Eine bewaffnete Polizeibeamtin steht am Morgen der Urteilsverkündung vor der High Court in Christchurch.

Von Juri Auel

Was wichtig ist

Christchurch-Attentäter muss lebenslang ins Gefängnis. Nach dem Urteil des Gerichts hat der Rechtsextremist keine Chance auf eine vorzeitige Haftentlassung. Ein solches Strafmaß ist bisher einzigartig in Neuseeland. Der Mann hatte im März 2019 zwei Moscheen in Neuseeland angegriffen und 51 Menschen getötet. 50 weitere wurden teilweise lebensgefährlich verletzt. Zur Meldung

Historischer Protest: NBA sagt Playoff-Spiele für Mittwoch ab. Der Protest im US-Sport gegen Rassismus und Polizeigewalt hat eine neue Stufe erreicht: Die Milwaukee Bucks verzichten auf ihre Playoff-Partien gegen die Orlando Magic - doch bei diesem Ausfall bleibt es nicht, berichtet Jürgen Schmieder. In der Nacht zu Mittwoch waren in Kenosha bei Demonstrationen zwei Menschen erschossen worden. Der tatverdächtige Jugendliche soll einer weißen Bürgerwehr angehören und wurde nun wegen Mordes angeklagt. Die Entwicklungen im Newsblog

Conway lobt Trump als Förderer von Frauen. Der US-Präsident respektiere die Meinung von Frauen, erklärt die scheidende Trump-Beraterin auf dem Parteitag der Republikaner. Vizepräsident Pence nimmt seine erneute Nominierung an - und verkauft Trumps Pandemie-Politik als Erfolgsgeschichte, berichtet Thorsten Denkler.

Hurrikan "Laura" könnte mit 240 km/h auf US-Festland treffen. Mehr als 600 000 Menschen sind in den Bundesstaaten Louisiana und Texas aufgerufen, sich vor dem herannahenden Sturm in Sicherheit zu bringen. Die Behörden warnen vor einer lebensbedrohlichen Flutwelle. Die Details

Die News zum Coronavirus

EU-Handelskommissar Hogan tritt zurück. Wegen Verstößen gegen Corona-Regeln in seinem Heimatland Irland gibt der Politiker sein Amt auf. Trotz einer neuerlichen Entschuldigung stand Hogan zuletzt immer stärker unter Druck. Menschen aus Deutschland müssen in Norwegen in Quarantäne. Zur Meldung

Lauterbach für einwöchige Quarantäne nach Reisen in Risikogebiete. Die Maßnahme soll nach Vorstellung des SPD-Gesundheitsexperten anstelle der bisherigen Testpflicht gelten. Lauterbach fürchtet, Tests könnten demnächst knapp werden. Meldungen aus Deutschland im Überblick

Auf in die Vergangenheit. In der Corona-Pandemie verstaatlicht die italienische Regierung Firmen und verbietet Kündigungen. Vorbild ist die Politik des Nachkriegsjahrzehnts. Kann das gut gehen? Zum Text von Ulrike Sauer mit SZ Plus

Was wichtig wird

Trump will Rede zur Annahme seiner Nominierung als Präsidentschaftskandidat der Republikaner halten. Am Mittwoch hatte sich First Lady Melania Trump in ihrer Parteitags-Rede für die Wiederwahl ihres Mannes stark gemacht - und den Opfern der Corona-Krise ihr Mitgefühl ausgedrückt.

Videokonferenz von Kanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten. Ein zentrales Thema dürfte die künftige Strategie bei Corona-Tests für Reisende sein. Auch eine einheitliche Ahndung des Verweigerns von Masken in Bussen und Bahnen dürfte zur Sprache kommen. Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob die Bundesländer überhaupt eine einheitliche Strategie im Kampf gegen Corona anstreben. Insbesondere die Länder im Osten setzen auf länderspezifische Regelungen.

Informelle Gespräche der EU-Außenminister in Berlin. Vor dem Treffen gab es Ärger um die Corona-Bestimmungen, weil einige Außenminister einen negativen Test vorweisen müssen, schreibt Daniel Brössler. Die Minister beraten über die geplanten Sanktionen gegen Belarus und mögliche Reaktionen auf die Entwicklungen im Erdgaskonflikt zwischen Griechenland und der Türkei.

Agrarminister von Bund und Ländern beraten über bessere Tierhaltung. Wie kann das Leben von Schweinen, Kühen und anderen Nutztieren verbessert werden? Bei der Sondersitzung zum Tierwohl geht es um Vorschläge, die ein sogenanntes Kompetenznetzwerk erarbeitet hat. Dazu gehört, Fleisch und andere tierische Produkte zu verteuern.

Frühstücksflocke

Messis Faxen. Die Anwälte des Weltstars haben dem FC Barcelona mitgeteilt, dass ihr Mandant den Verein verlassen will - per Fax. Es ist, als wollte Messi sagen: "Ich stamme aus einer anderen Zeit. Einer Zeit des gegenseitigen Respekts. Und der ist es, den ich bei Barça vermisse!" Zur Stilkritik von Martin Zips