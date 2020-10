Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Die meisten Bundesländer hatten am Mittwoch beschlossen, dass Bürger aus Orten mit sehr hohen Corona-Infektionszahlen bei Reisen innerhalb von Deutschland nur dann beherbergt werden dürfen, wenn sie einen höchstens 48 Stunden alten negativen Corona-Test vorlegen können.

Was wichtig ist und wird.

Von Martin Anetzberger

Die News zum Coronavirus

Kritik an Beherberbungsverbot wird immer massiver. Seit Mittwoch gilt in den meisten Bundesländern die Regelung, dass Bürger aus Orten mit sehr hohen Corona-Infektionszahlen bei Reisen innerhalb von Deutschland nur beherbergt werden dürfen, wenn sie einen aktuellen negativen Corona-Test vorlegen können. Dagegen gibt es nun breite Kritik. Mecklenburg-Vorpommerns Landesregierung gestattet nun doch Familienbesuche aus Risikogebieten ohne Test und Quarantäne. Meldungen aus Deutschland im Überblick

Twitter versieht Trumps Immunitätsbehauptung mit Warnhinweis. Der US-Präsident sieht sich vom Coronavirus geheilt und hält sich für immun - doch nicht nur Mediziner bezweifeln das. Seuchenexperte Fauci ist nach eigenen Angaben bei einer Wahlwerbung für Trump falsch zitiert worden. Meldungen zur US-Wahl

Slowakei führt Maskenpflicht in der Öffentlichkeit ein. Die Corona-Lage in Deutschlands Nachbarländern verschärft sich. Unter anderem die Niederlande, Polen und Österreich melden Rekordzahlen. Weltweite Meldungen im Überblick

Außerdem wichtig

Weitere aktuelle Nachrichten

Niedersachsen kündigt Extremismus-Studie bei der Polizei an. "Das ist eine Studie, die - zumindest in Niedersachsen - recht schnell an den Start geht", sagt der niedersächsische Innenminister Pistorius (SPD) der Rheinischen Post. "Offensichtlich gibt es immer wieder Glutnester antidemokratischen Verhaltens." Wissenschaftler sollen die Polizei demnach beim Einsatz vor Ort strukturiert begleiten. Zur Nachricht

SZ PLUS Bewaffnete Milizen werden zur Gefahr für die US-Gesellschaft. Bis vor wenigen Jahren waren diese Gruppen eher ein ländliches Randphänomen. Nun laufen bei vielen rechten Demonstrationen schwer bewaffnete Milizionäre mit. In Michigan wurden vorige Woche 13 Angehörige der Wolverine-Watchmen-Miliz verhaftet. Sie hatten geplant, die demokratische Gouverneurin des Bundesstaats zu entführen. Hubert Wetzel berichtet.

Konservative bei Parlamentswahl in Litauen in Führung. Nach Auszählung von 97 Prozent der Wahlbezirke der ersten Wahlrunde liegt die Oppositionspartei Vaterlandsunion an der Spitze. Mehr dazu

EXKLUSIV Wieso im deutschen Regional-TV chinesische Propaganda läuft. Das Magazin "China Info" zeigt im deutschen Regionalfernsehen Material, das sich auch auf chinesischen Propaganda-Kanälen finden lässt. Das ist Teil einer globalen Strategie. Von Lea Deuber

Lakers gewinnen NBA-Finale. Die Los Angeles Lakers haben zum 17. Mal die Meisterschaft in der US-Profi-Basketballliga gewonnen und damit den Rekord der Boston Celtics eingestellt. Gegen die Miami Heat dominiert die Mannschaft um LeBron James von Beginn an, gewinnt am Ende mit deutlichem Vorsprung 106:93 (64:36) und holt den entscheidenden vierten Sieg. Zur Meldung

Was wichtig wird

Treffen der EU-Außenminister. Thema sind unter anderem die jüngsten Entwicklungen in Belarus, der Umgang mit Russland nach der Vergiftung des Kremlkritikers Nawalny sowie die Beziehungen der EU zu den Ländern in Lateinamerika und in der Karibik.

US-Senat beginnt mit Anhörung von Amy Coney Barrett für den Supreme Court. Am ersten Tag geht es im Justizausschuss zunächst um die Vorstellung der konservativen Juristin Barrett und einleitende Stellungnahmen. Trump und die Republikaner im Senat wollen Barrett noch vor der Präsidentenwahl am 3. November ins Amt bringen. Die Anhörung leitet Lindsey Graham, Christian Zaschke stellt ihn vor.

Bericht zum Verhalten der Behörden in der Corona-Krise in Tirol. Eine Expertenkommission legt in Innsbruck ihren Bericht zum umstrittenen Krisenmanagement im österreichischen Ischgl vor. Die Kommission hat 53 Menschen befragt, darunter Betroffene, Vertreter der Tourismuswirtschaft sowie Verantwortliche auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene. Ischgl gilt nicht zuletzt wegen der dortigen Après-Ski-Feiern als ein Hotspot für die Verbreitung des Coronavirus in Teilen Europas.

Wirtschaftsnobelpreis wird bekanntgegeben. Er geht nicht auf das Testament Alfred Nobels zurück, wird aber dennoch im Zuge der Nobelpreise verkündet und am 10. Dezember vergeben. Nach den Preisen für Medizin, Physik, Chemie, Literatur und Frieden ist es die letzte Auszeichnung, deren Preisträger in diesem Jahr verkündet wird.

Verleihung des Deutschen Buchpreises. Vier Frauen und zwei Männer haben es in die letzte Auswahlrunde geschafft. Wegen der Corona-Pandemie ist die Verkündung diesmal nur per Livestream zu sehen. Nominiert sind Bov Bjerg ("Serpentinen"), Thomas Hettche ("Herzfaden"), Deniz Ohde ("Streulicht"), Dorothee Elmiger ("Aus der Zuckerfabrik"), Anne Weber ("Annette, ein Heldinnenepos") und Christine Wunnicke ("Die Dame mit der bemalten Hand"). Der Preis ist mit insgesamt 37 500 Euro dotiert.

Frühstücksflocke

Die Welt ist eine Bastelecke. Ein Hobby hatte man früher, um Zeit totzuschlagen. Heute kommt es auf andere Dinge an. Vier Menschen erzählen, womit sie ihre Freizeit verbringen - von Wollgraffiti bis zum Tanzen in Cowboystiefeln. Protokolle von Philipp Bovermann