siegt bei Borussia Dortmund. Die Mainzer machen mit dem Sieg einen Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt. Zum Spielbericht von Ulrich Hartmann. Fortuna Düsseldorf erkämpft ein 2:2 in Leipzig, Leverkusen gewinnt das Derby gegen Köln. Die Begegnungen des Spieltags zusammengefasst von Tim Brack und Carsten Scheele

Das Wichtigste zum Coronavirus

WHO beendet Tests mit Malaria-Mittel Hydroxychloroquin. Das Mittel habe die Sterblichkeit von schwer an Covid-19 erkrankten Patienten nicht reduziert, begründete die Weltgesundheitsorganisation den Schritt unter Berufung auf Testergebnisse. Weitere Meldungen aus der Wissenschaft

Studie aus Oxford: Die große Hoffnung oder voreiliges Urteil? Eine Studie der Universität Oxford führt zu großer Begeisterung unter Forschern, Journalisten und der britischen Regierung. Doch bisher sind keine Details der "Recovery-Studie" der Universität Oxford bekannt. Das wirft die Frage auf: Ist das große Zutrauen in ein Kortisonpräparat namens Dexamethason tatsächlich gerechtfertigt? Die Details von Werner Bartens (SZ Plus)

Präsident von Honduras mit Covid-19 im Krankenhaus. Juan Orlando Hernández ist mit einer Lungenentzündung in einem Krankenhaus aufgenommen worden. Er habe nur leichte Symptome und werde all seine Aufgaben aus der Isolation heraus weiter wahrnehmen, kündigte der Regierungschef zuvor an. Zum Weltweit-Blog

Außerdem wichtig:

Was wichtig wird

Regierungserklärung der Bundeskanzlerin. Angela Merkel wird im Bundestag über das Programm zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft informieren. Berlin will die bevorstehende EU-Präsidentschaft für höhere Klimaziele nutzen. Die Grünen wollen mehr. Die Details von Michael Bauchmüller (exklusiv). Auch die Reform des Außenwirtschaftsrechts, um die Übernahme deutscher Firmen durch ausländische Investoren zu erschweren, wird ein Thema sein.

Kultusminister beraten über Schulbetrieb. Dabei soll es darum gehen, wie es nach den Sommerferien an den Schulen weitergeht. Geplant ist eine Rückkehr zum Regelbetrieb mit vollen Klassenstärken ohne Abstandsgebot. Noch vor Kurzem hieß es, normalen Unterricht werde es lange Zeit nicht mehr geben. Wie es zu dem Umdenken kam, beschreibt Jan-Martin Wiarda.

EuGH urteilt zu NGO-Gesetz in Ungarn. In dem Land ist es per Gesetz vorgeschrieben, dass Organisationen der Zivilgesellschaft Zuwendungen aus dem Ausland anzeigen müssen. Die Nichtregierungsorganisationen fühlen sich dadurch diskriminiert. Die EU-Kommission hat Budapest wegen Verletzung der EU-Verträge verklagt. Es geht einerseits um den Grundsatz des freien Kapitalverkehrs sowie andereseits um Rechte in der EU-Grundrechte-Charta.

Flüchtlingsbericht des UNHCR. Das Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen veröffentlicht an diesem Donnerstag seinen jährlichen Bericht für das vergangene Jahr. Niemals in seiner Geschichte habe die UN-Flüchtlingsbehörde weltweit mehr Vertriebene registriert, heißt es darin. Das Corona-Virus befeuert die Entwicklung. Constanze von Bullion mit den Einzelheiten

Frühstücksflocke

500 Euro Strafe fürs Furzen. Weil ein Student aus Wien vor Polizeibeamten pupste, muss er die Strafe zahlen. Der Fall geht in einem Internetforum und auch bei Twitter viral, bis sich die Polizei meldet. Dann wird klar: Ganz so harmlos, wie die Sache zunächst klingt, war der Vorfall doch nicht. Der Verurteilte spricht aber weiter von einer ungeplanten "biologischen Reaktion". Von Marija Barišić