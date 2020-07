Von Juri Auel

Die News zum Coronavirus

EU-Sondergipfel wird nochmals verlängert. Ratspräsident Michel versucht, ein Scheitern der Gespräche über die Corona-Hilfen der Union zu verhindern und kündigt einen neuen Verhandlungsvorschlag an. Der Niederländer Rutte spricht von Fortschritten. Das Treffen soll um 16 Uhr fortgesetzt werden. Die Entwicklungen im Newsblog

Studie: Jugendliche ähnlich infektiös wie Erwachsene. Kanzleramtschef Braun will eine Rückkehr zum normalen Schulbetrieb im September. Doch nach den Daten einer Untersuchung aus Südkorea könnte das riskant sein. Von Christina Berndt und Marlene Weiss

Was sonst noch wichtig ist

Vereinigte Arabische Emirate schicken Sonde Richtung Mars. Die Mission trägt den Titel "Al-Amal" (Hoffnung). Ihr Ziel ist es, das erste vollständige Bild des Klimas des Planeten über ein komplettes Mars-Jahr hin zu erfassen. Es ist das erste Mal, dass eine arabische Nation erfolgreich eine Sonde zum Mars gestartet hat - allerdings von Japan aus.

Kovač wird neuer Trainer bei AS Monaco. Nach dem Abschied vom FC Bayern lauert das nächste Abenteuer auf den 48-Jährigen. Der Vertrag geht über drei Jahre. Der AS Monaco ist ein Klub, bei dem es bisweilen verrückt zugeht, berichtet Oliver Meiler.

Was wichtig wird

Treffen der EU-Landwirtschaftsminister. Es geht um die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik und die "Vom-Hof-auf-den-Teller"-Strategie für eine nachhaltigere Ernährung. Im Laufe des Tages soll es Pressekonferenzen mit der deutschen Ministerin Klöckner geben.

Weitere Verhandlungsrunde über ein Anschlussabkommen nach der Brexit-Übergangsphase beginnt. Die Unterhändler der EU und Großbritanniens treffen sich, um über einen Ausweg aus der Sackgasse zu beraten. Die Verhandlungsrunde dauert bis einschließlich Freitag. Bisher hatten die Gespräche seit dem Austritt Großbritanniens Ende Januar kaum Fortschritte gebracht. Eine Frist zur Verlängerung der Übergangsphase ließ London ungenutzt verstreichen.

US-Außenminister Mike Pompeo zu Besuch in London. Bei dem Besuch soll es etwa um den Ausschluss des chinesischen Telekom-Riesen Huawei vom Ausbau des schnellen 5G-Mobilfunknetzes in Großbritannien gehen. Pompeo nannte die Entscheidung "vorbildlich".

Pressekonferenz vor dem Prozess zum Terroranschlag von Halle. Der heute 28 Jahre alte Attentäter hatte am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur versucht, in der Synagoge in Halle ein Blutbad anzurichten. Er schoss auf eine Holztür und warf Sprengsätze. Als es ihm nicht gelang in die Synagoge einzudringen, erschoss er auf der Straße eine 40 Jahre alte Frau. Im Anschluss tötete er in einem nahen Döner-Imbiss einen 20 Jahre alten Mann. Welche Folgen der Anschlag für die Stadt hatte, schreibt Cornelius Pollmer.

Frühstücksflocke

Gehet hin und wiederholet euch. Im Corona-Sommer sind die katholischen Pfarrer gefangen in einer Zeitschleife. In normalen Jahren finden in den Gemeinden ein, zwei oder vielleicht drei Kommunion-Gottesdienste statt, im Jahr der Großveranstaltungsverbote sind es zehn, zwölf, vierzehn, manchmal sogar zwei direkt hintereinander. Immerhin reicht in diesem Jahr eine einzige Predigt für den ganzen Sommer. Zur SZ-Kolumne "Alles Gute" von Nadeschda Scharfenberg