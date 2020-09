Von Juri Auel

Was wichtig ist

Johnson fordert EU-Deal bis 15. Oktober. Großbritanniens Premier liebäugelt öffentlich mit einem No-Deal-Brexit, sollte bis zur Mitte des nächsten Monats kein Handelsabkommen mit der EU stehen. Seinen Landsleuten verspricht er, dass man trotzdem "mächtig florieren" werde. Doch Johnson steht unter Druck, berichtet Alexander Mühlauer

Boeings Unglücksflieger "737-Max" könnte bald wieder abheben. Zwei Mal stürzte eine Maschine des Typs ab. Nun entscheidet Europas Luftfahrtbehörde darüber, ob das Flugzeug wieder starten darf. An den Problemen der Branche ändert das wenig. Jens Flottau mit den Hintergründen

"Anne Will" zum Fall Nawalny. Linken-Politikerin Dağdelen spekuliert in der Talkshow, ob nicht auch ein anderer Geheimdienst als der russische für den Giftanschlag auf Kreml-Kritiker Nawalny verantwortlich sein könnte. Die Reaktion ihrer Mitdiskutanten fällt harsch aus. : "Man darf sich auch nicht dümmer stellen, als man ist", sagt der Grüne Trittin. Zur TV-Kritik von Frank Nienhuysen

Djokovic bei US Open disqualifiziert. Weil er einen Ball wütend wegschlägt und dabei eine Linienrichterin trifft, wird der Spieler ausgeschlossen - auch, wenn er alles versucht, um die Entscheidung abzuwenden. Zum Text von Jürgen Schmieder

Nations League: Spiel zwischen Deutschland und Schweiz endet 1:1. Die Nationalmannschaft wartet weiter auf ihren ersten Sieg in der Nations League. Beim Spiel gegen die Schweiz ist von der erhofften Weiterentwicklung wenig zu sehen, berichtet Philipp Selldorf aus Basel. Gündogan trifft per Direktpass, Gosens sammelt Bonusmeilen, Draxler macht einen Looping zu viel und Süle übernimmt die Borddurchsagen. Die DFB-Elf in der Einzelkritik.

Die News zum Coronavirus

Corona und Grippe - Ärztevertreter warnen vor Laborengpässen. Ab Herbst seien bei Abstrichen zur Unterscheidung "längere Wartezeiten" zu befürchten, warnen Mediziner. Meldungen aus Deutschland im Überblick

Polizei vertreibt Mallorca-Urlauber mit Hubschrauber vom Strand. Damit soll die nächtliche Schließung von 21 Uhr an durchgesetzt werden. Israel meldet mehr als 1000 Todesfälle und will ab Montag an 40 Orten abendliche Ausgangssperren erlassen. Weltweite Meldungen im Überblick

Wie riecht die Pandemie? In etlichen Ländern werden Spürhunde ausgebildet und teils schon eingesetzt, die Corona-Infizierte am Geruch erkennen sollen. Kann das funktionieren? Zum Text des SZ-Magazins

Was wichtig wird

Anhörung zum Auslieferungsantrag für Wikileaks-Gründer Assange geht weiter. Die US-Justiz wirft Assange vor, der Whistleblowerin Chelsea Manning geholfen zu haben, geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan zu veröffentlichen. Bei einer Verurteilung in allen 18 Anklagepunkten drohen ihm bis zu 175 Jahre Haft. Fast sieben Jahre verbrachte Assange in der ecuadorianischen Botschaft in London um sich vor einer Auslierferung in die USA zu schützen. Doch auch hier wurde er wohl ausgespäht. Mehr dazu von John Goetz, Elena Kuch und Gianna Niewel (SZ Plus)

Prozessbeginn gegen Unterstützer der rechtsextremen und terroristischen Vereinigung "Gruppe Freital". Angeklagt sind drei Männer im Alter von 27, 31 und 53 Jahren sowie eine 31 Jahre alte Frau. Ihnen wird vorgeworfen, als Mitglieder beziehungsweise Unterstützer an einigen Taten der Zelle beteiligt gewesen zu sein. Die "Gruppe Freital" hatte 2015 in Freital und Umgebung Sprengstoffanschläge auf Ausländer und politisch Andersdenkende verübt. Acht Mitglieder waren im März 2018 zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden.

Wettbewerbspolitische Konferenz im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat unter anderem EU-Wettbewerbskommissarin Vestager geladen. Einer der Punkte, die besprochen werden sollen: Wie verzerrenden Auswirkungen ausländischer Subventionen auf den Binnenmarkt entgegenwirkt werden kann. Altmaier hatte sich außerdem bereits für eine Reform des EU-Wettbewerbsrechts stark gemacht.

Politischer Frühschoppen Gillamoos findet online statt. Auch wenn das traditionsreiche Volksfest Gillamoos in Abensberg in Bayern in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, wollen zumindest CSU und Freie Wähler ihre Bierzeltreden per Internet streamen.

Frühstücksflocke

Das Gehirn freipusten. Nach fünfeinhalb Monate Home-Office mit zwei Kleinkindern in einer Vierzimmerbude schrumpfen die nutzbaren Quadratmeter Lebensraum in der Wohnung Woche für Woche. Es gibt keinen Ort mehr, an dem man eine Minute allein ist. Nicht mal auf dem Klo. Es ist Zeit für Urlaub. Nach zwei Wochen an der Nordsee erscheint einem die eigene Wohnung auch wieder viel größer. Von Kerstin Lottritz