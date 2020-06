Das Wichtigste zum Coronavirus

Offizielle Corona-Warn-App steht zum Download bereit. Die volle Funktionalität soll am Vormittag nach einer Pressekonferenz der Bundesregierung freigeschaltet werden. Die App soll die Kontaktverfolgung von Infizierten ermöglichen und dadurch die Infektionsketten verkürzen. Zur Nachricht. "Die Corona-App wirkt, wenn 15 Prozent mitmachen", sagt eine Expertin. Ein Berliner Wohnblock steht wegen mehr als 50 neuer Corona-Fälle unter Quarantäne. Meldungen aus Deutschland im Überblick.

Forscher befürchten 200 000 Corona-Tote in den USA bis Oktober. Eine US-Behörde nimmt die Genehmigung für das mehrmals von Präsident Trump beworbene Hydroxychloroquin als Corona-Medikament zurück. Es sei "unwahrscheinlich", dass das Malaria-Medikament bei der Behandlung der Lungenerkrankung wirksam sei. Zudem habe dessen Einsatz "ernsthafte" Nebenwirkungen. In Peking sind 90 000 Bewohner nach dem Corona-Ausbruch auf einem Großmarkt isoliert. Weltweite Meldungen im Überblick

Kommen Sie aus der DDR? Etwas kurzfristig hat Großbritannien verfügt, dass alle Einreisenden in eine zweiwöchige Quarantäne müssen. Die Umsetzung amüsiert manche und erregt andere: Die Formulare sind fehlerhaft, die Kontrollen lasch. Von Cathrin Kahlweit (SZ Plus)

Außerdem wichtig:

Was außer dem Coronavirus noch wichtig ist

Trump bestätigt Pläne für Teilabzug von US-Soldaten aus Deutschland. Da sich die Bundesrepublik weigere, die Verteidigungsausgaben so zu erhöhen, dass das selbstgesteckte Nato-Ziel erreicht werde, will der US-Präsident die Zahl der US-Soldaten auf 25 000 reduzieren. Derzeit sind hierzulande rund 34 500 US-Soldaten stationiert. Zudem warf er Deutschland vor, die USA beim Handel zu benachteiligen. Zur Nachricht

US-Präsident kündigt Verfügung zu Polizeireform an. Sie sehe unter anderem Anreize für Polizeibehörden vor, die Beamte besser ausbildeten, heißt es aus dem Weißen Haus. "Schlechte Polizisten", die durch übermäßige Gewaltanwendung aufgefallen seien, sollten früher ausgesiebt werden können. Auch sollten Sozialarbeiter verstärkt zum Einsatz kommen. Die Details will Trump heute bei einer Pressekonferenz verkünden. Zur Meldung

EXKLUSIV Merkel will Nachholfaktor nicht wieder einführen. Als Teil der Rentenversicherung sollte dieser für einen gerechten Ausgleich zwischen Rentnern und Beitragszahlern sorgen. 2018 wurde er von Arbeitsminister Heil ausgesetzt. Merkel schreibt, der "Effekt, dass die Renten stärker als die Löhne steigen könnten, kommt frühestens bei der Rentenanpassung zum 1. Juli 2022 zum Tragen." Derzeit bedürfe es also "keiner Änderung der Rentenanpassung". Scharfe Kritik kommt aus der FDP, schreibt Hendrik Munsberg.

EXKLUSIV SPD stellt sich gegen Seehofers Asyl-Pläne. Die Sozialdemokraten lehnen die vom Innenminister gewünschten Schnellverfahren an den EU-Außengrenzen ab und legen ein Alternativkonzept vor. Das wiederum wird in der Union auf Widerstand treffen. Von Constanze von Bullion

Störungen im deutschen Mobilfunknetz der Telekom. In Teilen komme es aktuell für Kunden zu Problemen beim Aufbau der Daten- und Sprachverbindung, teilte die Telekom am Morgen mit. Beim Festnetz gebe es keine Störungen. "Wir arbeiten mit Hochdruck an der Fehlerbehebung", hieß es. Betroffen sind Berichten zufolge unter anderem die Großräume Berlin, Hamburg, Frankfurt und München. Auch bei der amerikanischen Telekom-Tochter T-Mobile US gibt es umfangreiche Störungen. Zur Meldung

Bielefeld steht kurz vorm Aufstieg in die Bundesliga. Der Tabellenführer der zweiten Liga schlägt Dynamo Dresden deutlich mit 4:0. Drei Spieltage vor Schluss hat die Arminia damit neun Punkte und 18 Tore Vorsprung auf den Relegationsplatz. Zur Meldung. In der ersten Bundesliga kann Bayern München heute mit einem Sieg gegen Werder Bremen vorzeitig die Meisterschaft klarmachen. Die Hintergründe von Ralf Wiegand

Was wichtig wird

Prozess im Mordfall Walter Lübcke beginnt. Der mutmaßliche Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten hat sein Opfer wie besessen beobachtet, ganze Nächte strich er um das Haus. Jetzt beginnt der Prozess gegen Stephan E. - über einen Mann, der seinen Hass über Jahre hat wachsen lassen. Von Annette Ramelsberger (SZ Plus)

Bundesaußenminister Maas besucht Polen. Er trifft in Warschau seinen Amtskollegen Jacek Czaputowicz. Es wird voraussichtlich um die Bewältigung der Corona-Krise und andere europapolitische Themen gehen. Deutschland übernimmt im zweiten Halbjahr die EU-Ratspräsidentschaft.

Pressekonferenz von Nato-Generalsekretär Stoltenberg. Es geht um die bevorstehenden Gespräche der Nato-Verteidigungsminister. Themen sind etwa die Zukunft des Ausbildungseinsatzes in Afghanistan, mögliche Reaktionen auf die Stationierung russischer Mittelstreckenraketen und Unterstützungsmöglichkeiten der Nato beim Kampf gegen die Corona-Pandemie.

Bayerisches Kabinett berät über weitere Lockerungen von Anti-Corona-Maßnahmen. An der Maskenpflicht dürfte dabei nicht gerüttelt werden. Wohl aber gilt als denkbar, dass die Kontaktbeschränkungen, die zur Eindämmung der Corona-Pandemie beschlossen worden waren, weiter gelockert werden. Das Land will wohl Treffen von bis zu zehn Leuten erlauben. Grundsätzlich dürfte Bayern aber weiterhin stärker bremsen als andere Bundesländer. Der Coronavirus-Newsblog für Bayern

BGH verhandelt zwei Klagen gegen Google. Es geht um das "Recht auf Vergessenwerden" im Internet: Die Kläger waren in der Vergangenheit wegen ihrer geschäftlichen Tätigkeit Gegenstand negativer Berichterstattung geworden. Sie wollen, dass die Artikel nicht mehr in der Trefferliste der Suchmaschine auftauchen. Die Urteile können am selben Tag oder später verkündet werden.

Frühstücksflocke

Menschen um die 30. Die Männer wollen mit allen Mitteln jung bleiben, die Frauen dafür möglichst schnell seriös aussehen. Ist das wahr? Zwei Vorbilder im Vergleich. Von Julia Werner und Max Scharnigg