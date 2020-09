Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Von Matthias Kohlmaier

Was wichtig ist

Verdacht auf Afrikanische Schweinepest in Brandenburg. Bei dem Kadaver eines Wildschweins, der wenige Kilometer von der deutsch-polnischen Grenze im Spree-Neiße-Kreis gefunden wurde, besteht der Verdacht auf die für Schweine tödliche Viruskrankheit. Das teilte das Bundeslandwirtschaftsministerium mit. Die Details

Pompeo vermutet Russland hinter Nawalny-Vergiftung. Nachdem sich US-Präsident Trump zuletzt zurückhaltend zur Schuldfrage im Fall Nawalny geäußert hatte, wird sein Außenminister nun deutlich. Die Welt habe sich darauf verständigt, "dass normale Länder nicht so arbeiten", so Pompeo. Zur Nachricht

Unmut über Seeehofers Abwesenheit in CSU-Vorstandssitzungen. Als Ehrenvorsitzender darf der Ex-Parteichef im CSU-Vorstand noch immer mitreden. Nur: Dort lässt der Bundesinnenminister sich nie blicken. Die Irritation darüber kann Seehofer nicht verstehen: Er wolle sich "nicht in andere Themen einmischen", sagt er der SZ. Details von Robert Roßmann (SZ Plus)

Protektionismus bedroht den deutschen Wohlstand. Wie kaum ein anderes Land profitiert die Bundesrepublik von der Globalisierung, so eine neue Berechnung. Doch Corona bremst den Welthandel - und das ist nicht das einzige Problem. Von Alexander Hagelüken

Wieder Feuer in Flüchtlingslager Moria ausgebrochen. Die Flammen erfassen Teile des Camps, die in der Nacht zuvor verschont blieben. Die Polizei berichtet von Ausschreitungen. In Deutschland Demonstrieren Tausende für die Aufnahme von Flüchtlingen aus dem griechischen Lager. Zur Meldung

Missbrauchsfall Lügde: Bericht attestiert Jugendamt Hameln schwere Fehler. Eine Sonderermittlerin belastet das Amt. Dieses hatte einem der Haupttäter von Lügde trotz mehrerer Hinweise auf sexuell übergriffiges Verhalten die Pflegschaft für ein Mädchen übertragen. Zur Nachricht

Drei Tote bei Waldbrand in Kalifornien. Heftige Böen haben in Kalifornien einen seit Wochen schwelenden Waldbrand explosionsartig auflodern lassen. Ein Klimaforscher beschreibt die Geschwindigkeit, mit der sich die Feuer ausbreiten, als historisch ohne Beispiel. Weitere Einzelheiten

Die News zum Coronavirus

Biden: Trumps Verhalten in Corona-Krise "beinahe kriminell". Der Präsident habe um die wahre Gefahr durch das Virus gewusst, aber geschwiegen, damit seine "reichen Freunde kein Geld verlieren", so der Demokrat. Kurz vor den US-Wahlen veröffentlicht ein Journalist ein Buch, in dem er aus Gesprächen mit Trump zitiert. In einem räumte der Präsident ganz offen ein, die Coronavirus-Gefahr absichtlich heruntergespielt zu haben. Von Thorsten Denkler

Auswärtiges Amt spricht neue Reisewarnungen für Gebiete in Europa aus. Betroffen sind etwa die Insel Korsika oder die Städte Genf und Prag. Derweil nimmt die Zahl der Corona-Tests erstmals seit Juni ab. Weitere Nachrichten aus Deutschland

München legt "Hotspots" für Alkoholverbote fest. Die Stadt hat in puncto Corona-Maßnahmen eine neue Allgemeinverfügung erlassen - diese regelt, an welchen Plätzen künftig ein nächtliches Verbot gilt. Aktuell sind es fünf Orte in München. Von Anna Hoben

Was wichtig wird

London und Brüssel ringen um Einigung für Handelspakt. Bei den Verhandlungen zwischen EU und Großbritannien geht es um ein Anschlussabkommen für die Zeit nach der Brexit-Übergangsphase. Trotz seines EU-Austritts Ende Januar gehört Großbritannien noch bis Jahresende zum EU-Binnenmarkt und zur Zollunion. Ohne Abkommen droht ein harter wirtschaftlicher Bruch mit Zöllen und weiteren Handelshemmnissen.

Macron lädt zu Gipfel von sieben südlichen EU-Ländern auf Korsika ein. Frankreichs Staatschef empfängt Staats- und Regierungschefs aus Italien, Spanien, Portugal, Malta, Griechenland und Zypern zu einem Gipfeltreffen. Die informelle Gruppe wird auch Euromed oder Med7 genannt. Ein Thema dürften die Spannungen zwischen Griechenland und der Türkei im östlichen Mittelmeer sein.

Steuerschätzer veröffentlichen Prognose für 2021. Bund, Länder und Kommunen müssen wegen der Corona-Pandemie mit deutlich weniger Steuergeld auskommen. Wie groß die Einbußen in diesem und dem kommenden Jahr sind, sagen am Donnerstag die Steuerschätzer voraus. Der Arbeitskreis kommt wegen der Pandemie zu einer außerordentlichen Sitzung zusammen.

Erster bundesweiter Warntag. In ganz Deutschland sollen um 11 Uhr die Sirenen heulen. Auch über Warn-Apps, Radio und Fernsehen und über soziale Medien werde an diesem Tag der Probealarm stattfinden. Ziel ist es, Warntechnik für besondere Risiken wie Unwetter oder Chemieunfälle zu testen.

Frühstücksflocke

Stilvoll in Chucks. Ein Wahlkampftermin in Milwaukee zeigt: Kamala Harris könnte im Herbst nicht nur die erste Vizepräsidentin der Geschichte werden, sondern auch die erste, die das weiße Haus mit Turnschuhen betritt. Stilkritik von Oliver Klasen