Von Juri Auel

Die News zum Coronavirus

Mehr als 10 000 verhungerte Kinder pro Monat. Die mit der Pandemie einhergehenden Beschränkungen führten zu einer Hungerkrise, warnt die WHO. Die zunehmende Mangelernährung werde Langzeitfolgen haben. Trumps Nationaler Sicherheitsberater wird positiv getestet. Weltweite Meldungen im Überblick

Profit durch die Pandemie. Der rechtspopulistische Gouverneur der Lombardei soll Aufträge für Schutzkleidung an seinen Schwager vergeben haben. Der will die Tausenden Anzüge als Geschenk geplant haben und versucht sie nun teuer zu verkaufen. Lesen Sie die ganze Geschichte mit SZ Plus.

Eisbach Bio entwickelt ein Coronavirus-Medikament. Das Münchner Start-up erkannte früh eine Schwachstelle des Virus. Die Labortests sind vielversprechend. Erste klinische Studien könnten schon im nächsten Jahr beginnen. Von Elisabeth Dostert

Was sonst noch wichtig ist

Ehemaliger Heeresoffizier soll US-Botschafter in Berlin werden. Douglas Macgregor sei als "Experte für Streitkräfteplanung" bekannt, teilt das Weiße Haus mit. Der Veteran wird bei Fox News immer wieder als Experte zu US-Militäreinsätzen befragt. Der Vorschlag für den Botschafterposten muss vom US-Senat bestätigt werden. Mehr dazu

EXKLUSIV Debeka kauft sich ins Netzwerk "Wir für Gesundheit" ein. So will der größte private Krankenversicherer das Geschäft in der betrieblichen Krankenversicherung ausbauen. Bei "Wir für Gesundheit" erwerben Arbeitgeber Zusatzpolicen für ihre Mitarbeiterinnen und -mitarbeiter. Von Ilse Schlingensiepen

Was wichtig wird

Opel-Mutterkonzern PSA legt Halbjahreszahlen vor. Der Hersteller mit den Stammmarken Peugeot und Citroën hatte bereits mitgeteilt, dass der Absatz von Fahrzeugen von Januar bis Ende Juni im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 45,7 Prozent eingebrochen war. Grund war vor allem die Corona-Krise. PSA will mit dem italienisch-amerikanischen Hersteller Fiat Chrysler (FCA) fusionieren und den viertgrößten Autokonzern der Welt bilden.

Prozess nach dem rechtsterroristischen Anschlag von Halle wird fortgesetzt. Der Attentäter hatte am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur versucht, in der Synagoge ein Blutbad anzurichten. Er schoss auf eine Holztür und warf Sprengsätze. Als es ihm nicht gelang in die Synagoge einzudringen, erschoss er auf der Straße eine 40 Jahre alte Frau. Im Anschluss tötete er in einem nahen Döner-Imbiss einen 20 Jahre alten Mann. Vor Gericht protzt der Attentäter geradezu mit seinen Taten. (SZ Plus)

Prozess um den Mord an Lübcke wird fortgesetzt. Angeklagt als mutmaßlicher Haupttäter ist Stephan Ernst. Laut Anklage handelte er aus rechtsextremistischen Motiven. Mitangeklagt wegen Beihilfe ist Markus H. Der Kasseler Regierungspräsident war in der Nacht auf den 2. Juni 2019 auf der Terrasse seines Wohnhauses in Nordhessen getötet worden. Zuletzt gab es einen Eklat im Gericht, weil Ernst sich von seinem Anwalt trennte.

Bundesgerichtshof klärt weitere wichtige Fragen im VW-Dieselskandal. Der BGH verhandelt zwei Schadenersatz-Klagen von Diesel-Käufern gegen Volkswagen. In dem einen Fall geht es darum, ob VW erfolgreichen Klägern auf den geschuldeten Schadenersatz noch Zinsen für die Zeit seit Kauf des Autos zahlen muss. Die andere Frage ist, ob Diesel-Besitzer auch dann Ansprüche gegen den Konzern haben können, wenn sie ihr Auto erst nach Auffliegen des Dieselskandals im Herbst 2015 gekauft haben.

Frühstücksflocke

Schlanker heißt nicht schneller. Forscher haben 2200 Freizeitsportler untersucht. Dabei zeigte sich, dass es für Ausdauersportarten zwar sinnvoll ist, nicht unnötig viel Masse mit sich herumzuschleppen. Wer innerhalb der Spanne des Normalgewichts liegt, für den bringt es jedoch nichts, weiter abzunehmen. Ein niedriges Gewicht sei keineswegs Voraussetzung dafür, um besonders fit zu sein. Von Werner Bartens