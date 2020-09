Von Philipp Saul

Was wichtig ist

Kreml offenkundig nicht an Aufklärung im Fall Nawalny interessiert. Er erkennt bisher nicht einmal an, dass es ein Verbrechen gegeben hat, schreibt Silke Bigalke aus Moskau. Zuvor wurde aus Deutschland bekannt, dass der Oppositionelle Nawalny mit einem Nervenkampfstoff aus der Nowitschok-Gruppe vergiftet wurde. Der Fall muss eine Zäsur in der europäischen Außenpolitik bewirken, kommentiert Daniel Brössler. Deutschland muss sich dafür einsetzen.

USA verhängen Sanktionen gegen Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs. Außenminister Pompeo kündigt an, dass Konten von Fatou Bensouda wegen Ermittlungen gegen US-Amerikaner im Afghanistan-Krieg eingefroren würden. Human Rights Watch spricht von einer "erstaunlichen Pervertierung" des Prinzips der Sanktionen. Zur Meldung

Trump ruft zu Wahlbetrug auf. Der Präsident spricht davon, dass US-Bürger zweimal abstimmen sollten - per Post und in der Wahlkabine. Er droht außerdem von Demokraten regierten "anarchistischen" Städten mit einer Kürzung der Bundesmittel. In Kenosha will sein Herausforderer Biden die Familie des von Polizisten angeschossenen Jacob Blake besuchen. Meldungen zur US-Wahl

Studie: Populistische Einstellungen in Deutschland nehmen deutlich ab. Einer Umfrage zufolge ist nur noch jeder fünfte Wahlberechtigte populistisch eingestellt - zwei Jahre zuvor war es noch jeder dritte. Allerdings, so warnen die Studienautoren, könnten sich die verbliebenen Populisten nun radikalisieren. Zur Nachricht

CSU will "Flexi-Woche" statt Acht-Stunden-Tag. Die Christsozialen im Bundestag möchten Familien und Alleinerziehende entlasten - steuerlich und über flexiblere Arbeitszeitmodelle. So sollen außerdem Beiträge für Kinderbetreuungskosten voll von der Steuer absetzbar werden. Die Details von Robert Roßmann

Digitalpakt: Bis jetzt wurde kaum Geld ausbezahlt. Nur ein winziger Teil der zugesagten fünf Milliarden Euro für die Digitalisierung der Schulen ist auch angekommen. Die Corona-Pandemie hat den Bedarf an Technik noch erhöht - erschwert aber deren Anschaffung. Von Paul Munzinger

Autoindustrie fürchtet erneuten Einbruch. Vor dem nächsten Autogipfel warnt die Industrie vor historisch schlechten Produktionszahlen. Der Branchenverband VDA erwarte, dass im laufenden Jahr am Standort Deutschland 3,5 Millionen Autos produziert würden, sagt Geschäftsführer Martin Koers - 25 Prozent weniger als im Vorjahr. Erste Politiker bringen neue Hilfen ins Spiel. Umweltverbände dagegen wollen bestimmte Fördermittel sogar abschaffen. Von Markus Balser

Die News zum Coronavirus

Wie Kinder unter der Pandemie leiden. Das UN-Kinderhilfswerk Unicef befürchtet auch in den reichsten Ländern der Welt enorme Schäden für das Kindeswohl durch Corona. Neue Schulschließungen müssten unbedingt verhindert werden. Von Edeltraud Rattenhuber

US-Behörde verschickt Pläne zur Impfstoff-Verteilung ab Ende Oktober. Die CDC räumt aber zugleich ein, dass es sich um ein theoretisches Szenario handele und bis dahin wohl maximal drei Millionen Impfdosen zur Verfügung stehen werden. Die Bundesregierung erklärt die Kanarischen Inseln zum Risikogebiet. Weltweite Meldungen im Überblick

Tesla-Chef Musk trifft CDU-Spitzenpolitiker. Bei dem Treffen geht es unter anderem um Musks Unterstützung für die deutsche Pharma-Firma Curevac, die an einem Corona-Impfstoff forscht. Eine Übernahme durch Musk wird es wohl nicht geben. Zur Meldung

Was wichtig wird

Prozess gegen Bekannten der Lügde-Täter beginnt. Bei den Ermittlungen zum Missbrauch auf einem Campingplatz stießen die Fahnder auf einen weiteren mutmaßlichen Täter, einen Bekannten des Haupttäters. Der Mann aus dem Kreis Northeim soll sieben Kinder und Jugendliche missbraucht und sich mit weiteren Tätern ausgetauscht haben.

Bundesgerichtshof urteilt über Klage von Maike Kohl-Richter wegen der "Kohl-Tonbänder". Aufgezeichnet sind mehr als 600 Stunden Gespräch zwischen Altkanzler Kohl und dessen früherem Ghostwriter Heribert Schwan. Kohl hatte vor seinem Tod die Herausgabe der Originale erstritten. Seine Witwe will wissen, ob Schwan noch Kopien oder Abschriften hat.

Voraussichtliche Urteilsverkündung im slowakischen Journalistenmord-Prozess. Im Fall des Mordes an dem Investigativ-Journalisten Ján Kuciak und seiner Verlobten Martina Kušnírová werden Verurteilungen zu langen Haftstrafen erwartet. Angeklagt sind der Unternehmer Marián Kočner als mutmaßlicher Auftraggeber des Mordes sowie eine mutmaßliche Organisatorin und ein als Mittäter beschuldigter Ex-Polizist. Der Staatsanwalt hat jeweils 25 Jahre Gefängnis für alle drei Angeklagten verlangt.

Auftakt der Fußball-Nations-League. Nach 289 Tagen Pause bestreitet die deutsche Nationalmannschaft wieder ein Länderspiel. Gegner in der ersten Partie der Nations League ist in Stuttgart Spanien. Die Partie der beiden Ex-Weltmeister findet wegen der Corona-Pandemie unter strengen Hygienevorschriften statt. Zudem beraten an diesem Donnerstag die 36 Mitglieder der Deutschen Fußball Liga in einer Videoschalte über das weitere Vorgehen für die neue Saison in der 1. und 2. Bundesliga, die Mitte September beginnt.

Frühstücksflocke

Sympathisch trotz Maske. Der Mund-Nasen-Schutz erschwert es, Gesichtsausdrücke richtig zu deuten. Wie man dennoch erfolgreich Emotionen zeigen kann. Von Julian Rodemann